Khi bị hỏi thưởng Tết được bao nhiêu, người EQ cao sẽ nói 3 câu, tránh bị đố kỵ lại không sứt mẻ tình cảm

Những ngày cận Tết, bên cạnh câu chuyện mua sắm hay kế hoạch về quê, câu hỏi "Năm nay thưởng Tết được bao nhiêu?" gần như trở thành đề tài quen thuộc ở công sở, bàn tiệc cuối năm hay những buổi gặp gỡ họ hàng. Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế đây lại là câu hỏi rất dễ khiến người trả lời rơi vào thế khó. Nói nhiều thì sợ bị cho là khoe khoang, nói ít lại dễ bị so sánh, thương hại, thậm chí đánh giá năng lực.

Người có EQ cao hiểu rằng, vấn đề không nằm ở con số thưởng Tết, mà nằm ở cách trả lời sao cho vừa đủ, vừa khéo, không làm sứt mẻ tình cảm cũng không tạo ra đố kỵ ngầm. Vì vậy, họ thường chỉ dùng vài câu nói ngắn gọn, liền mạch để khép lại câu chuyện một cách êm đẹp.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Câu trả lời phổ biến nhất của người EQ cao là "Cũng tạm ổn so với tình hình chung năm nay". Đây là một cách nói an toàn nhưng rất thông minh, bởi nó không tiết lộ con số cụ thể, đồng thời đặt hoàn cảnh cá nhân vào bối cảnh chung của xã hội, nơi ai cũng hiểu rằng kinh tế mỗi năm mỗi khác, mỗi công ty một chính sách. Với người thưởng cao, câu nói này giúp tránh gây chạnh lòng cho người khác, với người thưởng thấp, nó vẫn đủ để giữ thể diện và không biến bản thân thành chủ đề bàn tán. Quan trọng hơn, cụm từ "tình hình chung" khiến người nghe khó hỏi tiếp mà không trở nên kém duyên, từ đó câu chuyện tự nhiên dừng lại.

Nếu câu hỏi vẫn tiếp diễn, người EQ cao thường nhẹ nhàng chuyển hướng bằng cách nói "Thưởng nhiều hay ít thì cũng để lo Tết cho gia đình thôi". Khi ấy, trọng tâm cuộc trò chuyện không còn là bạn được bao nhiêu tiền, mà là bạn dùng số tiền đó để làm gì. Gia đình và Tết là giá trị chung, ai cũng có thể đồng cảm, nên câu nói này giúp làm dịu không khí, giảm cảm giác hơn thua. Nó cho thấy người nói không đặt nặng tiền bạc, không coi thưởng Tết là thước đo thành công, đồng thời khéo léo khép lại sự tò mò của người đối diện.

Trong những cuộc trò chuyện đông người, nơi nguy cơ so sánh càng cao, người EQ cao thường kết lại bằng một câu rất mềm "Mỗi người mỗi hoàn cảnh, miễn là mình thấy ổn là được". Đây là câu nói vừa mang tính chia sẻ, vừa mang tính kết thúc. Nó ngầm khẳng định rằng không ai giống ai, không nên đặt lên bàn cân so sánh, và quan trọng nhất là cảm giác hài lòng của chính bản thân. Khi câu nói này được thốt ra, những so đo về thưởng Tết thường tự động dừng lại, bởi nếu hỏi tiếp, người hỏi sẽ dễ rơi vào thế vô duyên.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Thực tế, người EQ cao hiếm khi nói thẳng con số thưởng Tết không phải vì họ giấu giếm, mà vì họ hiểu tiền bạc là vùng nhạy cảm. Một con số có thể vô tình khiến người khác áp lực, chạnh lòng hoặc tổn thương lòng tự trọng, nhất là trong bối cảnh không phải ai cũng có một năm làm việc thuận lợi. Họ ưu tiên giữ hòa khí, giữ cảm xúc chung của cuộc trò chuyện hơn là thỏa mãn sự tò mò nhất thời. Chỉ trong những mối quan hệ rất thân hoặc khi cần chia sẻ để tư vấn công việc, họ mới sẵn sàng nói rõ ràng và thẳng thắn.

Câu chuyện thưởng Tết vì thế không chỉ là chuyện tiền, mà còn là một bài kiểm tra về sự tinh tế trong giao tiếp. Cách trả lời cho thấy bạn có để ý cảm xúc người đối diện hay không, có biết đặt ranh giới mềm mại hay không và có coi trọng mối quan hệ hơn con số hay không. Người EQ cao luôn nhớ rằng niềm vui của mình không nên trở thành áp lực của người khác, và đôi khi, chỉ cần ba câu nói vừa đủ khéo, không khí Tết đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều cho tất cả mọi người.