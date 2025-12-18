Hơn 1 triệu người không nhận ra điều lạ trong bức tranh, cô giáo phải gọi phụ huynh đưa con đi khám gấp

Mới đây trên mạng xã hội TikTok xôn xao clip chụp một bức tranh của một bạn học sinh cùng dòng caption: "Học sinh vẽ tranh ngôi nhà của em, cô giáo vừa nhìn liền gọi ngay cho phụ huynh đưa bé đi khám".

Bức tranh của đứa trẻ. Nguồn: MXH

Đông đảo cư dân mạng thừa nhận họ xem đi xem lại cả chục lần nhưng chưa/không thể phát hiện ra điều kỳ lạ gì ở bức tranh. Có người đoán rằng đó là sự buồn bã, thiếu thốn vì đứa bé chỉ đứng cùng bố, chiếc áo của bố có hơi rách chăng hay ngôi nhà quá đơn sơ và tại sao ngôi nhà của em lại không có mẹ. Hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận nhưng chưa có ai có câu trả lời đúng hoàn toàn.

Chỉ đến khi cô giáo chỉ ra vấn đề ở bức tranh này thì tất cả mới vỡ òa. Hóa ra vấn đề nằm ở màu sắc của bức tranh. Cô giáo cho biết hộp màu có rất nhiều màu, trong khi là giờ tập vẽ, tập tô, các bạn xung quanh đều thi nhau tô điểm rực rỡ cho tác phẩm của mình, xong khi nhìn đến bức tranh của bạn học sinh này cô giáo liền nhận ra vấn đề ngay.

Bức tranh chỉ có 1 màu, đã thế còn là màu chì đen. Gương mặt của hình người trong tranh không cười, cây có phần ủ rũ xuống.

Trên thực tế, câu chuyện này xảy ra ở Trung Quốc. Bà mẹ đưa con gái đi học lớp vẽ được vài ngày thì nhận được cuộc điện thoại của cô giáo.

"Mẹ là người đưa bé đến lớp vẽ này nhưng lại không thấy mẹ trong tấm hình. Có nhiều đứa trẻ thường thích ai hơn thì sẽ ưu tiên vẽ người đó hoặc đang giận mẹ, điều này cũng dễ hiểu. Nhưng với những bức tranh chỉ có 1 màu như thế này thì lại là điều cực kỳ nguy hại hơn, nó cho thấy bé có khả năng đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc có vết thương về tinh thần..." , cô giáo chia sẻ.

Bởi thế, cô đã gọi điện cho phụ huynh để trao đổi ngay. Nghe cô giáo nói vậy, người mẹ ở đầu dây bên kia không khỏi bối rối. Chị khẳng định con gái mình rất ngoan, ít khi cáu gắt hay biểu hiện điều gì bất thường. Thế nhưng, sau khi cúp máy, những chi tiết trong bức tranh cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến chị không thể yên tâm. Ngay ngày hôm sau, người mẹ quyết định đưa con đi khám tâm lý.

Ảnh minh họa.

Tại đây, bác sĩ đã xem rất kỹ bức tranh và đưa ra phân tích khiến người mẹ lặng người. Theo chuyên gia, toàn bộ bức tranh chỉ được vẽ bằng một màu duy nhất là màu chì đen, không hề có sự xuất hiện của các gam màu tươi sáng. Những chi tiết như cây cối, cỏ, đá đều được thể hiện bằng các nét nguệch ngoạc, rối rắm, thiếu sự mềm mại. Cửa chính của ngôi nhà đóng kín, trong khi cửa bên hông và cửa sổ lại mở. Đặc biệt, bức tranh hoàn toàn vắng bóng hình ảnh người mẹ.

“Những yếu tố này cho thấy đứa trẻ đang chịu áp lực tâm lý khá lớn. Bé có xu hướng muốn trốn khỏi không gian gia đình, tránh né một người nào đó và dần mất cảm giác an toàn, tin tưởng”, bác sĩ giải thích.

Sau khi nghe phân tích, người mẹ không kìm được nước mắt. Chị thừa nhận rằng từ khi con bắt đầu đi học mẫu giáo, chị gần như không cho bé chơi đùa như những đứa trẻ khác. Thay vào đó, con phải đọc sách, học chữ, học số theo lịch trình dày đặc. Thời gian biểu của bé vì thế cũng khác hoàn toàn so với bạn bè cùng trang lứa.

Nếu không có sự tinh ý của cô giáo và buổi thăm khám kịp thời này, có lẽ người mẹ sẽ không nhận ra những tổn thương tinh thần âm thầm mà con mình đang phải chịu đựng.

Từ câu chuyện trên, các chuyên gia tâm lý cũng nhấn mạnh rằng, trẻ nhỏ thường không đủ khả năng diễn đạt rõ ràng cảm xúc bằng lời nói. Khi gặp áp lực, các em dễ lựa chọn những cách gián tiếp như vẽ tranh, viết lách hay thay đổi hành vi để “lên tiếng”.

Vì vậy, cha mẹ không nên chỉ quan tâm đến điểm số hay thành tích, mà cần chú ý nhiều hơn đến những thay đổi nhỏ trong cảm xúc, hành vi của con. Khi thấy con đột nhiên trầm lắng, ít nói, thay đổi thói quen sinh hoạt hoặc có dấu hiệu thu mình, cha mẹ nên dành thời gian lắng nghe, trò chuyện và tìm hiểu nguyên nhân, thay vì bỏ qua hay cho rằng đó chỉ là chuyện “trẻ con”.

Bởi đôi khi, chỉ một bức tranh tưởng chừng vô hại cũng có thể là lời cầu cứu âm thầm mà con đang cố gửi đến người lớn.

Nguồn: Sohu.




