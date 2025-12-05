Bức tranh 2 quả thanh long trông thật đến mức "có thể bổ ra ăn được luôn": Hé lộ về tác giả

Có những khoảnh khắc mà khả năng của con người buộc chúng ta phải dừng lại, nheo mắt, soi kỹ hơn và tự hỏi: “Liệu đây có thật không?”. Bức tranh sơn dầu vẽ hai quả thanh long đang gây bão mạng những ngày qua chính là một ví dụ. Giữa thời đại AI tạo ra cả nghìn hình ảnh trong vài giây, việc một tác phẩm thật đến mức vượt khỏi ranh giới tranh - ảnh đã khiến cư dân mạng phải nghi ngờ thị giác của chính họ.

Bức tranh thanh long gây sốt

Cận cảnh quả thanh long

Đến đây là biết không thể bổ ra ăn ngay rồi!

Trong bức tranh này, hai quả thanh long nằm trên lớp túi nilon trong suốt, mọi chi tiết - từ vệt bóng trên bề mặt trái, sắc xanh phần tai cho đến độ nhăn, độ xốp của túi nilon - đều được tái hiện chuẩn xác như một bức ảnh độ phân giải cao. Nhiều cư dân mạng thậm chí phải phóng to, soi từng điểm ảnh mới tin rằng đây không phải ảnh chụp hoặc ảnh AI tạo ra.

“Quả túi nilon đỉnh thật! Còn hơn cả túi thật nữa”, “Này mới gọi là vẽ chứ mình thì chỉ tính là bết màu lên giấy thôi”, “Đưa điện thoại cho chụp quả thanh long chắc cũng không được đẹp như này”, “Nhìn tưởng quả mua về cúng ngày tuần, đọc cap xong mới thấy đỉnh cao nghệ thuật”, “Nhìn cái túi 20 lần vẫn tưởng thật”, “Tôi không tin. Vẽ gì mà như thật vậy. Không tin”, “Zoom hết cỡ vẫn nghĩ thật vì không tìm ra chỗ vẽ”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Bên cạnh đó, điều khiến bức tranh trở nên đặc biệt không chỉ là kỹ thuật siêu thực mà còn ở cách tác giả chọn đề tài. Không phải hoa lá cầu kỳ hay trái cây sang trọng mà là thanh long - một loại quả quá quen thuộc với người Việt. Một hình ảnh bình dị nhưng lại được nâng lên thành một hình tượng thẩm mỹ đầy sức nặng.

Bài đăng cận cảnh tranh thanh long của tác giả bức tranh viral (Ảnh chụp màn hình)

Được biết tác giả bức tranh này là họa sĩ Lê Sâm (tên đầy đủ là Lê Hải Sâm), hiện đang sống ở Khánh Hòa. Trên tài khoản cá nhân có 22k người theo dõi, họa sĩ Lê Sâm không ngại chia sẻ về câu chuyện hội họa của mình.

Theo đó họa sĩ Lê Sâm bắt đầu vẽ sơn dầu từ năm 1997 nhưng chỉ lưu lại ảnh tranh đều đặn từ năm 2010 và đến năm 2021 đã chụp gần 1.200 bức. Tác phẩm của ông chủ yếu là tranh tả thực nhiều chi tiết, tranh chép, tranh phóng tác, sáng tác theo đặt hàng và chân dung.

Họa sĩ Lê Sâm

Theo họa sĩ, từ năm 1997 - 2010, việc bán tranh sáng tác rất khó, chỉ một số họa sĩ tên tuổi hoặc làm sơn mài, lụa,... mới khá hơn; vì vậy chép tranh là cách kiếm tiền nhanh và chủ yếu diễn ra ở TP.HCM.

Ban đầu, họa sĩ Lê Sâm vào TP.HCM để làm quảng cáo, không định chép tranh, nhưng cơ duyên dẫn đến việc được nhận vào Phòng tranh Trụ. Đây cũng là lần đầu tiên ông vẽ sơn dầu nhưng chỉ sau 10 ngày đã hoàn thành bức tĩnh vật cổ điển giao cho khách Hà Lan. Dù vậy, họa sĩ khẳng định nếu thời điểm đó, kinh tế khá hơn thì đã không phải chép tranh.

Suốt 23 năm làm việc tại một nơi duy nhất, họa sĩ Lê Sâm vừa vẽ vừa học thiết kế logo và đạt một số giải thưởng. Từ năm Giáp Ngọ (2014), ông bắt đầu sáng tác chữ thư họa mỗi dịp Tết. Năm 2020, họa sĩ Lê Sâm về Khánh Hòa mở phòng tranh. Hiện nay, khi các nền tảng mạng xã hội giúp tranh sáng tác dễ tiếp cận khách hàng hơn, ông chuyển hướng tập trung sáng tác từ năm 2023. Ông cũng cho rằng nếu bắt đầu sự nghiệp vào thời điểm này, bạn chắc chắn sẽ chọn con đường sáng tác ngay từ đầu.

Ngoài bức tranh quả thanh long, họa sĩ Lê Sâm còn có nhiều bức tranh tả thực nhiều chi tiết gây ấn tượng khác khiến dân tình trầm trồ.

Các giai đoạn vẽ tranh quả na

Những bức tranh đầm sen cũng rất chân thực