Đôi chân vô lý của Linh Ka

Sau tin hẹn hò với Dương Domic (Trần Đăng Dương, sinh năm 2000), Linh Ka (Chu Diệu Linh, sinh năm 2002) trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Không chỉ theo dõi những diễn biến tình cảm, hint hẹn hò của cặp đôi, các thông tin về Linh Ka cũng được thảo luận.

Một trong số đó là câu chuyện vóc dáng của hot girl 2k2. Trong các hình ảnh và clip được Linh Ka đăng tải lên MXH, ai nấy đều phải ấn tượng vì dáng người cân đối, cao ráo, khiến người đối diện lầm tưởng mình thuộc team 1m6 - 1m65. Thực tế cô nàng chỉ cao khoảng 1m58.

Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, chiều cao khiêm tốn đó hoàn toàn không phản ánh vóc dáng thật của cô. Linh Ka sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối, phần thân trên nhỏ gọn, eo thon và đặc biệt nhất là đôi chân dài thon dài rất nuột nà. Chính điểm này đã khiến Linh Ka trông nuột nà, cao ráo hơn thực tế.

Nếu như đôi chân là "vốn trời cho" thì những yếu tố khác giúp Linh Ka duy trì vóc dáng cân đối để luôn đẹp thì không chỉ là may mắn tự nhiên. Cô nàng khá chăm tập luyện, đặc biệt là Pilates - bộ môn nổi tiếng giúp cải thiện tư thế, kéo dài nhóm cơ và xây dựng cơ thể săn chắc mà không cần chiều cao nổi bật.

Nhiều lần, bạn gái tin đồn của Dương Domic chia sẻ hình ảnh tập luyện tại studio, thực hiện các động tác giữ dáng và giữ form vòng eo. Chính thói quen rèn luyện đều đặn này góp phần tạo nên thân hình mảnh mai nhưng khoẻ khoắn và ăn ảnh, dễ kéo dài dáng khi lên hình.

Linh Ka cũng biết cách khai thác lợi thế vóc một cách thông minh. Cô thường chọn những item kéo dài dáng như quần cạp cao, váy ôm, outfit đơn sắc hoặc những thiết kế khoe vai - eo làm nổi bật đường nét hình thể. Trong ảnh chụp, cô cũng tạo dáng khéo léo “ăn gian”, khiến chiều cao 1m58 gần như biến mất.

Đây cũng là lý do mà phía dưới các bài đăng của Linh Ka, cô nàng luôn nhận về vô số lời khen về nhan sắc và vóc dáng: “Xinh quá trời”, “Ý là làm sao để có dáng đẹp vậy hả?”, “Tôi thích kiểu nhan sắc này”, “Nổi cũng nhiều năm rồi mà nét vẫn baby như ngày nào ý”, “Linh Ka càng ngày càng xinh nhỉ”,...

Linh Ka, tên thật Chu Diệu Linh (sinh năm 2002, Hà Nội), nổi lên như một hiện tượng mạng từ năm 2017 với các clip hát nhép viral. Từ khi mới 15 tuổi, cô đã lọt top 10 nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất Google Việt Nam, trở thành cái tên phủ sóng khắp mạng xã hội thời điểm đó.

Tuy nhiên, đi cùng sự nổi tiếng là nhiều tranh cãi xoay quanh phát ngôn và hình ảnh chưa phù hợp tuổi, khiến Linh Ka thường xuyên là tâm điểm bàn tán. Dù vậy, không thể phủ nhận chính giai đoạn này đã tạo bước đệm để Linh Ka được đông đảo công chúng biết đến.

Năm 2019, Linh Ka quyết định Nam tiến để theo đuổi sự nghiệp KOL và dần định hướng vào showbiz. Từ 2020, cô bắt đầu thay đổi hình ảnh: ít phát ngôn hơn, tập trung xây dựng thương hiệu cá nhân một cách chỉn chu và trưởng thành.

Bên cạnh hoạt động mạng xã hội, Linh Ka còn thử sức ca hát, phát hành EP đầu tay CHU vào năm 2023 và nhận được phản hồi tích cực. Dù sau đó khá im ắng, cô vẫn giữ sức hút nhất định với công chúng nhờ quá trình chuyển mình rõ rệt và hình ảnh ngày càng được trau chuốt.

