2 tuần nữa có 2 con giáp chia tay vận xui, bước vào giai đoạn hoàng kim, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp được đánh giá rất cao nhờ trí thông minh cùng sự nhạy bén với thời cuộc. Với tư duy linh hoạt, luôn đi trước người khác một bước, tuổi Tý rất dễ những gặt hái thành quả rực rỡ trong sự nghiệp. Rất giỏi quan sát và phân tích, con giáp này còn biết cách tránh được những rủi ro mà người khác thường sơ hở. Điều đó giúp con giáp tuổi Tý luôn biết bảo toàn tài sản của mình, đem đến cuộc sống đủ đầy, thịnh vượng cho gia đình.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và đủ đầy.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Tháng 10 âm được coi là khoảng thời gian thử thách sự kiên nhẫn của tuổi Tý. Nếu không cẩn thận, con giáp này có thể sẽ phải đối mặt với mâu thuẫn, kiện tụng khiến họ vừa mất tiền lại mệt người. Tuy nhiên, tháng 10 âm cũng là giai đoạn khó khăn cuối cùng của tuổi Tý trong năm nay. Tử vi học có nói, chỉ 2 tuần nữa, khi tháng 11 âm gõ cửa, con giáp này sẽ chia tay hoàn toàn với vận xui và bước vào giai đoạn hoàng kim. Đặc biệt, càng về cuối năm, tuổi Tý sẽ càng gặp nhiều may mắn, công danh sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ào ạt, cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp thường được yêu quý bởi sự hiền lành, nhân hậu và tử tế. Họ có trái tim rộng mở, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, coi trọng giá trị gia đình. Sự lạc quan và thái độ sống tích cực giúp họ biết cách vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng. Chính những ưu điểm này sẽ giúp tuổi Hợi gặt hái được thành công trong cuộc sống.

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.

Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.

Cũng giống tuổi Tý, tuổi Hợi đang trải qua giai đoạn thử thách cuối cùng của họ trong năm Ất Tỵ này. Nếu không cẩn trọng, con giáp này có thể sẽ thâm hụt tài chính ít nhiều. Tuy nhiên, chỉ 2 tuần nữa, những lo lắng này cũng sẽ biến mất. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Hợi sẽ là con giáp viên mãn bậc nhất khi vừa gặp lộc lá trong chuyện công việc, vừa suôn sẻ trong chuyện tình cảm.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là con giáp được đánh giá cao với trí thông minh, sự nhanh nhẹn, nhiệt huyết và sự sắc sảo bẩm sinh. Dù làm gì, con giáp này cũng luôn hết mình, không tính toán thiệt hơn nên thường đạt được kết quả xuất sắc, từ đó gặt hái thành công rực rỡ trong sự nghiệp và cuộc sống.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận số đỏ bậc nhất với sự nghiệp thành công, cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có. Với nhiều cát tinh xuất hiện trong lá số tử vi như Thái Dương, Văn Xương, Thiên Trù hỗ trợ, con giáp này không chỉ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mà còn về đích xuất sắc.

Với sự xuất hiện của cát tinh Thái Dương, tượng trưng cho nguồn năng lượng dương, sẽ đem đến hạnh phúc trong cuộc sống và công việc cho người tuổi Ngọ. Họ cũng sẽ không có gì phải lo lắng trong chuyện sức khỏe. Đặc biệt những người tuổi Ngọ là nam giới sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.

Con giáp này còn có sao Văn Xương, chủ về trí tuệ, tài năng, sự mẫn tiệp và danh tiếng, đem đến những tín hiệu tích cực cho chuyện học hành, thi cử cũng như công việc cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Thiên Trù, một sao tốt chủ về sự giàu có, dư thừa của cải. Có sao Thiên Trù chiếu rọi, tuổi Ngọ có sự nghiệp thăng tiến, thuận lợi, cuộc sống luôn ấm no, sung túc, thậm chí giàu có.

Nếu như tuổi Tý và tuổi Hợi sẽ có một tháng 11 âm đáng mong chờ, thì tuổi Ngọ lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, sau khi tận hưởng nhiều may mắn trong tháng 9 âm, tuổi Ngọ cần tiết chế hơn trong công việc để tránh những rủi ro về tiền nong. Họ được khuyên nên chú ý hơn trong chi tiêu và đầu tư cũng như nên trông coi nhà cửa cẩn thận để tránh các vấn đề hỏng hóc phát sinh.

