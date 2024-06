Mối tình năm 17 tuổi của Linh Ka với Will: Người đó bao dung, cho một vòng tay giữa lúc không có điểm tựa

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin Linh Ka xác nhận “đường ai nấy đi” với Will 365 sau 5 năm hẹn hò. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ bởi từ trước đến nay, cặp đôi chưa từng thừa nhận có mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, khi công khai với công chúng lại là thông báo xác nhận chia tay.

Mặc dù vậy, với những ai theo dõi Linh Ka và Will từ lâu đều mặc định cả hai là một đôi. Do đó, việc cả hai “đường ai nấy đi” khiến không ít người bày tỏ sự nuối tiếc vì đã có một quãng thời gian dài hẹn hò. Linh Ka và Will cũng từng được nhiều người yêu thích vì đẹp đôi. Bên cạnh đó, dân tình cũng ngậm ngùi khi mối tình năm 17 tuổi của Linh Ka không đi đến cái kết trọn vẹn.

Linh Ka và Will

Rộ tin hẹn hò từ năm Linh Ka 17 tuổi

Theo đó, Linh Ka và Will lộ loạt hint hẹn hò từ khoảng năm 2019, khi cả hai cùng check-in tại một địa điểm du lịch ở Singapore. Ngay sau đó, cặp đôi bị “team qua đường” bắt gặp khi đứng cạnh nhau tại một cửa hàng. Dù diện trang phục đơn giản để tránh gây sự chú ý nhưng vẫn nhiều người nhận ra đó là Linh Ka và Will.

Thời điểm đó, cả hai không lên tiếng về tin đồn hẹn hò, vẫn tập trung vào cuộc sống đời thường của mình. Tuy nhiên một thời gian sau, Linh Ka và Will dần xuất hiện chung nhiều hơn trong các sự kiện. Bị bắt gặp đi chung xe, ngồi cạnh nhau tình tứ,... nhưng cả hai vẫn chỉ cho rằng đó là mối quan hệ công việc, không chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư.

Bức ảnh rộ tin đồn Will và Linh Ka hẹn hò

Cả hai thường xuyên xuất hiện chung nhưng không lên tiếng về nghi vấn hẹn hò

Bên cạnh đó, Linh Ka cũng nhiều lần tương tác với Will trên MXH, cover lại các ca khúc của đàn anh khiến dân tình khẳng định cả hai “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Được biết, Linh Ka kém Will 13 tuổi, hot girl Hà Thành cũng nhận không ít bình luận trái chiều về mối quan hệ với đàn anh tuy nhiên cô vẫn giữ im lặng, không giải thích bất cứ điều gì.

Âm thầm bên nhau 5 năm, hẹn hò bí mật

Mặc dù không xác nhận tình cảm nhưng Linh Ka cũng từng ẩn ý nhắc đến một người đặc biệt đã giúp đỡ cô nàng trong khoảng thời gian mới vào nghề. Theo đó vào tháng 3/2021, Linh Ka từng rơi nước mắt, chia sẻ trước truyền thông: “Linh có tình yêu từ một người bí mật nào đó, tình cảm đó khiến mình thăng hoa trong công việc, giúp mình tiến bộ hơn. Người bí mật đó rất đặc biệt trong cuộc sống của Linh. Mình phải cảm ơn người đó rất nhiều vì không có người đó thì sẽ không có mình của ngày hôm nay.

Thời gian đấy thật sự không có ai giúp Linh cả nhưng vẫn may mắn có một vòng tay bao dung, giúp đỡ giữa lúc Linh không biết phải làm gì tiếp theo. Người đó giúp Linh từ công việc đến cuộc sống, thay đổi bản thân mình nhiều hơn. Mình không biết nói gì, chỉ biết nói là cảm ơn rất nhiều vì người đặc biệt đó đã đến với cuộc sống của Linh và đồng hành cùng mình đến tận bây giờ”.

Linh Ka từng rơi nước mắt khi nói về một người đặc biệt giúp cô theo đuổi đam mê âm nhạc

Cặp đôi thường xuyên đi du lịch nhưng không hé lộ ảnh chung

Hẹn hò suốt 5 năm nhưng vẫn giữ mối quan hệ bí mật

Dù không nói rõ tên nhưng ai cũng biết người mà Linh Ka muốn nhắc đến là Will. Bởi, thời điểm mới bước chân vào showbiz, Linh Ka nhận nhiều chỉ trích về giọng hát, bản thân người đẹp từng không dám nghĩ đến chuyện đi biểu diễn vì áp lực. Tuy nhiên, Linh Ka may mắn khi có Will là quản lý kiêm giám đốc dự án âm nhạc để dẫn dắt, chỉ bảo và hỗ trợ từng bước.

Cả Linh Ka và Will vẫn âm thầm bên nhau trong suốt 5 năm, mối quan hệ hẹn hò nhưng không công khai. Khi nhắc tới đối phương, cặp đôi vẫn chỉ xác nhận là đồng nghiệp, là talent với người quản lý và từ chối nhắc chuyện riêng tư. Song, cặp đôi vẫn nhận được sự ủng hộ, “đẩy thuyền” từ người hâm mộ.

Ngày công khai là ngày chia tay, cuộc sống hiện tại thế nào?

Lần cuối cộng đồng mạng thấy Linh Ka và Will xuất hiện chung trên MXH là vào ngày 14/2 năm nay. Nam ca sĩ vẫn đăng ảnh cùng Linh Ka và hóm hỉnh cho biết cô nàng "vẫn đòi lì xì".

Tuy nhiên đến khoảng tháng 3, dân tình phát hiện cả hai không còn theo dõi nhau trên MXH. Bên cạnh đó, Linh Ka và Will cũng không còn tương tác với nhau như trước mà mỗi người đều tập trung cập nhật cuộc sống riêng.

Bức ảnh gần nhất Will đăng cùng Linh Ka đã từ 14/2

Mới đây nhất, người đại diện của Linh Ka đã chính thức xác nhận cặp đôi đã dừng lại mối quan hệ. Nhiều người cho rằng ngày cặp đôi công khai mối quan hệ lại cũng chính là thông báo chia tay.

Hiện tại, Linh Ka đang tập trung toàn bộ vào công việc, cô nàng đang chuẩn bị cho ra mắt một sản phẩm mới nên liên tục cập nhật cuộc sống tại phòng thu với fan. Ngoài ra, thời gian gần đây, Linh Ka còn chia sẻ nhiều về việc học tiếng Hàn, thường xuyên du lịch tại Hàn Quốc khiến nhiều người đồn đoán liệu cô nàng có dấn thân làm idol tại xứ sở kim chi.

Về phía Will, nam ca sĩ không xuất hiện quá nhiều trên MXH. Tương tự Linh Ka, anh cũng dành thời gian cho âm nhạc, ấp ủ một demo mới.