Hoa Tranh - nữ game thủ "chưa bỏ gối xuống thì đối thủ chỉ là mầm non" hot nhất lúc này là ai?

Tại SEA Games 33, đội tuyển Liên Quân Mobile nữ (thuộc bộ môn thể thao điện tử - eSports) Việt Nam đã chính thức giành HCV với chiến thắng toàn diện. Điều này khiến cộng đồng mạng rần rần gửi lời chúc mừng đến các nữ tuyển thủ. Bên cạnh đó, danh tính của các cô gái vừa thông minh, vừa cá tính này cũng được dân tình quan tâm nhiệt tình.

Được biết, đội hình ra quân của tuyển nữ gồm 6 thành viên Nguyễn Thanh Duyên (đảm nhiệm khu vực đường dưới), Đỗ Kỳ Duyên (đường rừng), Bùi Nguyễn Hoa Tranh (đường trên), Nguyễn Diệu Linh (đường giữa), Nguyễn Thị Huyền Trang (hỗ trợ) và Choi Minh Châu (hỗ trợ). Trong đó, cô nàng có cái tên đặc biệt Bùi Nguyễn Hoa Tranh đang “gây sốt” khắp cõi mạng với khoảnh khắc thi đấu cực “out trình”.

Các cô gái của đội tuyển Liên Quân Mobile nhận huy chương vàng (Ảnh: Cao Thủ Liên Quân)

Khoảnh khắc thi đấu với dáng ngồi co chân trên ghế của Hoa Trang đang gây bão MXH

Không chỉ thể hiện màn đấu mãn nhãn với nhiều kỹ năng “tuyệt nghệ”, Hoa Trang còn viral nhờ dáng ngồi “có 1-0-2”. Thay vì hình ảnh game thủ ngồi thẳng lưng, dựa vào ghế gaming thì Hoa Tranh lại có phần phóng khoáng, thoải mái hơn với tư thế ngồi co chân lên ghế. Không ít người nhận xét rằng dù đi thi quốc tế nhưng phong thái của cô bạn này toát ra chỉ như đang trong tiệm net hay các quán cà phê vỉa hè quen thuộc ở Việt Nam.

Điều này khiến dân tình bày tỏ sự thích thú bỏi nhìn Hoa Tranh thi đấu “nhẹ tênh”, thậm chí không có đối thủ khi liên tục thắng áp đảo. Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Chưa bỏ gối xuống thì đối thủ chỉ là mầm non, Hoa Tranh đấu trận này 3 mùa sau khéo đối thủ còn sợ”.

- “Đi thi quốc tế nhưng phong thái cực ung dung, thoải mái, nhìn đáng yêu ghê”.

- “Có cách nào giảm sức mạnh con tướng này không mấy bạn ơi, người gì đâu mà chơi game giỏi lại còn xinh, cá tính”.

- “Top 1 lòng tôi chính là Hoa Tranh! Ấn tượng cái dáng ngồi của em ấy”.

- “Xem bé đó đi thi nhàn ghê. Thật sự coi muốn ship ngay cho bé một bịch bánh tráng trộn. Dễ thương quá mức”.

Được biết, cô gái đang khiến cả cõi mạng tìm kiếm này tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Hoa Tranh, còn được biết đến với nickname là RuuRuu, sinh năm 2005, quê quán An Giang. Hoa Trang sở hữu kênh TikTok có gần 30k lượt theo dõi và gần 400k lượt thích. Trên trang kênh của mình, cô nàng chủ yếu đăng tải các hình ảnh về game, một số khoảnh khắc cùng đồng đội.

Nữ game thủ sinh năm 2k5 sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cá tính (Ảnh: Cao Thủ Liên Quân)

Ngoài ra, Hoa Tranh rất hiếm khi chia sẻ trên các nền tảng MXH khác. Cô nàng có cuộc sống kín tiếng, không cập nhật về bản thân cũng như các hình ảnh đời thường của mình. Thời gian gần đây, Hoa Tranh chỉ chia sẻ các thông tin liên quan đến SEA Games 33 cũng như đội tuyển Liên Quân Mobile nữ.

Dẫu vậy, sau khi giành được huy chương vàng, nữ game thủ cũng đã nhanh chóng đăng story, “phủ sóng” khắp cõi mạng về thành tích của mình. Song, Hoa Tranh vẫn giữ đúng cá tính, không chia sẻ quá nhiều về cảm xúc mà chỉ “capcut giật giật” tấm huy chương vàng danh giá mà bản thân nhận được.

Một số hình ảnh đời thường hiếm hoi của Hoa Tranh (Ảnh: TikTok nhân vật)

Tổng hợp