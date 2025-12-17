Con cái thiếu tình cảm của bố dễ gặp 2 hiện tượng TIÊU CỰC sau: Các ông bố đọc mà giật mình, hết đùn chuyện dạy con cho vợ!

Gần đây, một câu chuyện trên diễn đàn làm cha mẹ thu hút sự chú ý. Một người kể: Tôi có một người bạn từ thuở nhỏ, quan hệ họ hàng xa nhưng rất thân. Từ bé, bố mẹ cô ấy đã không hòa thuận, ở với nhau là cãi vã, thậm chí đánh nhau. Sau đó, bố mẹ cô ly thân, cô sống cùng mẹ.

Có một lần, trường tổ chức hoạt động cần cả bố và mẹ cùng tham gia. Phần lớn bạn bè đều có đủ bố mẹ đến, chỉ có cô bé ngồi ở chỗ, dáo dác nhìn quanh, ánh mắt mong chờ.

Cuối cùng, mẹ cô một mình vội vã chạy tới. Giáo viên không biết chuyện, hỏi: "Bố em không đến à?". Cô bé khựng lại một chút, rồi nhỏ giọng đáp: "Bố em bận ạ". Nhưng tôi biết rõ, từ khi bố cô chuyển ra ngoài sống, ông gần như không còn quan tâm đến con gái nữa.

Từ đó trở đi, cô đặc biệt ngưỡng mộ những bạn có bố đồng hành. Tan học, thấy bạn nào có bố đứng chờ ở cổng trường, cô đều đứng nhìn thêm vài giây. Ánh mắt ấy – sự hụt hẫng, tủi thân – đến giờ tôi vẫn còn nhớ.

Khi lớn lên, tin tức tôi nghe được về cô là: đã ly hôn hai lần. Mẹ tôi tiếc nuối thở dài: "Con gái xinh xắn thế, sao lại toàn chọn mấy người miệng lưỡi trơn tru mà chẳng ra gì?". Không phải không có người tốt mai mối cho cô, nhưng cô lại chẳng động lòng. Trái lại, cô cứ bị hút về phía những người đàn ông nhân cách kém, gia cảnh cũng không ổn.

Cô từng hỏi tôi: "Sao mình cứ như mò mẫm tìm người yêu trong… bãi rác vậy?" Có lẽ cô không biết rằng, việc thiếu vắng tình yêu của cha đã ảnh hưởng đến cô sâu sắc đến mức nào".

Ảnh minh hoạ

Con gái thiếu cha dễ "tìm người yêu tồi"

Theo tâm lý học, bé gái từ 3-6 tuổi sẽ bước vào giai đoạn gọi là "thời kỳ hướng về cha". Đây là lần đầu tiên trong đời bé có sự tò mò với giới khác, cũng là giai đoạn then chốt để hình thành "khuôn mẫu an toàn" trong tình cảm. Nếu trong giai đoạn này, người cha thường xuyên hiện diện, ôm con, khen con đáng yêu, nói với con rằng: "Bố yêu con", thì trong lòng đứa trẻ sẽ hình thành một niềm tin: "Mình được yêu thương, mình có giá trị".

Những cô gái lớn lên với cảm giác này thường có con mắt rất tỉnh táo trong tình yêu. Họ không dễ bị mê hoặc bởi vài câu đường mật, mà chú ý nhiều hơn đến sự tử tế, trách nhiệm và độ đáng tin cậy của đối phương.

Nhưng nếu người cha vắng mặt thì sao? Từ nhỏ trong lòng con đã có một khoảng trống: "Có phải mình không đủ tốt, nên bố mới không cần mình?".

Như cô gái ở đầu bài: Đến tuổi dậy thì, cô khát khao sự công nhận từ người khác giới, nhưng lại chưa từng thực sự được yêu thương bằng tình cha. Vì thế, khi một chàng trai chỉ cần nói vài câu ngọt ngào như "em đáng yêu lắm", cô liền lao vào. Dù người đó nóng nảy, vô trách nhiệm, thậm chí mang dáng dấp của một "gã tồi", cô vẫn không nỡ buông tay.

Những mối tình sau cũng lặp lại kịch bản ấy, liên tục rơi vào cùng một cái hố.

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là "hiệu ứng bù đắp do thiếu tình cha". Nghĩa là: những cô gái thiếu cha sẽ cố gắng tìm lại tình yêu mình từng thiếu hụt, bằng cách dồn hết vào người yêu. Họ khát khao có ai đó lấp đầy khoảng trống ấy, nên dễ mù quáng hy sinh, thậm chí lựa chọn những người đàn ông lạnh lùng, vô trách nhiệm, rất giống hình ảnh người cha từng bỏ rơi họ.

Nói thẳng ra, họ giống như đi tìm báu vật trong đống hổ lốn. Người ngoài nhìn vào là biết "không ổn", còn họ thì luôn tự nhủ: "Anh ấy sẽ thay đổi". Kết cục, thường là hết lần này đến lần khác thất vọng.

Những đặc điểm thường thấy ở con gái thiếu cha: Những cô gái lớn lên trong sự thiếu vắng của cha, trong tình cảm thường có ba đặc điểm nổi bật:

1. Hy sinh không có ranh giới

Chỉ cần đối phương cho một chút ngọt ngào, họ liền nghĩ mình đã gặp được hạnh phúc, sẵn sàng dốc hết mọi thứ. Dù bị tổn thương cũng không nỡ rời đi.

2. Sợ bị bỏ rơi

Chỉ cần người yêu hơi lạnh nhạt, họ lập tức bất an, tự trách bản thân, cho rằng mình không đủ tốt.

3. Gu chọn bạn đời kém

Họ dễ bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài và lời nói, mà bỏ qua những yếu tố cốt lõi như nhân cách, trách nhiệm, sự ổn định.

Đó chính là vòng luẩn quẩn do thiếu tình cha:

Càng khao khát được yêu → càng dễ chọn sai người → càng bị tổn thương.

Con trai thiếu cha khó học được trách nhiệm và gánh vác

Trong quá trình trưởng thành của con trai, người cha giống như một tấm gương. Mẹ mang đến sự dịu dàng, chăm sóc, nhưng cha mang đến quy tắc, sức mạnh và hình mẫu. Con trai học cách trở thành đàn ông thông qua việc quan sát cha mình.

Các nhà tâm lý học từng đưa ra khái niệm "chức năng làm cha", với cốt lõi là dạy cho con: Đàn ông phải biết bảo vệ gia đình, không phải dựa dẫm vào gia đình. Đàn ông phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, không phải trốn tránh. Cha chính là huấn luyện viên cuộc đời đầu tiên của con trai.

Con thấy bố đi làm mệt vẫn sửa đồ hỏng trong nhà; thấy bố gặp chuyện thì đứng ra gánh vác, che chở gia đình; thì trong lòng con sẽ hiểu: "Đó là trách nhiệm".

Nhưng khi cha vắng mặt lâu dài, con trai không có ai để học theo. Bề ngoài có thể lanh lợi, nói năng khéo, nhưng hễ đụng đến trách nhiệm là xì hơi, đẩy cho mẹ, cho người khác, chứ không bao giờ tự gánh.

Biểu hiện thường thấy ở con trai thiếu cha

Những cậu bé lớn lên thiếu sự đồng hành của cha, khi trưởng thành thường có những đặc điểm sau:

1. Trốn tránh trách nhiệm

Công việc gặp vấn đề thì đổ lỗi: "Không phải lỗi của tôi".

Hôn nhân có mâu thuẫn thì im lặng, né tránh, không đối thoại.

2. Thiếu ranh giới

Do thiếu sự giáo dục về quy tắc từ cha, họ dễ ích kỷ, không biết tôn trọng người khác.

3. Phụ thuộc cao

Từ nhỏ dựa vào mẹ, lớn lên vẫn mong có người "chống lưng", không thể trở thành trụ cột.

Dù thông minh đến đâu, họ cũng dễ trở thành "đứa trẻ khổng lồ" sợ trách nhiệm, sợ trưởng thành.

Sự đồng hành của cha không nằm ở thời gian dài hay ngắn mà ở chất lượng. Chỉ cần vài phút mỗi ngày, nếu thật lòng, cũng đủ để con cảm nhận được tình yêu.

Đừng tiếc những cái ôm, khi đã hứa với con thì nhất định làm, gặp việc trong nhà, chủ động giải quyết thay vì than phiền, đùn đẩy. Con đứng bên cạnh nhìn, sẽ âm thầm học được thế nào là trách nhiệm, thế nào là gánh vác.