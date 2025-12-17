Ngân hàng thông báo có nợ xấu hơn 83 tỷ đồng, người đàn ông không trả liền bị kiện, toà án tuyên bố: “Quả thực không cần trả”

Năm 2016, anh Hạng Chiêu Huy ở Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc, có nhu cầu vay vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh cửa hàng trực tuyến. Trong quá trình kiểm tra hồ sơ tín dụng cá nhân, anh bàng hoàng phát hiện trên hệ thống xuất hiện thông tin phê duyệt một khoản vay tại Ngân hàng Hoa Hạ – Chi nhánh Nam Xương. Tuy nhiên, anh khẳng định bản thân chưa từng đến ngân hàng này để làm thủ tục vay vốn.

Điều khiến Hạng Chiêu Huy choáng váng hơn là theo thông tin từ phía ngân hàng, trước đó đã có một người mang tên “Hạng Chiêu Huy” vay tổng cộng 39,2 triệu NDT, trong đó 22,39 triệu NDT (hơn 83 tỷ đồng) đã quá hạn và chưa được hoàn trả. Cứ như vậy, anh bỗng chốc bị đẩy vào vị thế “con nợ” của ngân hàng, dù hoàn toàn không liên quan đến khoản vay này.

Ban đầu, Hạng Chiêu Huy nhiều lần liên hệ ngân hàng để làm rõ sự việc nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Đến tháng 4/2017, anh bất ngờ nhận được giấy triệu tập của Tòa án Trung cấp thành phố Nam Xương. Theo đó, chi nhánh Ngân hàng Hoa Hạ chính thức khởi kiện, yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm hoàn trả khoản nợ 22,39 triệu NDT. Cũng từ thời điểm này, cuộc sống của anh Hạng hoàn toàn đảo lộn.

Theo các tài liệu do tòa án cung cấp, ngân hàng xuất trình một bộ hồ sơ vay vốn có chữ ký mang tên “Hạng Chiêu Huy”. Tuy nhiên, khi trực tiếp đối chiếu, anh Hạng khẳng định chữ ký này không phải của mình. Để chứng minh sự trong sạch, anh đã nộp đơn đề nghị giám định tư pháp đối với chữ viết và dấu vân tay trong hồ sơ vay vốn.

Kết quả giám định cho thấy, cả chữ ký lẫn dấu vân tay trong hồ sơ vay vốn đều không trùng khớp với anh Hạng. Điều này đồng nghĩa với việc khoản vay nói trên không phải do anh thực hiện. Sau nhiều lần xét xử và thủ tục kéo dài, đến tháng 3/2019, tòa án chính thức ra phán quyết xác định Hạng Chiêu Huy không phải chịu trách nhiệm trả khoản nợ 22,39 triệu NDT.

Về mặt pháp lý, vụ việc tưởng chừng đã khép lại. Thế nhưng, đối với Hạng Chiêu Huy, những hệ lụy mà vụ việc để lại không hề đơn giản. Anh cho biết, trong gần 3 năm theo đuổi kiện tụng, toàn bộ thời gian, công sức và tinh thần đều bị cuốn vào vụ tranh chấp. Cửa hàng kinh doanh trực tuyến buộc phải đóng cửa, nguồn thu nhập bị gián đoạn, cuộc sống sinh hoạt và tinh thần chịu áp lực nặng nề.

Theo anh Hạng, đây là cái giá quá lớn mà một người vô tội phải gánh chịu. Vì vậy, anh yêu cầu ngân hàng phải bồi thường tổn thất tinh thần và thiệt hại do mất thu nhập cho mình. Tuy nhiên, phía chi nhánh Ngân hàng Hoa Hạ lại liên tục né tránh tiếp xúc, không đưa ra phương án giải quyết hay bồi thường cụ thể.

Bất đắc dĩ, đến ngày 15/3/2020, anh Hạng trực tiếp đến một chi nhánh của Ngân hàng Hoa Hạ tại Nam Xương để đòi công bằng. Khi không gặp được lãnh đạo ngân hàng, anh đã đứng tại sảnh giao dịch, giơ biểu ngữ với dòng chữ: “Chưa ký tên, chưa vay tiền, Ngân hàng Hoa Hạ bắt tôi trả 22,39 triệu NDT”.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Nhiều ý kiến cho rằng yêu cầu bồi thường của anh Hạng là có cơ sở và hợp tình hợp lý. Dù kết quả của vụ việc không được công bố, song vụ việc trên cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý thông tin tín dụng cá nhân. Tòa án Trung Quốc khuyến nghị mọi người nên chủ động tìm hiểu và thường xuyên kiểm tra tình trạng nợ xấu của bản thân để kịp thời phát hiện các bất thường và tự bảo vệ mình trước những rủi ro có thể phát sinh.

(Theo Baijiahao)