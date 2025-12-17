Game thủ Thái Lan gian lận có thể đối diện mức án tối đa 3 năm tù, đã xác định được người đấu thay

“Truy vết” người thi đấu thay Tokyogurl

Ngày 17/12, chương trình Hone Krasae của Thái Lan đã mời ông Santi Lothong - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF), HLV Poom và đội tuyển quốc gia nữ RoV Thái Lan (Liên Quân Mobile) lên sóng để thảo luận về những ồn ào xung quanh vụ gian lận của cựu tuyển thủ Naphat Warasin (Tokyogurl).

Chương trình Hone Krasae có sự xuất hiện của nhiều nhân vật trong lĩnh vực eSports Thái Lan (Ảnh chụp màn hình)

Theo ông Santi, người vi phạm đã để lại những bằng chứng quan trọng dưới dạng “dấu vết kỹ thuật số” không thể chối cãi. Sự việc bắt đầu từ các hành vi bất thường trong lúc thi đấu, cụ thể là việc chuyển đổi màn hình - hành động bị cấm theo quy định. Khi trọng tài yêu cầu kiểm tra, nữ tuyển thủ lại tìm cách né tránh, không cho kiểm tra ngay lập tức.

Qua quá trình điều tra chuyên sâu, ban tổ chức phát hiện có việc sử dụng Discord để chia sẻ màn hình và điều khiển máy thi đấu. Hệ thống ghi nhận tình trạng đăng nhập chồng chéo 2 tài khoản cùng lúc.

Khi kiểm tra kết nối internet, các bên cũng phát hiện dấu hiệu bất thường rõ rệt, bởi mạng internet do ban tổ chức cung cấp đã được cố định IP. Song địa chỉ IP của người thi đấu thay lại xuất phát từ một mạng internet khác, không trùng khớp với địa điểm thi đấu.

Từ đó, liên đoàn đã lần theo dấu vết và xác định được danh tính người thi đấu thay. Thông tin ban đầu, ông Santi cho biết người này là một VĐV eSports bán chuyên, có trình độ và am hiểu bộ môn này.

Tuy nhiên ông Santi cho biết cơ quan chức năng chưa công khai danh tính của “lính đánh thuê” này vì cần thêm thời gian để rà soát các chi tiết pháp lý, nhằm đảm bảo thông tin chính xác 100% trước khi chính thức công bố.

Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan cũng nhấn mạnh sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, xử lý một cách triệt để để làm rõ những cá nhân liên quan, đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ việc, đồng thời sớm khôi phục niềm tin của công chúng đối với nền eSports Thái Lan.

Về sức khoẻ của Tokyogurl, ông Santi tiết lộ: "Tôi không nghĩ game thủ đó bị hoảng loạn. Chúng tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện khám và bác sĩ nói đó chỉ là viêm ruột, không phải rối loạn hoảng sợ. Đó giống như phản ứng sợ hãi của một người rất sợ thua cuộc hơn. Dựa trên những gì đã xảy ra, có thể khẳng định đây chắc chắn là hành vi gian lận trong thi đấu".

(Ảnh: Khaosod)

Về phía HLV Poom - HLV đội tuyển eSports nữ Thái Lan thừa nhận mình đã không biết Tokyogurl không phải là người thi đấu thực sự.

“Bản thân tôi làm huấn luyện viên RoV suốt 6 - 7 năm mà vẫn không nhận ra rằng Tokyogurl không phải là người trực tiếp thi đấu từ trước đến nay. Ngay cả những người trong giới game và các influencer cũng từng ca ngợi cô ấy là một tuyển thủ nữ cực kỳ xuất sắc, ở đẳng cấp ‘nữ thần’ của làng game.

Nhưng khi sự thật được phơi bày, các đồng đội đều thừa nhận rằng bấy lâu nay cô ấy có thể chỉ là một con rối, do người khác điều khiển việc thi đấu từ đầu đến cuối”.

Luật sư không loại trừ khả năng mức án cao nhất là 3 năm tù

Tờ TheThaiger nhận định vi phạm của Naphat Warasin (Tokyogurl) hiện tại đang dừng ở mức “án tử sự nghiệp” (tức là cấm thi đấu vĩnh viễn” - hình phạt nặng nhất trong lĩnh vực thể thao. Cho đến nay, chưa có thông tin hay dấu hiệu nào từ các cơ quan liên quan về việc sẽ tiến hành tố tụng hình sự.

Bởi để truy cứu trách nhiệm đến mức phạt tù, cần phải chứng minh được ý đồ trục lợi mang tính thương mại hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống máy tính, chứ không chỉ đơn thuần là gian lận để giành lợi thế trong một trận đấu.

Theo đó, hành vi sử dụng phần mềm hoặc thiết bị hỗ trợ thi đấu trái quy định chủ yếu được xem là vi phạm điều lệ thể thao, nên hình phạt áp dụng là kỷ luật trong ngành như: truất quyền thi đấu, tước huy chương, cấm thi đấu vĩnh viễn. Đây là các biện pháp do liên đoàn và ban tổ chức đưa ra, không phải phán quyết của tòa án nên không dẫn đến án tù.

Song khi cơ quan chức năng điều tra hành vi gian lận đáp ứng đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo 2 hướng cụ thể thì có thể bị xử lý hình sự: (1) Luật Xúc tiến Thể thao Chuyên nghiệp: phải chứng minh có dàn xếp tỷ số, nhận - đưa lợi ích, cá cược, trường hợp gian lận chỉ để thắng, không có dòng tiền hay thuê mướn, thường không bị coi là bán độ; (2) Luật Tội phạm Máy tính: chỉ áp dụng nếu có bằng chứng hack, xâm nhập trái phép, can thiệp hoặc phá hoại hệ thống máy chủ của giải đấu, nếu chỉ cài phần mềm bên thứ ba trên máy cá nhân mà không ảnh hưởng hệ thống chung thì chưa đủ căn cứ hình sự.

Sự lo lắng của Tokyogurl khi bị kiểm tra (Nguồn: Khaosod)

Trong khi đó, SPOTZ - tài khoản cung cấp thông tin thể thao Thái Lan đã phỏng vấn Luật sư Kaew (Tiến sĩ Montchai Jongkairattanakul) - một luật sư nổi tiếng tại Thái Lan và đưa ra góc nhìn khác về tính pháp lý của vụ việc. Theo đó, hành vi gian lận mang tính lừa dối hoặc che giấu sự thật nhằm giành chiến thắng hoặc đoạt huy chương có thể không chỉ dừng lại ở kỷ luật thể thao mà còn có khả năng bị xử lý hình sự.

Theo luật sư Kaew, nếu chứng minh được người chơi cố tình che giấu sự thật để giành huy chương hoặc tiền thưởng, hành vi này có thể bị coi là lừa đảo, với mức phạt tối đa 3 năm tù. Trường hợp này thiên về lừa dối ban tổ chức/công chúng, chứ không phải bán độ.

Điểm đáng chú ý là đồng đội có thể bị liên đới. Nếu biết hoặc nghi ngờ gian lận mà im lặng, không báo cáo, thì theo pháp luật có thể bị xem là đồng phạm. Vì vậy, luật sư cho rằng việc Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan quyết định rút đội khỏi giải đấu được đánh giá là đúng đắn. Bởi nếu để đội tiếp tục thi đấu và giành huy chương rồi mới xử lý thì tội danh lừa đảo sẽ được coi là hoàn thành trọn vẹn, kéo theo hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Hiện tại sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý của truyền thông Thái Lan cũng như Đông Nam Á.