Thông tin thưởng Tết 2026: Mức thưởng và số ngày nghỉ ở các công ty chênh lệch thế nào?

Càng về cuối năm, câu hỏi “Tết này được thưởng bao nhiêu?” lại xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc trò chuyện của hội làm công ăn lương. Với không ít người, tiền thưởng Tết không chỉ là khoản cộng thêm vào lương, mà còn gắn với tiền vé xe về quê, mâm cỗ ngày Tết, những món quà dành cho gia đình sau một năm làm việc vất vả. Bởi vậy, mỗi thông tin liên quan đến thưởng Tết đều dễ dàng thu hút sự quan tâm, chờ đợi - thậm chí là hồi hộp - khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

Ngược lại, từ phía các doanh nghiệp, nhiều công ty cũng đã công bố kế hoạch thưởng Tết, đặc biệt là công khai chi tiết mức thưởng.

Thông tin trên Báo Đồng Nai, chiều 13/12, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) cho biết: Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 600 tỷ đồng thưởng Tết cho cho khoảng 42.000 công nhân lao động. Đây cũng là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nhất tại Đồng Nai hiện nay.

Cụ thể, người lao động làm đủ một năm được thưởng tương đương 1 tháng lương theo hợp đồng chính thức; từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm làm việc được cộng thêm 5%, với mức tối đa lên tới 200%, tương đương 2 tháng lương.

Ngoài tiền thưởng, người lao động còn được hưởng nhiều khoản chăm lo khác như thưởng Tết Dương lịch, quà Tết và các hoạt động tri ân cuối năm, tạo nên một gói phúc lợi tương đối toàn diện.

Nhiều doanh nghiệp lớn khác tại Đồng Nai cũng đã công bố kế hoạch thưởng. Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina, doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày, dự kiến mức thưởng từ 1,15 - 1,5 tháng lương, tùy thời gian làm việc thực tế của từng người lao động.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường - doanh nghiệp sản xuất công nghiệp với hàng nghìn lao động - thông báo mức thưởng Tết bình quân mỗi công nhân sản xuất nhận được 14,5 triệu đồng, tăng hơn 20% so với năm ngoái.

Ngoài tiền thưởng, người lao động còn được nhận quà Tết bằng tiền mặt, phân theo thâm niên làm việc.

Tại TP.HCM, E-TOP Vietnam - doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài - lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt. Theo thông báo trên tài khoản Facebook doanh nghiệp, người lao động được hưởng lương tháng 13, với mức tối đa lên tới 200% tổng lương cơ bản, tương đương 2 tháng lương nếu làm việc liên tục đến khoảng giữa tháng 2/2026.

Ngoài ra doanh nghiệp còn còn áp dụng các khoản thưởng bổ sung như thưởng chuyên cần 200.000 đồng/người/năm; thưởng tất niên từ 50.000 - 100.000 đồng tùy thời gian làm việc; và lì xì đầu năm 100.000 đồng cho nhân viên đi làm đủ ngày sau Tết. Cách thiết kế này không chỉ hướng đến thu nhập cuối năm mà còn nhằm ổn định nhân sự sau Tết - giai đoạn thường xảy ra biến động lao động.

Hình ảnh thông báo thưởng Tết từ Công Ty TNHH E-TOP Việt Nam (Ảnh: Công Ty TNHH E-TOP Việt Nam)

Ở nhóm doanh nghiệp quy mô vừa, Công ty TNHH May mặc Song Ngọc (TP.HCM) duy trì mức thưởng Tết tương đương một tháng lương, bình quân khoảng 11 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất ghi nhận trên 15 triệu đồng, thấp nhất khoảng 6,8 triệu đồng, tùy vị trí và thang bảng lương.

Tại miền Trung, Công ty TNHH Toray International Vietnam - Nhà máy Quảng Ngãi - doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản - cũng sớm thông báo kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, nhằm ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên trong suốt một năm làm việc. Theo thông báo trên tài khoản Facebook chính thức, doanh nghiệp triển khai thưởng Tết Nguyên đán theo kết quả hoạt động và mức độ đóng góp, đồng thời duy trì thưởng tháng 13 và thưởng thành tích cho các cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật, với cam kết chi trả minh bạch, đúng thời hạn.

Bên cạnh tiền thưởng Tết, Toray Quảng Ngãi còn có thưởng thành tích, quà Tết cho toàn bộ người lao động và áp dụng lịch nghỉ Tết 11 ngày hưởng nguyên lương, tạo điều kiện để công nhân viên có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình.

(Ảnh: Toray International Vietnam Company Ltd. Quang Ngai Factory)

Theo Báo Công an Nhân dân, dẫn nhận định của các chuyên gia lao động, năm nay “sức khoẻ” của nhiều doanh nghiệp cũng đang dần phục hồi ổn định. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đơn hàng còn tăng, do đó bức tranh thưởng Tết 2026 nhiều khả năng sẽ tích cực hơn năm trước.

Nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Lê Quang Trung nhận định, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội dự báo thưởng Tết 2026 sẽ cao hơn năm 2025.

“Những năm qua, dù trải qua giai đoạn khó khăn như mấy năm thời điểm dịch COVID-19 hoành hành, các doanh nghiệp vẫn cố gắng xây dựng phương án thưởng Tết cho người lao động với các hình thức phù hợp. Do đó, với bức tranh kinh tế tăng trưởng tốt hơn trong năm nay, chắc chắn mức thưởng sẽ tốt hơn. Tuy vậy, tôi cho rằng, phía doanh nghiệp nên công bố sớm phương án thưởng Tết để người lao động an tâm phấn khởi trong công việc, đồng thời khẳng định sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động”, ông Trung nói.

Từ các thông tin đã công bố sớm, “bức tranh” thưởng Tết 2026 được đánh giá khá sáng sủa hơn năm trước, dù mức tăng không quá lớn đối với nhiều đơn vị/công ty.

Tổng hợp