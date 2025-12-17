Căng: Lộ diện người tố cáo game thủ Thái Lan gian lận trong trận đấu với Việt Nam

Vụ lùm xùm khiến đội tuyển Liên quân (RoV) nữ Thái Lan xin rút khỏi SEA Games lần thứ 33 vẫn đang thu hút sự chú ý từ công chúng. Sau khi Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) ra thông báo loại Naphat Warasin (Tokyogurl) khỏi giải đấu vì vi phạm Điều 9.4.3 của Hướng dẫn kỹ thuật Esports, liên quan đến việc sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa phần cứng trong thi đấu, xảy ra vào ngày 15/12.

Khoảnh khắc Tokyogurl bị kiểm tra gian lận

Mới đây, thông tin về người đứng ra tố cáo hành vi gian lận cũng đã được tiết lộ. Đó là Givemeakiss, tên thật là Jomkhon Phumsinil, đội trưởng đội tuyển RoV nữ Thái Lan.

Trong chia sẻ với truyền thông Thái Lan, Givemeakiss đã nói về khoảnh khắc cô phát hiện Tokyogurl gian lận ngay trên sân khấu thi đấu SEA Games 33. Cô nhận ra những dấu hiệu lạ và quyết định báo cáo với trọng tài về việc đồng đội đã sử dụng phần mềm trái với quy định của giải đấu, đồng thời khẳng định các thành viên còn lại trong đội không hề liên quan.

Givemeakiss bật khóc khi trả lời truyền thông

“Tôi cảm thấy rất tiếc vì cả đội đã chuẩn bị cho giải đấu này suốt một thời gian dài và đặt rất nhiều tâm huyết. Việc quyết định rút lui là điều không ai mong muốn. Tôi và cả đội muốn thể hiện tinh thần thể thao, hơn nữa chúng tôi còn là đội chủ nhà nên nghĩ rằng đó là lựa chọn phù hợp nhất. Nhưng nếu nói về cảm xúc lúc này thì thực sự rất tệ. Tất cả đều đã đặt ước mơ, mục tiêu giành huy chương vàng, vậy mà cuối cùng mọi thứ lại kết thúc theo cách này, thật sự rất đau lòng. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới người dân Thái Lan vì sự việc đáng tiếc này" - Givemeakiss nói.

Về việc phát hiện gian lận, Givemeakiss kể lại: “Đó là thời điểm trận đấu bị tạm dừng vì trọng tài và BTC vào kiểm tra xem có vấn đề gì xảy ra. Rồi trọng tài nói với tôi rằng đây là lời nhắc nhở lần thứ nhất liên quan đến việc sử dụng Discord. Lúc đó tôi rất sốc và tự hỏi liệu có đúng là điều mình đang nghĩ hay không”.

“Khi trận đấu đó kết thúc, tôi lập tức đứng dậy và báo cho huấn luyện viên rằng đã xảy ra chuyện. Nói thật là lúc đó tay tôi run lên vì quá sốc, và tôi khá chắc rằng chuyện này không đúng. Vì vậy tôi quyết định nói với huấn luyện viên và các đồng đội. Sau đó đội có thay người và các bên tiếp tục kiểm tra, xác minh bằng chứng.”

“Tôi xin khẳng định rằng tôi và tất cả các thành viên còn lại trong đội hoàn toàn không liên quan, cũng không hề biết trước về sự việc này. Tôi xin xác nhận điều đó" - Đội trưởng RoV Thái Lan nói thêm.

Givemeakiss

Khi được hỏi rằng trước đó có từng nghi ngờ hành vi gian lận của Tokyogurl hay không, cô cho biết: “Tôi từng nghi ngờ trong 2 ngày cuối cùng trước khi thi đấu. Khi đó có một em trong đội nói với tôi rằng hãy thử để ý xem có điều gì bất thường không.

Tôi bắt đầu quan sát và chia sẻ với những người khác trong đội, nhưng chưa báo cho huấn luyện viên vì vẫn chưa chắc chắn. Càng quan sát thì càng cảm thấy giống như mình đang nghi ngờ là đúng, nên tôi mới đi nói với huấn luyện viên. Sau đó chúng tôi đã nói chuyện trực tiếp với người đó, nhưng cô ấy lại nổi nóng, phản ứng gay gắt và còn yêu cầu chúng tôi phải xin lỗi.

Lúc đó, chúng tôi không thể làm gì hơn vì không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cô ấy thực sự làm sai, dù tất cả đều nghi ngờ. Cuối cùng, vì mục tiêu giành huy chương vàng, chúng tôi chọn cách hòa giải, xin lỗi nhau và tiếp tục tập luyện. Cô ấy phản ứng bằng cách nổi giận, lại là người lớn tuổi nhất trong đội nên tôi cũng phải nể nang. Thời điểm đó, tôi vẫn xem cô ấy là đồng đội".

(Nguồn: Khaosod)