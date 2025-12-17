Khánh Vân - bạn gái TikToker Bốp bị “tấn công”

"Bài viết này, thật lòng mà nói, mình không muốn viết. Vì mình vốn luôn là người chọn cách sống yên ổn, im lặng, và không muốn mất thêm năng lượng cho những điều độc hại. Nhưng hôm nay mình cần lên tiếng, không phải vì giận dữ, mà vì mình không muốn sự im lặng khiến người ta nghĩ mình đáng bị như vậy.

Mình thật sự không biết mình đã làm gì sai để trong suốt thời gian người yêu mình gặp tai nạn, mình đã quá đủ mệt và căng thẳng. Vậy mà thay vì sự bình yên, mình lại phải đối mặt thêm với những tin nhắn công kích, chửi rủa, những câu phán xét cay nghiệt kiểu 'mơn mởn vậy rồi cũng bỏ theo thằng khác thôi'.

Những điều độc địa đó, các bạn tự nghĩ ra, rồi gán ghép lên mình như thế đó là chân lý. Rồi từ đó, các bạn tự cho bản thân các bạn cái quyền được xâu xé người khác mà không cần biết mình là ai, mình đã trải qua những gì.

Để làm gì?

Để giải tỏa nỗi cay nghiệt trong chính các bạn?

Hay để cảm thấy bản thân mạnh mẽ khi chà đạp một người chẳng thể làm gì các bạn?

Sự độc ác của các bạn quá dễ dàng, chỉ cần gõ vài dòng chữ, là đủ để làm đau một người. Và các bạn làm điều đó nhẹ tênh, như thể đó là chuyện vui miệng, chuyện giải trí. Điều buồn cười hơn là mọi người nói rằng 'bản thân chỉ đang nói sự thật, mà sự thật thì luôn phũ phàng'.

Xin lỗi, nhưng 'sự thật' kiểu gì khi các bạn không hề biết mình là ai? Không biết con người mình, không biết cuộc sống mình, không biết câu chuyện của mình như thế nào,… vậy mà vẫn tự tin phán xét như thể các bạn có quyền đứng trên đầu người khác.

Đó không phải là sự thật. Đó chỉ là ác ý được gắn mác 'thẳng thắn' để dễ bề làm tổn thương người khác. Sự thật không bao giờ phũ phàng đến mức đó. Chỉ có con người muốn phũ phàng để thấy mình mạnh hơn, đúng hơn, và cao hơn người khác. Hay các bạn gọi đó là 'nói thẳng'? Thực chất, nó chỉ là cách các bạn che đậy sự vô lễ và suy nghĩ méo mó của chính bản thân các bạn.

Mình không biết cuộc đời các bạn đã tệ đến mức nào để biến sự cay nghiệt thành thói quen. Nhưng nỗi đau của các bạn không phải lý do để các bạn gieo thêm nỗi đau cho người khác. Mình cũng đã im lặng đủ rồi.

Hôm nay viết ra những dòng này, mình không mong mọi người thay đổi, cũng không cần ai phải bênh vực. Chỉ là sau tất cả, mình nhận ra rằng đôi khi điều làm mình mệt không phải là những lời ác ý, mà là việc có quá nhiều người sẵn sàng tin vào điều tệ hại nhất về một người mà họ không hề biết.

Nếu các bạn muốn giữ những hình dung méo mó đó về mình, cứ giữ. Những lời lẽ vô căn cứ đó không nói gì về con người mình cả, mà nó chỉ đang phản chiếu rất rõ con người các bạn.

Còn mình thì mình chọn bước ra khỏi sự ồn ào đó. Vì cuộc đời mình đáng được bình yên hơn những điều các bạn nghĩ".