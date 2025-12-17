Khánh Vân - bạn gái TikToker Bốp bị “tấn công”

Những ngày gần đây, TikToker Bốp (tên thật là Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi) - 1 trong 3 du học sinh Việt bị tai nạn ở Đức đã có những cập nhật mới sau thời gian dài điều trị. Anh chàng thông báo chính thức về tình hình hiện tại, gửi lời cảm ơn mọi người cũng như chia sẻ thêm về những dự định tương lai với bạn gái - Khánh Vân.
Nhưng song song với các cập nhật tích cực ấy, ồn ào không mong muốn cũng bất ngờ xuất hiện, khiến Khánh Vân phải lên tiếng về những công kích và phán xét ác ý nhắm đến mình.
Cô cho biết mình đã chọn im lặng để giữ bình yên nhưng bây giờ buộc phải nói ra vì không muốn sự im lặng bị hiểu nhầm là chấp nhận bị tổn thương. Trong lúc đang chịu áp lực, mệt mỏi vì biến cố của bạn trai, Khánh Vân phải đối mặt với những suy đoán, xúc phạm và phán xét nhân danh sự thật từ những người không hề hiểu câu chuyện.
Bạn gái Bốp khẳng định sự cay nghiệt không phải là “nói thẳng”, “nói sự thật” mà chỉ là ác ý được ngụy trang để thỏa mãn cảm giác vượt trội và chà đạp người khác. Cô cũng cho rằng những lời lẽ ác ý này phản chiếu chính người nói. Cuối cùng Khánh Vân không mong được bênh vực hay thay đổi ai mà nói ra vì cuộc đời mình đáng được bình yên hơn những điều các bạn nghĩ.
Toàn bộ chia sẻ của Khánh Vân:
"Bài viết này, thật lòng mà nói, mình không muốn viết. Vì mình vốn luôn là người chọn cách sống yên ổn, im lặng, và không muốn mất thêm năng lượng cho những điều độc hại. Nhưng hôm nay mình cần lên tiếng, không phải vì giận dữ, mà vì mình không muốn sự im lặng khiến người ta nghĩ mình đáng bị như vậy.
Mình thật sự không biết mình đã làm gì sai để trong suốt thời gian người yêu mình gặp tai nạn, mình đã quá đủ mệt và căng thẳng. Vậy mà thay vì sự bình yên, mình lại phải đối mặt thêm với những tin nhắn công kích, chửi rủa, những câu phán xét cay nghiệt kiểu 'mơn mởn vậy rồi cũng bỏ theo thằng khác thôi'.
Những điều độc địa đó, các bạn tự nghĩ ra, rồi gán ghép lên mình như thế đó là chân lý. Rồi từ đó, các bạn tự cho bản thân các bạn cái quyền được xâu xé người khác mà không cần biết mình là ai, mình đã trải qua những gì.
Để làm gì?
Để giải tỏa nỗi cay nghiệt trong chính các bạn?
Hay để cảm thấy bản thân mạnh mẽ khi chà đạp một người chẳng thể làm gì các bạn?
Sự độc ác của các bạn quá dễ dàng, chỉ cần gõ vài dòng chữ, là đủ để làm đau một người. Và các bạn làm điều đó nhẹ tênh, như thể đó là chuyện vui miệng, chuyện giải trí. Điều buồn cười hơn là mọi người nói rằng 'bản thân chỉ đang nói sự thật, mà sự thật thì luôn phũ phàng'.
Xin lỗi, nhưng 'sự thật' kiểu gì khi các bạn không hề biết mình là ai? Không biết con người mình, không biết cuộc sống mình, không biết câu chuyện của mình như thế nào,… vậy mà vẫn tự tin phán xét như thể các bạn có quyền đứng trên đầu người khác.
Đó không phải là sự thật. Đó chỉ là ác ý được gắn mác 'thẳng thắn' để dễ bề làm tổn thương người khác. Sự thật không bao giờ phũ phàng đến mức đó. Chỉ có con người muốn phũ phàng để thấy mình mạnh hơn, đúng hơn, và cao hơn người khác. Hay các bạn gọi đó là 'nói thẳng'? Thực chất, nó chỉ là cách các bạn che đậy sự vô lễ và suy nghĩ méo mó của chính bản thân các bạn.
Mình không biết cuộc đời các bạn đã tệ đến mức nào để biến sự cay nghiệt thành thói quen. Nhưng nỗi đau của các bạn không phải lý do để các bạn gieo thêm nỗi đau cho người khác. Mình cũng đã im lặng đủ rồi.
Hôm nay viết ra những dòng này, mình không mong mọi người thay đổi, cũng không cần ai phải bênh vực. Chỉ là sau tất cả, mình nhận ra rằng đôi khi điều làm mình mệt không phải là những lời ác ý, mà là việc có quá nhiều người sẵn sàng tin vào điều tệ hại nhất về một người mà họ không hề biết.
Nếu các bạn muốn giữ những hình dung méo mó đó về mình, cứ giữ. Những lời lẽ vô căn cứ đó không nói gì về con người mình cả, mà nó chỉ đang phản chiếu rất rõ con người các bạn.
Còn mình thì mình chọn bước ra khỏi sự ồn ào đó. Vì cuộc đời mình đáng được bình yên hơn những điều các bạn nghĩ".
Phía dưới bài đăng của Khánh Vân, Bốp cũng xuất hiện và để lại bình luận động viên: “Em giỏi lắm, cố gắng lên nhé babi ơi”.
Nhiều người qua đường bày tỏ sự bênh vực Khánh Vân, cho rằng cô không có lỗi và không ai có nghĩa vụ phải làm quen hay chịu đựng những lời độc hại từ người khác. Các bình luận đồng thời gửi lời động viên, khẳng định cô và Bốp xứng đáng nhận được sự tôn trọng, yêu thương và những điều tích cực.
Một số bình luận từ cư dân mạng:
- Mọi người cứ bảo phải tập quen và lơ đi những điều độc hại. Sao bạn ấy phải quen nhỉ? Bạn ấy làm gì sai đâu? Con người có mức độ chịu đựng khác nhau, các bạn quen được các bạn lơ được còn người khác thì không chắc. Người sai ở đây là những người nói lời cay nghiệt tổn thương người khác chứ không phải bạn ấy đâu. Vân không sai, Vân cứ làm gì mình muốn, nói ra cũng được, đấu tranh vì bản thân rất tốt, muốn bỏ ngoài tai cũng oke luôn, vẫn có những người văn minh lịch sự tôn trọng những lựa chọn của bạn nha
- Mình không biết thế giới đã khắc nghiệt với các bạn như thế nào để các bạn có thể bi quan và áp đặt lên người khác những cái suy nghĩ tiêu cực, thô thiển của các bạn như vậy. Thật ra vẫn còn rất nhiều cô gái/ chàng trai ngoài kia tử tế mà. Và họ xứng đáng với những lời nhẹ nhàng, tích cực. Nếu không nói được những lời hay, thì có thể lướt qua đừng tổn thương họ như vậy. Vì họ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Thương Vân & Bốp.
- Chị Vân ơi, cố gắng lên chị nhé. Cuộc sống này, ta là những chiến binh với những mục tiêu khác nhau. Em tin chị và anh Bốp đã trải qua những khó khăn và cả hạnh phúc cùng nhau. Em rất buồn khi chị buồn, vậy nên là hãy hạnh phúc lên nhé. Chị biết còn có những người quý mến chị và anh Bốp ạ.
- Thật sự gặp phải những câu từ độc hại đấy em biết chị rất buồn nhưng mong chị và anh hãy cố gắng lên nhé, chuyện khó khăn nhất anh chịđã vượt qua, nên mong chị hãy thật vui vẻ lên nha.
- Thôi không sao chị ơi. Giờ mình hãy hạnh phúc và kệ họ. Vốn dĩ họ không có được nên họ ghen tị với chị thôi mà. Chị đã và đang có tất cả rồi, đừng nghĩ nhiều nha.
Tháng 7/2025, TikToker Bốp gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đức khi đang đi cùng nhóm du học sinh Việt, khiến hai người tử vong và bản thân anh bị chấn thương nặng, rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau tai nạn, Bốp phải trải qua thời gian dài hôn mê, phẫu thuật và điều trị tích cực tại bệnh viện ở Đức, đối mặt với những tổn thương nghiêm trọng về thể chất và cần quá trình phục hồi kéo dài theo chỉ định của bác sĩ.
Trong giai đoạn đó, bạn gái anh - Khánh Vân - là người trực tiếp cập nhật tình hình sức khỏe và thay mặt gia đình kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng nhằm giúp chi trả chi phí y tế và sinh hoạt đắt đỏ ở nước ngoài. Sau khi nhận đủ hỗ trợ cho giai đoạn điều trị trước mắt, Khánh Vân cùng với gia đình và người thân đã thông báo dừng kêu gọi.
Hiện tại, Bốp dần ổn định hơn, tiếp tục hồi phục và nhiều lần bày tỏ sự biết ơn đối với sự giúp đỡ, động viên từ cộng đồng.