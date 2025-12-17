Cặp vợ chồng trong 20 năm sinh 9 người con đều chỉ đặt chung 1 cái tên chỉ để mong cầu điều này

Chỉ vì mong có người nối dõi, một cặp vợ chồng nông dân ở Trung Quốc đã sinh liền 9 người con trong vòng 20 năm, nhưng trớ trêu thay, tất cả đều là con gái. Điều gây chú ý không chỉ nằm ở số lượng con, mà ở chỗ tên của cả 9 chị em đều xoay quanh một chữ duy nhất: ĐỆ - nghĩa là em trai, như một lời cầu khẩn lặp đi lặp lại cho ước mơ chưa từng thành hiện thực.

Câu chuyện về gia đình 11 người tại một ngôi làng thuộc thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô được Shanghai Morning Post đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đồng thời làm dấy lên nhiều tranh luận về tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn ăn sâu ở các vùng nông thôn Trung Quốc.

Người cha họ Cơ, năm nay đã 81 tuổi, là người trực tiếp đặt tên cho tất cả các con gái của mình. Từ chị cả đến em út, khoảng cách tuổi lên tới 20 năm, mỗi cái tên đều mang một tầng ý nghĩa gắn với niềm mong mỏi có con trai.

Người con gái đầu lòng, năm nay 60 tuổi, tên là Chiêu Đệ – nghĩa là “mời gọi em trai”. Con gái thứ hai là Phán Đệ , thứ ba là Vọng Đệ , đều mang hàm ý trông chờ, mong đợi em trai ra đời.

Đến người con thứ tư là Tưởng Đệ – “nghĩ về em trai”, rồi Lai Đệ – mong em trai sẽ đến. Con gái thứ sáu tên Nghênh Đệ – “chào đón em trai”, người thứ bảy là Niệm Đệ – nhớ mong em trai.

Cái tên khiến nhiều người không khỏi giật mình là của cô con gái thứ tám: Cừu Đệ , nghĩa là “ghét con trai”, thể hiện sự tuyệt vọng, chua chát của cha mẹ khi hy vọng suốt nhiều năm vẫn không thành. Người con út mang tên Mộng Đệ – “mơ về em trai”, khép lại chuỗi mong cầu kéo dài hai thập kỷ.

Chia sẻ với truyền thông, Tưởng Đệ cho biết:

“Cha tôi muốn có con trai nên mới sinh tới 9 người con. Nhưng dù tất cả đều là con gái, chúng tôi vẫn được cha mẹ yêu thương rất nhiều. Họ chưa từng đối xử tệ bạc với chúng tôi.”

Dù gia đình nghèo, làm nông là chủ yếu, nhưng người cha vẫn cố gắng không để bất kỳ con gái nào phải bỏ học. Khi các con lớn lên, ông từng nói với vợ:

“Con gái thì sao chứ? Tôi chỉ thích con gái thôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cho các con được học hành.”

Gia đình này chỉ thực sự được công chúng biết đến sau khi Tưởng Đệ đăng tải những đoạn video về cuộc sống thường ngày của đại gia đình lên mạng xã hội vào đầu tháng 3. Trong một bài viết, cô chia sẻ:

“Tuổi thơ chúng tôi từng cãi nhau, đánh nhau, rồi cùng nhau lớn lên trong tiếng cười. Chị em gái là những người bạn tốt nhất của tôi suốt cuộc đời. Tôi hạnh phúc vì có họ ở bên.”

Câu chuyện về “9 nàng công chúa” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo vô số bình luận vừa mỉa mai vừa chua chát:

“Đặt tên thật ám ảnh.”

“Người cha này đúng là quá kiên trì.”

“Sao không cố thêm đứa thứ mười, biết đâu lại là con trai?”

Trên thực tế, những gia đình như nhà ông Cơ không hề hiếm. Trong quan niệm truyền thống, nhiều cặp vợ chồng tin rằng chỉ con trai mới có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ khi về già, còn con gái sau khi lấy chồng được xem như “nước đổ ra ngoài”, không được thừa kế tài sản hay gánh trách nhiệm gia đình.

Tuy nhiên, trong vài thập kỷ gần đây, tư duy này đang dần thay đổi, đặc biệt tại các đô thị lớn. Nhiều cặp đôi không còn cố chấp phải sinh con trai, thậm chí còn thích sinh con gái – một phần vì áp lực sính lễ quá cao mà đàn ông phải gánh khi lập gia đình.

Câu chuyện gia đình họ Cơ vì thế không chỉ là chuyện riêng của một nhà, mà là tấm gương phản chiếu một giai đoạn tư duy xã hội – nơi giới tính từng quyết định giá trị của một đứa trẻ, và nơi những cái tên được đặt ra không phải để chúc phúc, mà để gửi gắm một ước mơ chưa bao giờ thuộc về chính những đứa trẻ ấy.

