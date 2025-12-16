"Nữ thần eSports" gian lận bị đuổi khỏi đội tuyển Quốc gia Thái Lan, chấm dứt sự nghiệp là ai?

Trong những kỳ thi đấu gần đây, eSports dần được nhìn nhận như một bộ môn thể thao thực thụ tại các kỳ SEA Games, nơi không chỉ đòi hỏi kỹ năng thi đấu mà còn đặt ra những chuẩn mực khắt khe về đạo đức và tinh thần fair play. Chính vì vậy mà vụ Naphat Warasin - nữ tuyển thủ Arena of Valor (Liên Quân Mobile) người Thái Lan - gian lận đã trở thành một trong những sự kiện gây chấn động nhất tại SEA Games 33.

Naphat Warasin khi thi đấu tại SEA Games 33

Naphat Warasin, còn được biết đến với nickname Tokyogurl, là gương mặt quen thuộc của eSports nữ Thái Lan.

Với kỹ năng thi đấu nổi bật, cô đã vượt qua vòng tuyển chọn và có tên trong đội hình đội tuyển quốc gia Thái Lan nội dung đồng đội nữ, tranh tài tại SEA Games lần thứ 33 do Thái Lan đăng cai. Đây được xem là vinh dự cao nhất đối với một tuyển thủ eSports khi được đại diện cho quốc gia, đồng thời cô cũng được chú ý như nhân tố quan trọng của đội trong mục tiêu chinh phục huy chương vàng.

Naphat Warasin từng được yêu quý vì vẻ ngoài xinh xắn và khả năng thi đấu (Ảnh: @tky.grl_)

Trước khi xảy ra lùm xùm, Naphat không chỉ đại diện cho năng lực chuyên môn mà còn mang theo kỳ vọng về hình ảnh một thế hệ VĐV eSports nữ mới, vừa xinh đẹp vừa tài năng, khẳng định được vị thế không chỉ trong phạm vi Thái Lan mà còn cả toàn khu vực Đông Nam Á.

Trên MXH, Naphat cũng gây chú ý vì vẻ ngoài xinh xắn, được gọi là hot girl eSports, có lượng fan đông đảo.

Ảnh đời thường của Naphat Warasin (Ảnh: @tky.grl_)

Tuy nhiên, mọi thứ đã đảo chiều chỉ trong thời gian ngắn. Trong khuôn khổ nội dung eSports tại SEA Games 33 vào ngày 15/12, Naphat Warasin bị ban tổ chức và bộ phận kỹ thuật xác định vi phạm nghiêm trọng các quy định thi đấu, bao gồm những hành vi bị xem là gian lận kỹ thuật. Theo kết luận ban đầu, tuyển thủ này bị nghi ngờ can thiệp thiết bị, sử dụng phần mềm không được phép để người khác thi đấu thay. Đây là lỗi được xếp vào nhóm vi phạm nặng trong hệ thống quy định của eSports quốc tế.

Không dừng lại ở yếu tố kỹ thuật, hình ảnh của Naphat còn gây phản ứng dữ dội trong cộng đồng khi cô bị ghi nhận có hành vi thiếu chuẩn mực trước ống kính, làm dấy lên tranh cãi về thái độ thi đấu và ý thức đại diện quốc gia tại một đại hội thể thao khu vực. Sự việc nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn, trở thành vấn đề hình ảnh của cả đội tuyển eSports nữ Thái Lan.

Hệ quả đến rất nhanh và mang tính quyết liệt. Sáng ngày 16/12, Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan đã đưa ra quyết định truất quyền thi đấu của Naphat Warasin tại SEA Games 33, chấp nhận các hình thức kỷ luật từ ban tổ chức. Đồng thời, toàn bộ tiền trợ cấp tập huấn của Hiệp hội Thể thao Điện tử trong suốt 10 tháng (từ tháng 2 đến tháng 11) dành cho nữ vận động viên này sẽ bị thu hồi.

Về phía cấp độ câu lạc bộ, đội tuyển chủ quản của Naphat là Talon Esports cũng tuyên bố chấm dứt hợp đồng với nữ tuyển thủ này. Cũng trong ngày 16/12, Garena RoV Thái Lan đã đưa ra một thông cáo khẩn cấp, áp dụng hình phạt tối đa đối với “Tokyogurl”, hay Naphat Warasin là lệnh cấm thi đấu vĩnh viễn tại tất cả các cuộc thi do Garena tổ chức.

Đến trưa ngày 16/12, Hiệp hội Thể thao điện tử (eSports) Thái Lan ra thông báo đội tuyển Liên quân Mobile nữ (thuộc bộ môn thể thao điện tử - Esports) Thái Lan chính thức rút lui khỏi SEA Games 33. Thông báo viết rằng "Hiệp hội eSport Thái Lan tôn trọng tất cả các quy tắc, tình hữu nghị và tinh thần thể thao, nhưng sự việc nghiêm trọng đã xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và với tư cách chủ nhà, chúng tôi không cho phép đội tuyển tiếp tục".

Về phía Naphat Warasin, cô đã phải khóa toàn bộ tài khoản MXH gồm Instagram, page Facebook Tokyogurl và TikTok Tokyogurl. Tài khoản Facebook cá nhân là thứ duy nhất còn mở thì nhận về “bão” phẫn nộ từ cộng đồng mạng.

Toàn bộ trang cá nhân của Tokyogurl đã bị khoá (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại sự việc vẫn đang nhận về sự theo dõi từ công chúng.

(Nguồn: TheThaiger)