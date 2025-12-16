Độc lạ SEA Games: Thái Lan rút lui theo cách khó tin, một đội tuyển toàn thua cả giải vẫn nhận huy chương

Sau vụ việc VĐV Naphat Warasin (biệt danh: Tokyogurl) gian lận bị phát hiện, đội tuyển Liên quân Mobile nữ Thái Lan đã xin rút lui khỏi SEA Games 33. Việc rút lui cũng diễn ra theo kịch bản mà người hâm mộ lẫn truyền thông đều ngạc nhiên.

VĐV Naphat Warasin của đội Thái Lan bị phát hiện sử dụng phần mềm trái phép từ bên thứ ba trong trận đấu gặp tuyển Việt Nam.

Vào thời điểm mà đội tuyển Thái Lan đang chơi trận chung kết nhánh thua gặp Lào và dẫn trước 1-0, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan Santi Lohthong đưa ra thông báo rút đội tuyển khỏi giải.

Vậy là các VĐV còn lại của Thái Lan (trừ Naphat Warasin không dự trận gặp Lào vì bị cấm thi đấu) đành ngậm ngùi chia tay SEA Games 33. Đội tuyển Lào nhận được tấm vé vào trận chung kết tổng tranh HCV gặp Việt Nam (15h00 ngày 16/12).

Niềm vui bất ngờ còn đến với tuyển Timor Leste. Họ để thua tất cả các trận đấu tại SEA Games 33 mà không có nổi bất cứ ván thắng nào. Nhưng do nội dung chỉ có 4 đội tham dự và Thái Lan đã rúi lui, tuyển Timor Leste được trao tấm HCĐ Liên quân Mobile nữ SEA Games.