Cách giúp việc tiêu 1 triệu/tháng cho 4 người ăn gây sốt: Mua 30kg gạo và nguyên tắc mỗi bữa chỉ 1 món

Những ngày cuối năm, khi câu chuyện tiết kiệm, cân đối chi tiêu trở thành mối quan tâm chung của nhiều gia đình, mạng xã hội lại xôn xao trước một đoạn clip ghi lại cuộc gọi của một người giúp việc dặn dò người thân ở quê cách tiêu đúng số tiền 1 triệu đồng mỗi tháng cho gia đình 4 người.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến không ít người vừa tò mò, vừa hoài nghi liệu mức chi tiêu ấy có thực sự khả thi.

Người giúp việc và cách chi tiêu 1 triệu/tháng cho 4 người gây chú ý. Nguồn: Baomaucuatoi.

Theo tìm hiểu, đoạn clip này từng lan truyền mạnh mẽ trên TikTok từ năm 2022. Nội dung là cuộc trò chuyện giữa người giúp việc và con gái ở quê, do chủ nhà vô tình ghi lại. Trong cuộc gọi, người phụ nữ cẩn thận hướng dẫn cách phân bổ từng khoản tiền nhỏ: “Con mua 30kg gạo, 30 cân gạo là 300 nghìn.

100 nghìn mua cá khô, còn 600 thì mua trứng, mà mua trứng vịt thôi…”. Phần tiền còn dư được tính toán để mua thêm cá khô, trứng hoặc những thực phẩm đơn giản khác, sao cho đủ dùng trong 30 ngày.

Không dừng lại ở việc chia tiền, người giúp việc còn dặn dò rất kỹ cách chế biến để tiết kiệm tối đa: trứng nấu với cà chua, cá khô đem rim; hôm nào ăn trứng thì không ăn cá khô và ngược lại. “ Không là không có đồ ăn đâu”, người giúp việc còn cận thẩn dặn dò thêm.

30 cân gạo cho 4 người/tháng. Nguồn: kinarino

Qua cách nói chuyện và những chỉ dẫn tỉ mỉ, nhiều người nhận ra đây không phải sự “làm quá” cho một đoạn clip, mà phản ánh thói quen chi tiêu đã kéo dài trong hoàn cảnh kinh tế eo hẹp.

Dưới phần bình luận, đông đảo ý kiến bày tỏ sự thương cảm với người phụ nữ, bởi thực tế vẫn còn không ít gia đình chỉ có một người đi làm, phải gồng gánh nuôi 3-4, thậm chí 5 miệng ăn. Nếu không chắt chiu từng đồng, việc duy trì cuộc sống ổn định là điều vô cùng khó khăn.

Ngoài 1 triệu đồng mỗi tháng tiền ăn thì một gia đình hàng tháng cũng cần tiền để duy trì nhiều khoản chi phí khác như học hành, quần áo cho con, điện nước, thuốc men, cưới xin,,... hay những khoản phát sinh bất ngờ. Trong bối cảnh đó, việc “liệu cơm gắp mắm” gần như trở thành lựa chọn bắt buộc.

Trước câu chuyện này, nhiều người cũng liên tưởng đến hàng loạt trường hợp từng được chia sẻ trên mạng xã hội: gia đình 4 người ở thành phố sống với ngân sách 6 triệu đồng mỗi tháng cho cả tiền trọ, điện nước và ăn uống; những bữa cơm chỉ vỏn vẹn 10.000 - 20.000 đồng; hay việc tận dụng cơm trưa ở công ty, xin thêm cơm nguội mang về ăn tối cùng trứng, cá khô để tiết kiệm,...

Những câu chuyện ấy cho thấy, phía sau những con số tưởng chừng khó tin là thực tế mưu sinh đầy áp lực của không ít người. Tiết kiệm, trong nhiều trường hợp, không còn là lựa chọn mà là cách duy nhất để duy trì cuộc sống. Và hơn cả chuyện chi tiêu, điều mà nhiều người gửi gắm qua câu chuyện của người giúp việc này có lẽ là mong mỏi giản dị: giữ gìn sức khỏe để tiếp tục làm việc, tiếp tục gánh vác gia đình trong những tháng ngày còn nhiều lo toan phía trước.

Mẹ ba con trổ tài nấu mâm cơm 5k, 10k cho 4-5 người ăn. Nguồn: phuongnguyen

Mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ: Chi tiêu 3 triệu/tháng, có bữa cơm chưa đến 30k nhưng vẫn đảm bảo đủ 3 món. Nguồn: thaochonsonglanh

Một trong số những mam cơm của Linh trong tuần, khi cô chi 500 nghìn/tuần nấu ăn cho cả gia đình 4 người.



