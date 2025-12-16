Không ngại đứng cạnh Á vương thế giới, MC Trọng Hiền ngày càng thăng hạng phong độ

Bên cạnh dàn thí sinh đông đảo, spotlight của sự kiện còn đổ dồn về bộ đôi MC Trọng Hiền và Á vương quốc tế Tuấn Ngọc - hai gương mặt MC đại diện cho phong thái lịch lãm, chỉn chu cuar sân khấu sắc đẹp Việt.

Buổi họp báo công bố Top 50 Miss World Vietnam 2025 thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu sắc đẹp

Xuất hiện trong bộ suit sang trọng, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm khi thu hút mọi ánh nhìn bởi ngoại hình điển trai, thần thái tự tin và phong cách dẫn dắt chuẩn mực - đúng hình mẫu "quý ông" trên sân khấu. Diện suit trắng, Tuấn Ngọc mang đến vẻ lịch lãm và tinh tế, đồng thời cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong hành trình lấn sân sang lĩnh vực dẫn chương trình.

Đồng hành cùng Tuấn Ngọc lần này là MC Trọng Hiền. Sở hữu chiều cao 1m78, gương mặt sáng và phong thái cuốn hút, Trọng Hiền tiếp tục chứng minh sức hút của mình khi liên tục được "chọn mặt gửi vàng" tại các sự kiện sắc đẹp quy mô. Đứng cạnh "người đẹp trai thứ nhì thế giới" Tuấn Ngọc, nam MC vẫn giữ vững phong độ, đầy tự tin và hoàn toàn không hề bị "lép vế".

Bên cạnh danh hiệu Á vương thế giới, Tuấn Ngọc ngày càng thành công khi hoạt động trong lĩnh vực giải trí và lấn sân sang lĩnh vực dẫn chương trình

Đây không phải lần đầu Trọng Hiền và Tuấn Ngọc đồng hành cùng nhau. Từ Mr World Vietnam 2024 - thời điểm Tuấn Ngọc còn là thí sinh và Trọng Hiền giữ vai trò dẫn chương trình, cả hai đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Nếu Tuấn Ngọc là một trong những thí sinh nổi bật nhất, thì Trọng Hiền lại gây "bão" ngay từ vòng sơ khảo khi xuất hiện với vai trò MC. Sở hữu chiều cao lý tưởng, gương mặt sáng và khả năng dẫn dắt cuốn hút, anh thậm chí khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì không gửi hồ sơ dự thi. Những hình ảnh và video ghi lại màn dẫn dắt của Trọng Hiền nhanh chóng "viral", thu hút hàng ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Gần đây nhất, cả hai có màn "song mic" đầu tiên tại họp báo khởi động Miss World Vietnam 2025 và công bố đại diện tham dự Miss World lần thứ 73. Cuộc hội ngộ một lần nữa tại sự kiện lần này tiếp tục cho thấy rõ sự trưởng thành, phong độ ngày càng thăng hạng và dấu ấn nghề nghiệp nổi bật của cả hai gương mặt triển vọng của làng sắc đẹp Việt.

Trọng Hiền và Tuấn Ngọc có màn “song mic” đầu tiên tại họp báo khởi động Miss World Vietnam 2025 và công bố đại diện tham dự Miss World lần thứ 73

Trọng Hiền - Quán quân Gương mặt Truyền hình 2022 hiện là một trong những MC trẻ nổi bật nhất của HTV. Anh ghi dấu với giọng dẫn trầm ấm, cách xử lý tình huống tinh tế cùng nụ cười truyền năng lượng đặc trưng. Không chỉ hoạt động ở mảng giải trí, nam MC còn liên tục được tin tưởng giao dẫn dắt các sự kiện chính luận quy mô lớn của TP.HCM như Lễ khai mạc Ngày hội Du lịch, Lễ hội Áo dài, Đường sách Tết, các sự kiện cộng đồng và hoạt động của ngành y tế.

Trọng Hiền - Quán quân Gương mặt Truyền hình 2022 hiện là một trong những MC trẻ nổi bật nhất của HTV

Song song với các hoạt động nổi bật gần đây, Trọng Hiền cũng là gương mặt người dẫn quen thuộc trên nhiều sân khấu nhan sắc như Mr World Vietnam, Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam… Bên cạnh đó, anh thường xuyên đồng hành cùng các chương trình giải trí như "Tân binh toàn năng", "Gia đình Haha", "Người dẫn đường tài năng".... ghi dấu ấn bởi phong thái linh hoạt và giàu năng lượng. Sự đa dạng trong hình ảnh cùng phong cách dẫn ngày càng hoàn thiện đã giúp Trọng Hiền trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều đơn vị và thương hiệu uy tín.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng khi Trọng Hiền đảm nhận vai trò mentor của Gương mặt Truyền hình - The TVFace 2025, tiếp tục khẳng định hình ảnh một MC thế hệ mới đa tài và bản lĩnh. Là một trong những MC hiếm hoi có thể "phủ sóng" từ các chương trình chính luận đến sân khấu văn hóa - giải trí, Trọng Hiền đang khẳng định hình ảnh một MC thế hệ mới đầy bản lĩnh và đa năng.

Về phía Tuấn Ngọc, bên cạnh danh hiệu Á vương thế giới, anh ghi dấu với phong thái điềm tĩnh, chuẩn "quý ông hiện đại" và sự chuyên nghiệp khi hoạt động trong lĩnh vực giải trí và dẫn chương trình, nhanh chóng chiếm thiện cảm từ đông đảo khán giả.

Xuất hiện cạnh Á vương thế giới Tuấn Ngọc, Trọng Hiền vẫn giữ vững phong độ, thậm chí còn khiến khán giả bất ngờ bởi vẻ ngoài ngày càng thăng hạng và thần thái tự tin. Điều đó cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong hình ảnh và sự nghiệp của nam MC trẻ.