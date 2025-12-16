Trai Tây chuyển 1 tỷ cho mẹ đơn thân Việt để "cọc vợ" sau 3 ngày nhắn tin: Hôn nhân lạ lùng

Câu chuyện tình yêu giữa các chàng trai nước ngoài và cô gái Việt luôn là đề tài nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Một trong những câu chuyện gây chú ý hơn cả là câu chuyện của Vương Ánh Vy - mẹ đơn thân 33 tuổi ở TP.HCM và Kuba Falcon Falek (Jakub, 41 tuổi, người Ba Lan, từng là đầu bếp 5 sao sống tại Anh), được chia sẻ trên sóng chương trình Vợ chồng son vào tháng 6/2025 vừa qua.

Cặp đôi trên sóng chương trình Vợ chồng son. Ảnh chụp màn hình.

Cuộc gặp gỡ của cặp đôi bắt đầu qua một ứng dụng học tiếng Anh mà Ánh Vy sử dụng để luyện ngoại ngữ sau khi ly hôn. Ban đầu, cô chỉ muốn trò chuyện, làm quen, nhưng Jakub đã tạo ấn tượng mạnh bằng sự chân thành và khác biệt. Thay vì khen cô xinh đẹp như nhiều người khác, anh giới thiệu ngắn gọn: “Xin chào, tôi tên là Jakub, hiện sống ở Anh Quốc. Tôi là đầu bếp”, đồng thời gửi loạt ảnh những món ăn do chính tay anh nấu để chứng minh con người và nghề nghiệp của mình.

Tình tiết bất ngờ xảy ra chỉ sau ba ngày nhắn tin, khi Jakub ngỏ lời muốn cưới Ánh Vy. Ngay khi biết cô là mẹ đơn thân với hai con, anh bật khóc, thể hiện mong muốn trở thành cha của các con cô.

Không chỉ dừng lại ở lời nói, Jakub còn chuyển khoản 30.000 bảng Anh (khoảng 1 tỷ đồng) để hỗ trợ công việc và “đặt cọc vợ”, chứng minh sự nghiêm túc của mình trong mối quan hệ. akub Falcon Falek cũng cho biết anh thấy sự chân thật từ nhà gái nên không sợ cô lấy tiền đi mất.

Ánh Vy cho biết bạn trai chuyển tiền để hỗ trợ công việc và “đặt cọc vợ” vì hoàn toàn tin tưởng cô. Ảnh chụp màn hình.



“Đó là sự kết nối. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, cách chúng tôi trò chuyện và những câu chuyện đó khiến tôi biết, tôi muốn cô ấy. Tôi biết cô ấy là người dành cho tôi” , người đàn ông Ba Lan bộc bạch.

Sau nhiều thử thách về visa và khoảng cách địa lý, Jakub đã sang Việt Nam gặp Ánh Vy. Ấn tượng của cô không chỉ ở ngoại hình mà còn ở cách anh quan tâm, tự nấu ăn cho gia đình và dành những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhưng đầy chân thành.

Sau 9 ngày ở Việt Nam, anh bất ngờ cầu hôn chị Ánh Vy. Cả hai kết hôn vào năm 2021. Chị Vy đề nghị sống ở Việt Nam thay vì theo chồng sang châu Âu và Jakub đã dọn về "ở rể".

Trên trang fanpage cá nhân với hơn 162K follower, ngoài chuyện kinh doanh, Ánh Vy thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên chồng, từ những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống gia đình, đến việc Jakub hỗ trợ cô trong công việc, chăm sóc con cái.

Theo chia sẻ của chị Ánh Vy thì Jakub sống rất tình cảm, nhưng cũng "gia trưởng tích cực". Anh lo cho vợ mọi thứ từ quần áo, bông tai đến cả… việc giặt đồ. Không cho chị đụng tay vào bất kỳ việc nhà nào. Vy hài hước chia sẻ: "Người ta đâu có biết mặt trái của điều đó là toàn bị chồng chửi: 'Ai mượn em làm vậy, em toàn phá, để yên đó cho tôi'".

Trên trang Facebook cá nhân với hơn 16 nghìn follower, chị Ánh Vy cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ, với chồng. Ảnh: FBNV

Những hành động nhỏ nhưng đầy quan tâm của Jakub khiến Ánh Vy không giấu nổi niềm hạnh phúc: “ Tôi bị chiều đến hư luôn”, cô hài hước chia sẻ.

Gần đây, trang fanpage cá nhân mới đây, chị Ánh Vy cũng chia sẻ những nguyên tắc vàng giữ lửa hôn nhân mà bản thân rút ra sau nhiều năm làm vợ, bởi cũng có lúc hôn nhân xảy ra những điều không như ý. Đó là: Chọn đúng thời điểm để tranh luận, tập trung vào vấn đề, không tấn công cá nhân, thấu hiểu nhu cầu cốt lõi của nhau, nói ngôn ngữ tình yêu của nhau, Không để qua đêm trong giận dữ, đặt “chúng ta” lên trên “cái tôi”,...

Đây đều là những điều cô đọc trong sách, góp nhặt và áp dụng trong cuộc sống hôn nhân của mình.

Không chỉ có tổ ấm viên mãn, Ánh Vy còn là nữ doanh nhân sở hữu chuỗi siêu thị mẹ và bé, spa Đông y, kinh doanh mỹ phẩm. Là mẹ 4 con nhan sắc của chị Ánh Vy cũng nhận về nhiều lời khen ngợi khi ngày càng trẻ trung, xinh đẹp - cũng là một phần minh chứng cho hôn nhân hạnh phúc.

