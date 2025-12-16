Nghề làm "trạm tỷ" đang hot ở Việt Nam: 30 phút có một bộ ảnh, tiền chảy vào túi nhiều gấp 5

Mùa lễ hội cuối năm luôn là cao điểm của hội photographer với đủ kiểu concept như áo dài Tết, Noel, sự kiện tổng kết năm,... Nhưng năm nay, một trào lưu chụp ảnh mới bất ngờ chen vào lịch làm việc cuối năm dày đặc này là trend “trạm tỷ”.

Về bản chất, đây là trào lưu thuê “trạm tỷ” - từ lóng trên MXH Trung Quốc, thường là những người là chủ fansite, chuyên chụp ảnh thần tượng - để thực hiện các bộ ảnh theo phong cách idol. Họ sẽ thực hiện những bộ ảnh kiểu chụp lén, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, đời thường nhưng thần thái như idol đi dạo phố, sân bay, quán cafe,...

Không còn là concept cầu kỳ hay studio chỉn chu, kiểu chụp này đặt người chụp ảnh vào một vai trò khác. Họ sẽ đứng xa tít, thậm chí không lộ diện cho đến khi hoàn thành buổi chụp, tập trung quan sát và bắt từng khoảnh khắc của khách hàng như fan đi đu idol.

Khi nở rộ ở Việt Nam, trend này đã có thay đổi nhất định. Không chỉ “trạm tỷ” mà nhiều photographer chuyên nghiệp cũng nhận chụp ảnh trend này. Với họ, chụp ảnh “trạm tỷ” không chỉ là một trend mạng xã hội hay giúp tăng thu nhập mà còn là một phép thử thú vị cho kỹ năng, tư duy chụp ảnh.

Từ các "chị đẹp" như Sam, Midu đến các hot girl TikTok như CiiN, Hoài Thu đều đã đu trend "trạm tỷ" (Ảnh: FBNV)

Trai đẹp nổi tiếng như Trần Quốc Anh cũng đu trend "trạm tỷ" bình thường (Ảnh: FBNV)

Cùng trò chuyện với Hoài Nguyễn và Lê Tươi - cả hai đang làm photographer tại TP.HCM để hiểu rõ hơn sự thịnh hành của trend “trạm tỷ” tại Việt Nam!

"Ai cũng nghiện cảm giác được săn đón"

Cả Hoài Nguyễn lẫn Lê Tươi đều biết đến trend “trạm tỷ” khi lướt Douyin (MXH Trung Quốc) và thấy ấn tượng nên nhanh chóng thử sức.

Lê Tươi cho biết: “Vốn thích ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên của người khác nên khi xem trend này mình cảm thấy khá hợp với phong cách đang theo đuổi. Ngoài ra, mình cũng có một vài người bạn là KOL nên tụi mình rủ nhau trải nghiệm chụp theo trend này”.

Lê Tươi (Ảnh: NVCC)

Theo góc nhìn người làm nghề của Lê Tươi và Hoài Nguyễn, họ nhận thấy điều khách hàng tìm kiếm không đơn thuần là ảnh đẹp, mà là trải nghiệm cảm giác được làm idol, được ống kính dõi theo và “săn” khoảnh khắc như KOL hay celeb.

“Trend chụp ảnh ‘trạm tỷ’ giống với việc ghi lại những khoảnh khắc đời thường và tự nhiên nhưng nhân vật có thần thái và cảm giác của một người được săn ảnh như KOL hay celeb. Tại đây người bình thường cũng có thể trải nghiệm cảm giác trở thành nhân vật chính, được ghi lại những khoảnh khắc đẹp theo cách tự nhiên

Giới trẻ hiện tại khá thích những gì chân thật, giống như được bắt gặp trong khoảnh khắc thường ngày, nên kiểu chụp này tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn đủ “xịn” để chia sẻ trên mạng xã hội” - Lê Tươi nói thêm.

Một buổi chụp ảnh trend "trạm tỷ" của Lê Tươi (Nguồn: @trailetuoi)

Theo chia sẻ của 2 photographer, một buổi chụp “trạm tỷ” thường kéo dài từ 30 phút đến 1 - 2 tiếng, tùy mức độ tự tin của khách hàng. Với những người đã quen trước ống kính hoặc có sức hút sẵn, chỉ khoảng 30 phút là đã có một bộ ảnh ổn. Còn với khách hàng chưa quen xuất hiện trước đám đông, photographer sẽ hướng dẫn nhẹ cách đi đứng, tương tác để tạo cảm giác tự nhiên hơn và thời gian chụp thường rơi vào khoảng 1 tiếng hoặc hơn.

“Mình hay nhờ khách hàng chuẩn bị mình outfit tối màu nhưng năng động thoải mái một chút. Phụ kiện theo kèm là điện thoại, mắt kính, túi xách, tai nghe đặc biệt là tai nghe có dây sẽ khiến hình ảnh trở nên cuốn hút hơn” - Hoài Nguyễn chia sẻ về quá trình chuẩn bị.

Hoài Nguyễn (Ảnh: NVCC)

Kín lịch, thu nhập tăng gấp 5 nhờ được thuê... chụp lén

Về chi phí, cả Hoài Nguyễn và Lê Tươi đều cho rằng mức giá chung của trend chụp ảnh này dao động từ 1 - 2 triệu đồng/ buổi chụp.

“Mình không nắm rõ mức giá chung của mọi người nhưng riêng với trend này, để tạo được cảm giác ‘chụp lén’ đúng chất thì thường cần dùng các ống kính tele chất lượng cao. Vì vậy, chi phí cho một buổi chụp thường rơi vào mức vài triệu đồng, tương đương hoặc nhỉnh hơn một chút so với các buổi chụp chân dung thông thường. Phần nhỉnh hơn nếu có chủ yếu do yêu cầu về thiết bị và cách bắt khoảnh khắc” - Lê Tươi nhận định.

Hoài Nguyễn cho biết: “Chi phí cho 1 buổi chụp 2 tiếng thường là 1,5 triệu đồng. Trend này chủ yếu do photo kiếm góc đẹp nhất để bắt khoảnh khắc là chính, chứ không phải hướng dẫn pose dáng cho khách hàng quá nhiều như các concept khác”.

Thực tế, khi trend “trạm tỷ” bùng lên, khối lượng công việc của các photographer tăng rõ rệt.

Công việc của Hoài Nguyễn vốn quay clip là chính, chụp ảnh chỉ nhận 1 - 2 job/ tuần nhưng khi trend “trạm tỷ” viral thì anh chàng không nhận job quay nữa vì kín lịch chụp. Vì thế mà thu nhập cũng tăng lên đáng kể: “Hơn 1 tuần nay mình chỉ nhận chụp ‘trạm tỷ’ và full lịch đến hết tháng. Thu nhập trong thời gian này cũng tăng, gấp 4 - 5 lần so với bình thường”.

Khách hàng đu trend "trạm tỷ" của Hoài Nguyễn (Ảnh: NVCC)

Trong khi đó, công việc của Lê Tươi cũng tăng đáng kể vì cuối năm thường chụp áo dài, Noel,... nhiều. Anh chàng cho biết: “Mình phải linh hoạt hơn trong công việc, vừa vì lịch dày hơn vừa vì kiểu chụp này đòi hỏi quan sát và bắt khoảnh khắc nhiều hơn. Song có thêm trend mới cũng mang lại thêm nguồn thu và cảm hứng làm nghề vì mình được đổi gió, không bị nhàm chán”.

Về nhận định trend “trạm tỷ” ở Việt Nam bị biến đổi như nhiều khách hàng là KOL, content creator đình đám; nhiều người chụp là các photographer, không phải “trạm tỷ” đúng nghĩa, cả Hoài Nguyễn và Lê Tươi đều cho rằng đúng 1 phần.

Tuy nhiên điều này khó tránh vì những người bình thường, chưa từng là KOL hay celeb thì việc thể hiện thần thái tự tin và tự nhiên ở nơi đông người không dễ. Vì vậy cả 2 đều có những cách riêng để hỗ trợ khách hàng và giữ được tinh thần “trạm tỷ”.

“Với những bạn KOL hoặc người đã quen đứng trước ống kính, họ thường có nét riêng, ‘chất’ sẵn trong hình ảnh nên cảm giác ‘trạm tỷ’ sẽ rõ hơn. Với vai trò là photographer, mình luôn cố gắng hỗ trợ, hướng dẫn để khách hàng cảm thấy thoải mái hơn và có được những bức ảnh đúng với mong muốn. Quan trọng nhất vẫn là giữ được đúng tinh thần của trend là cảm giác như đang bắt gặp một khoảnh khắc đẹp, thoải mái và có thần thái” - Lê Tươi bày tỏ.

Với Hoài Nguyễn, anh chàng luôn đề nghị khách không diễn mà làm những điều họ cảm thấy thoải mái nhất. Nhiệm vụ của Hoài là bắt khoảnh khắc với bí kíp bấm chụp trước khi khách làm điều gì đó để hình ảnh tự nhiên nhất có thể.

“Các KOL book mình chụp ‘trạm tỷ’ mà khách hàng bình thường cũng book nhiều không kém. Nhìn chung mình cảm thấy trend này rất hấp dẫn và mang đến những trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng” - Hoài Nguyễn nói thêm.