Thường nói 11 câu này chính là dấu hiệu của một người sếp tồi

Dù yêu công việc đến đâu, việc phải làm việc dưới quyền một người sếp tồi cũng có thể khiến mỗi ngày đi làm trở nên nặng nề. Thật khó để cống hiến khi người lãnh đạo không hề quan tâm đến cuộc sống của bạn ngoài khung giờ 9-5.

Trên thực tế, vẫn có rất nhiều người sếp tốt, họ không dồn việc quá sức lên nhân viên mà chú trọng đến sự cân bằng. Nhưng điều gì xảy ra khi một người sếp từ chối điều đó?

Hầu hết chúng ta đều từng ít nhất một lần gặp phải “sếp tệ”, người sẵn sàng giao những nhiệm vụ không tưởng, gây quá tải cho nhân viên. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi bạn nhận ra: họ không chỉ là một người quản lý kém, mà còn là một người không tử tế.

Những người này thường sử dụng những câu nói mà họ biết rõ là gây tổn thương, và chính vì thế họ chọn nói ra. Không chỉ khiến công việc của bạn trở nên khó khăn, họ còn để những áp lực ấy lan sang đời sống cá nhân.

Nếu sếp của bạn thường xuyên nói những câu dưới đây, rất có thể họ không phải là một người tốt.

1. “Tôi không quan tâm”

Khi bạn cố gắng làm việc mỗi ngày, điều tối thiểu bạn mong đợi là người quản lý quan tâm đến tình trạng của mình, đặc biệt trong những giai đoạn bạn đang chịu nhiều áp lực.

Khi bạn quá tải vì công việc, hoặc con bạn ốm nhiều ngày liền, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Nếu sếp hoàn toàn thờ ơ trước những hoàn cảnh này, rất có thể họ thiếu sự tử tế.

Dĩ nhiên, sếp không thể giải quyết mọi vấn đề của bạn. Nhưng nếu họ không sẵn sàng hỗ trợ điều chỉnh công việc, điều đó cho thấy họ chỉ quan tâm đến kết quả, không quan tâm đến con người.

2. “Cứ làm cho xong đi”

Khi cuộc sống cá nhân gặp khó khăn, hiệu suất làm việc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Trong những thời điểm khó khăn, nhân viên cần sự thấu hiểu tối thiểu từ cấp trên.

Nếu sếp phớt lờ hoàn cảnh của bạn và chỉ nhấn mạnh việc “phải hoàn thành cho xong”, đó là dấu hiệu của sự thiếu cảm thông.

Theo khảo sát của GoodHire, 82% người lao động từng cân nhắc nghỉ việc vì quản lý kém. Một người sếp chỉ quan tâm đến kết quả, không cho nhân viên “khoảng nghỉ”, thường rất khó làm việc lâu dài.

Ảnh minh hoạ.

3. “Anh, chị nên thấy may vì còn có việc làm”

Hầu hết mọi người đều hiểu giá trị của một công việc, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động.

Khi sếp liên tục nhấn mạnh rằng bạn “may mắn” vì có việc, họ đang ngầm nói rằng bạn không đủ giỏi và đang bị “ban ơn”. Điều này không chỉ gây tổn thương mà còn làm suy giảm động lực làm việc.

Việc dùng công việc để gây áp lực tâm lý cho nhân viên là biểu hiện của cả quản lý tệ và nhân cách kém.

4. “Việc này vượt quá năng lực, thu nhập của bạn”

Bạn có ý tưởng mới, sáng tạo và muốn đóng góp nhiều hơn. Một người sếp tốt có thể chưa giao việc cho bạn, nhưng họ sẽ ghi nhận và khuyến khích.

Ngược lại, khi sếp nói “việc này vượt quá tầm của bạn”, họ đang phủ nhận năng lực và sự chủ động của bạn. Đây là một cách cư xử lạnh lùng và mang tính hạ thấp.

5. “Cứ làm ngoài giờ, không cần tính công”

Thỉnh thoảng có việc khẩn cấp ngoài giờ là điều có thể hiểu. Nhưng nếu sếp yêu cầu bạn làm thêm không lương, coi đó là nghĩa vụ hiển nhiên, đó là điều không chấp nhận được.

Ảnh minh hoạ.

6. “Tự mà tìm cách giải quyết đi”

Công việc luôn thay đổi và không ai có thể hiểu mọi thứ ngay lập tức. Nhân viên cần sự hướng dẫn, đặc biệt khi nhận nhiệm vụ mới.

Một người sếp tốt sẽ hỗ trợ để bạn thành công. Ngược lại, việc mặc kệ bạn “tự xoay xở” cho thấy họ chỉ muốn đẩy trách nhiệm xuống dưới.

7. “Anh, chị cần trung thành hơn”

Đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối là điều không lành mạnh, đặc biệt trong môi trường công việc.

Theo The Influence Journal, nhiều lãnh đạo ám ảnh với lòng trung thành vì họ đồng nhất giá trị bản thân với vị trí quyền lực. Khi đó, họ khó tiếp nhận góp ý và không chấp nhận sai lầm.

8. “Người khác làm được, sao anh, chị không làm được?”

So sánh nhân viên với người khác là một cách làm suy giảm sự tự tin. Câu nói này khiến bạn nghi ngờ năng lực của chính mình và luôn trong trạng thái bất an. Đây là dấu hiệu của một người quản lý sẵn sàng chơi trò tâm lý để kiểm soát nhân viên.

9. “Đừng mang câu chuyện cá nhân đến đây”

Câu nói này đặc biệt gây tổn thương khi nhân viên đang gặp vấn đề sức khỏe hoặc khó khăn nghiêm trọng.

Sếp không cần giải quyết đời sống cá nhân của bạn, nhưng việc hoàn toàn phủ nhận và từ chối lắng nghe cho thấy sự thiếu nhân văn, nhất là khi những vấn đề đó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc.

Ảnh minh hoạ.

10. “Ở đây không bàn chuyện lương”

Tiền lương là vấn đề nhạy cảm nhưng hoàn toàn chính đáng. Khi nhân viên cảm thấy mức lương chưa tương xứng, họ có quyền trao đổi.

Một người sếp tốt có thể không tiết lộ tất cả, nhưng sẽ giải thích minh bạch. Người sếp tệ sẽ gạt phăng câu hỏi bằng thái độ né tránh.

11. “Tôi chưa bao giờ nói vậy”

Phủ nhận lời nói của chính mình là biểu hiện của sự thao túng. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi người sếp sử dụng để chối bỏ cam kết, trách nhiệm hoặc đổ lỗi cho nhân viên.

Việc thường xuyên bị “bẻ lời” có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và hiệu suất làm việc. Một người tử tế sẽ chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nói.

Kết luận

Không phải người sếp nào cũng hoàn hảo, nhưng một người lãnh đạo tốt không khiến nhân viên cảm thấy bị coi thường, thao túng hay sợ hãi. Nếu bạn thường xuyên nghe những câu nói trên, vấn đề có thể không nằm ở bạn, mà ở người đang dẫn dắt bạn.