Đẳng cấp của con dâu tương lai nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Sau đám cưới của Tiên Nguyễn và chồng ngoại quốc, Hiếu Nguyễn - con trai út tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng trở thành nhân vật được dân tình quan tâm. Bởi anh chàng không chỉ sở hữu vẻ điển trai, bảnh bao mà còn là người rất thân thiết với Tiên Nguyễn, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong đám cưới.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng liên tục “chấm hóng” những khung hình chung của Hiếu Nguyễn và bạn gái Marie Trâm Anh trong đám cưới Tiên Nguyễn. Bởi cả hai đã hẹn hò lâu năm, Trâm Anh cũng rất được lòng gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Do đó, cô nàng luôn xuất hiện trong những dịp quan trọng của gia đình bạn trai.

Hiếu Nguyễn và bạn gái Marie Trâm Anh rất được chú ý trong đám cưới Tiên Nguyễn

Không những thế, Trâm Anh còn rất thân với Tiên Nguyễn. Cô nàng đảm nhận vai trò bê tráp, làm phù dâu cho chị chồng tương lai. Song mới đây nhất, netizen được dịp trầm trồ khi Tiên Nguyễn bất ngờ “bóc trần” khoảnh khắc đời thường nhất của bạn gái Hiếu Nguyễn.

Theo đó, Hiếu Nguyễn và bạn gái cùng cặp vợ chồng Tiên Nguyễn đi cùng nhau ra Đà Nẵng để chuẩn bị cho đám cưới thứ 2 của ái nữ. Tiên Nguyễn thoải mái quay vlog, phơi bày những khoảnh khắc đời thường nhất của bản thân và mọi người. Cũng bởi vậy mà gương mặt mộc hoàn toàn, không lớp trang điểm của Marie Trâm Anh cũng lọt ống kính.

Song, bạn gái Hiếu Nguyễn khiến ai cũng phải nể, khen nức nở vì mặt mộc quá đẹp. Dù không có những khoảnh khắc khác xa với khi “lên đồ” nhưng Marie Trâm Anh vẫn giữ được sự cuốn hút. Nhiều người phải “xin vía” vì làn da của cô nàng căng bóng, không hề có khuyết điểm. Dân mạng cũng đùa rằng đây chính là làn da thường thấy của hội nhà giàu, người nổi tiếng - đa phần được chăm sóc kỹ từ mỹ phẩm cao cấp lẫn công nghệ cao nên phát sáng.

Mặt mộc đẹp phát sáng của Trâm Anh khiến dân tình trầm trồ

Những khoảnh khắc cực đời thường của cô nàng được Tiên Nguyễn tiết lộ

Cư dân mạng cũng cho hay bạn gái Hiếu Nguyễn toát ra vibe tiểu thư đài các, sang chảnh dù trong bất cứ trạng thái nào. Mỗi lần xuất hiện đều khiến ai cũng phải “wow” vì visual cực phẩm, đẹp phát sáng.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- "Công nhận chị này đẹp đẳng cấp thật á, nhìn là toát ra vibe giàu sang thượng lưu liền, không cần đồ hiệu hay khoe gì cũng thấy sang".

- "Quá nể bạn gái Hiếu Nguyễn, mặt mộc mà đỉnh cỡ đó, xin vía làn da ạ".

- "Mê 2 đôi này ghê, nhìn ai cũng đáng yêu. Chị Tiên cưới rồi bao giờ đến Hiếu đây?".

- "Hóng đôi bạn Hiếu Nguyễn và Trâm Anh nha. Đẹp đội mà tính cách cũng dễ thương nữa".

- "Thích mấy khoảnh khắc đời thường này ghê, toàn thiếu gia với ái nữ nhưng ai cũng đáng yêu".

Được biết bạn gái của Hiếu Nguyễn và Marie Trâm Anh bắt đầu chia sẻ hình ảnh hẹn hò từ đầu năm 2022. Nhưng ở thời điểm này, con út tỷ phú giấu kín mặt bạn gái, dùng icon che mặt cô nàng hoặc chỉ đăng ảnh phía sau, ảnh đeo khẩu trang. Sau này Hiếu Nguyễn có phần thoải mái hơn, không ngại khoe người yêu với cư dân mạng.

Về phần Trâm Anh, có nhiều thông tin cho hay cô cũng xuất thân từ gia đình có điều kiện. Cô cho thấy mối quan hệ tốt đẹp với nhà bạn trai khi xuất hiện trong các dịp lễ Tết hay sự kiện đặc biệt của gia đình. Ngoài ra cô nàng cũng thường xuyên lên sóng trên trang cá nhân của Tiên Nguyễn - chị gái Hiếu Nguyễn.

Trâm Anh hiếm hoi xuất hiện trên story của bạn trai

Tiên Nguyễn có mối quan hệ thân thiết với cặp đôi của em trai

Gia đình tỷ phú cũng rất cưng chiều con dâu tương lai

Hiếu Nguyễn sinh năm 1999, từng theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Anh. Từ nhỏ anh chàng đã được định hướng theo nghiệp kinh doanh của gia đình, thậm chí còn thực tập ở vị trí bán hàng, nhận lương theo giờ tại tập đoàn.

Hiện tại Hiếu Nguyễn nằm trong ban lãnh đạo cao cấp của tập đoàn, đảm nhận vị trí Phó tổng giám đốc Phát triển kinh doanh, phụ trách mảng công nghệ, AI,...