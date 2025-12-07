Hiếu Nguyễn sáng rực trong dàn bê tráp đám cưới Tiên Nguyễn, 1 hành động với anh rể nói lên tất cả

Hôm nay (7/12), gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Thuỷ Tiên chính thức gả con gái - ái nữ Tiên Nguyễn. Lễ gia tiên diễn ra theo nghi thức truyền thống tại căn biệt thự riêng của gia đình, vốn nổi tiếng với độ sang trọng, an ninh nghiêm ngặt và không gian được trang hoàng tinh tế.

Ngay từ sáng sớm, khu vực bên ngoài biệt thự đã nhộn nhịp với sự xuất hiện của họ hàng, bạn bè thân thiết, dàn vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt và ê-kíp hậu cần.

Cổng biệt thự - nơi diễn ra Lễ gia tiên

Khoảng hơn 9h, chú rể Justin Cohan cùng gia đình và đội hình bê tráp nhà trai có mặt đầy đủ. Tất cả đều diện áo dài trắng tinh giản nhưng tinh tế, tạo nên tổng thể đồng điệu và trang trọng.

Tâm điểm trong dàn bê tráp sáng nay gọi tên Hiếu Nguyễn (William Hiếu Nguyễn) - em trai của cô dâu Tiên Nguyễn. Hiếu Nguyễn thu hút với vẻ điển trai, chỉn chu cùng thần thái lịch thiệp trong ngày trọng đại của chị gái.

Clip: Đội hình dàn bê tráp nhà trai - Hiếu Nguyễn xuất hiện gây chú ý. Nguồn: Thái Châu.

Hiếu Nguyễn còn gây chú ý bởi loạt hành động tinh tế dành cho anh rể: từ việc đích thân mở cửa xe đón chú rể bước xuống, đến những khoảnh khắc chỉnh lại tà áo dài cho Justin để trang phục vào nếp trước khi bước vào lễ gia tiên.

Cả hai vừa di chuyển vừa thoải mái trò chuyện, cười nói. Điều này không chỉ cho thấy sự chỉn chu, quan tâm mà cũng phần nào thể hiện mối quan hệ thân tình giữa anh rể và em vợ.

Hiếu Nguyễn chu đáo, tinh tế mở cửa xe cho anh rể.

Cả hai liên tục trò chuyện, cười nói.

Hiếu Nguyễn gây chú ý với loạt hành động tinh tế dành cho anh rể.

Đây cũng là lần đầu tiên Hiếu Nguyễn và Justin Cohan xuất hiện chung trong một khung hình, nên càng khiến dân mạng quan tâm, liên tục được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Hiếu Nguyễn trong đội hình bê tráp nhà trai sáng nay. Anh chàng phấn khởi, hạnh phúc thấy rõ.

Đội hình bê tráp nhà trai sáng nay (7/12).

Về đám cưới của Tiên Nguyễn, theo thông tin được biết, tối nay 7/12, buổi tiệc chính sẽ diễn ra tại một trung tâm sự kiện - hội nghị hạng sang tại TP.HCM. Cặp đôi không đưa ra bất kỳ quy định gắt gao nào về hình ảnh, chỉ khuyến khích khách mời tuân theo dresscode để đồng điệu trong không gian tiệc.

Giới quan sát dự đoán đám cưới của Tiên Nguyễn - Justin sẽ quy tụ nhiều tên tuổi lớn từ giới giải trí đến doanh nhân, bạn bè quốc tế của gia đình. Vì vậy, địa điểm tổ chức phải vừa thể hiện đẳng cấp của cặp đôi, vừa đảm bảo sự riêng tư và thoải mái tối đa cho toàn bộ khách mời.