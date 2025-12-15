Chuyện tình "2 lần vượt ải ba vợ" của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Lộ 1 điểm chênh lệch lớn

Dù đã tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM vào ngày 7/12, với sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc trong giới kinh doanh và giải trí, Tiên Nguyễn và gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn không chia sẻ nhiều thông tin về chú rể. Ngoài cái tên Justin Cohen, người Canada gốc Dubai, công chúng hầu như không có thêm thông tin đáng kể nào về con rể của tỷ phú.

Chỉ đến mới đây - ngày 12/12, khi tiệc cưới kín đáo tại Đà Nẵng diễn ra, những câu chuyện phía sau mối quan hệ của cặp đôi, chuyện Justin Cohen phải “vượt ải” ba vợ 2 lần trước khi về chung một nhà,... mới dần được hé lộ.

Tiên Nguyễn và Justin Cohen đã tổ chức tiệc riêng tư cùng gia đình, bạn bè thân thiết vào ngày 12/12 vừa qua

Theo thông tin được đăng tải trong clip mà cặp đôi trình chiếu tại đám cưới, mối quan hệ tình cảm của Justin và Tiên Nguyễn được xây dựng từ nền tảng bạn bè. Trước khi bắt đầu mối quan hệ, Justin đã phải vượt qua “ải” ba vợ 2.

“Hôm đó là 1 ngày lo lắng của Justin. Và 3 năm sau, anh quay lại để xin sự chấp thuận cho hôn sự của cặp đôi. Và anh ấy lại vượt qua một lần nữa” - trích từ chia sẻ trong tiệc cưới của Tiên Nguyễn - Justin.

Tiên Nguyễn và Justin Cohen với vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Sau khi được sự chấp thuận và ủng hộ của gia đình, cặp đôi bắt đầu đồng hành trong cuộc sống và công việc. Họ đi du lịch với nhau nhiều nước trên thế giới như Thái Lan, Anh, Canada, Mexico, Pháp, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia,...

Cũng tại đây, thông tin thú vị về khoảng cách tuổi tác của cô dâu chú rể lần đầu tiên được công bố. Đó là khi Justin nhận học bổng đại học, mua được bất động sản đầu tiên cho mình thì Tiên Nguyễn mới mọc được 2 cái răng.

“Anh ấy nhận học bổng toàn phần tại trường VFS (Vancouver Film School - trường nghệ thuật giải trí tư nhân nằm ở Vancouver, Canada - PV) và mua BĐS đầu tiên cho mình. Trong khi đó ở Việt Nam, Tiên mọc thành công 2 chiếc răng.

Trong suốt nhiều năm, họ sống 2 cuộc sống hoàn toàn tách biệt. Cho đến 1 ngày họ gặp nhau lần đầu tiên nhưng Tiên thậm chí còn không biết cô ấy đã gặp Justin. Chàng trai trong tấm hình này chính là Justin”.

Khi Justin đã đạt được những thành tựu nhất định trong học tập, công việc và cuộc sống thì Tiên Nguyễn vẫn còn là một cô bé

Tiên Nguyễn và Justin (khoanh đỏ) trong lần gặp nhau đầu tiên

Ngoài ra Justin được tiết lộ là đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc tại trường BCIT (British Columbia Institute of Technology - Học viện Công nghệ British Columbia - PV). Anh ấy cũng đang giảng dạy lĩnh vực digital media tại đây.

Tất cả những thông tin này đều khiến khách mời dự đám cưới bật cười thích thú.

Trước đó, Justin Cohen và Tiên Nguyễn yêu nhau rất kín đáo. Trong tiệc cưới tại TP.HCM, chú rể chỉ chia sẻ chung chung rằng cả 2 đã bên nhau 5 năm, cùng nhau vượt qua nhiều thử thách và trở nên mạnh mẽ hơn.

Đây là lần đầu tiên cặp đôi tiết lộ những khoảnh khắc ngọt ngào này

Về phần ông Johnathan Hạnh Nguyễn, chia sẻ với chúng tôi sau lễ rước dâu tại tư gia, tỷ phú kể lại khoảnh khắc xúc động: “Cảm động nhất là Thảo Tiên khi mà nói lời cảm ơn ba mẹ thì nói là ‘Một tuần lễ con sẽ về thăm ba 3 lần, về ăn cơm với nhà’. Tôi quá cảm động. Vì khi mình gả con gái đi thì mình tưởng là chồng sẽ đưa đi nước ngoài, về với gia đình chồng bên Canada thì không, con nói là con sẽ ở lại đây để gần gũi với ba mẹ”.

Ngoài ra, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng đã có lời nhắn đến con gái và con rể: “Chúng tôi cũng trao cho cháu quà tặng lớn nhất đúng theo ý của tôi. Đó là ba đã sống mấy chục năm nay rồi thì không có vật chất nào thay thế được tình cảm của ba với mấy đứa con và đồng thời để tiếp tục quá trình cuộc sống của ba thì mong 2 đứa sống đạo đức, đúng những gì pháp luật quy định”.

(Ảnh chụp màn hình/ @miphamm & @thuybmhoang)