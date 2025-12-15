Cô gái Nghệ An cao 1m30 yêu chàng trai 1m40: Cuộc sống của "người tí hon" gây tò mò

Trên mạng xã hội TikTok, clip của một cặp đôi tí hon thu hút hàng triệu lượt xem. Ban đầu, nhiều người còn nhầm tưởng hai bạn còn nhỏ tuổi, sau khi tìm hiểu mới biết được cả hai đều đã trưởng thành, tuy nhiên đều mắc hội chứng Seckel (người tí hon).

Cặp đôi tí hon có chuyện tình yêu hút triệu view trên MXH.

Đàng gái là cô bạn Lò Thị Bé (quê Nghệ An) - hiện sở hữu kênh TikTok Bé hạt tiêu với hơn 92 nghìn follower; đàng trai là Nguyễn Xuân Hòa (SN 2001, quê Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị) - cũng đang có kênh TikTok Đầu bếp tí hon với khoảng 30 nghìn follower.

Tại nền tảng mạng xã hội cá nhân của mình, cặp đôi thường xuyên đăng tải những clip bắt trend, tiểu phẩm hài hước, chia sẻ về cuộc sống đời thường, trong tình yêu,... thu hút lượng tương tác cao. Trong số đó là không ít những clip triệu view chỉ trong vài giây.

Cả hai được netizen nhận xét của ngoại tình tương xứng, vóc dáng nhỏ bé nhưng xinh xắn, đáng yêu. Bé cao 1m30 còn người yêu cao 1m40. Nhiều người tò mò về cơ duyên quen biết, chuyện tình của cặp đôi này như thế nào? Cả hai đã có dự định về chung nhà hay chưa?

Clip hài hước của cặp đôi thu hút gần 5 triệu lượt xem trên TikTok. Nguồn: Bé hạt tiêu.

Chia sẻ về vấn đề này trên báo VietNamNet, Xuân Hòa cho biết anh quen người yêu hiện tại vào năm 2019, qua mạng xã hội. Lúc này, anh đang làm việc ở Lào, còn Bé làm việc ở TPHCM. Trong một lần lướt mạng xã hội thì tình "trúng tiếng sét ái tình" trước cô gái có ngoại hình xin xắn, đáng yêu nên Xuâ Hòa mạnh dạn kết bạn, nhắn tin làm quen.

Cả hai nhận thấy có nhiều điểm tương đồng, yêu thích nhau nên quyết định tiến tới hẹn hò. Vậy là họ có 5 năm yêu qua mạng, chưa từng gặp mặt ngoài đời, vì khoảng cách địa lý, dịch COVID-19. Thời điểm này cả hai chọn cách vun vén tình cảm bằng những tin nhắn - cuộc gọi hỏi han quan tâm nhau mỗi ngày.

Song, cũng như những cặp đôi khác, cặp đôi không tránh khỏi những bất đồng, cãi vã, thậm chí còn dẫn đến chia tay vào năm 2024.

Song, thời điểm này cũng chính là lúc cả hai lần đầu gặp mặt ngoài đời sau 5 năm yêu xa. “Cô ấy ngoài đời nhỏ bé hơn trong hình rất nhiều. Chúng tôi yêu nhau 5 năm mà khi gặp mặt vẫn có chút gì đó e ngại”, Hòa chia sẻ trên báo VietNamNet.

Cặp đôi thường xuyên quay những khoảnh khắc hài hước, bắt trend dí dỏm trên mạng xã hội.

Cả hai hàn gắn, trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Ban đầu, cả hai ở khác tỉnh, song hiện tại đã về sống gần nhau.

Cặp đôi thường xuyên xuất hiện chung trong các video trên TikTok. Những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng tràn đầy năng lượng tích cực của cặp đôi tiếp tục nhận được sự yêu mến của cộng đồng mạng. Cả hai dần có fans, nhiều người mong cặp đôi tiến tới hôn nhân trong thời gian tới.



