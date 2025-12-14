Người vợ quỳ gối xin chồng mua chiếc áo hơn 1 triệu đồng: Câu chuyện khiến 60 triệu người phẫn nộ!

Một đoạn video ngắn, nhưng như nhát dao lạnh cắt thẳng vào lòng dư luận Trung Quốc, đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội trong những ngày đầu tháng 12. Trong khung cảnh sáng choang của một trung tâm mua sắm hiện đại ở Tiểu Quan, tỉnh Hồ Bắc, nơi người ta thường thấy những gia đình tay xách nách mang, một người phụ nữ lại quỳ sụp xuống nền gạch lạnh, van xin chồng mua cho mình một chiếc áo khoác lông vũ.

Chiếc áo không phải hàng xa xỉ. Giá niêm yết chỉ 299 nhân dân tệ, tương đương khoảng 40 đô la Mỹ (khoảng hơn 1 triệu đồng) – một con số nhỏ bé nếu đặt cạnh ánh đèn sang trọng của trung tâm thương mại, nhưng lại trở thành ranh giới tàn nhẫn giữa phẩm giá và sự lệ thuộc.

Trong đoạn video do truyền thông Trung Quốc ghi nhận, người phụ nữ quỳ gối trước cửa hàng quần áo, giọng khẩn khoản, dáng người run rẩy, trong khi người chồng đứng đối diện với hai tay chống hông, tư thế như một vị quan phán xử. Ông ta liên tục lớn tiếng mắng mỏ, hét lên câu nói lạnh lùng lặp đi lặp lại: “Tôi sẽ không mua nó.”

Những lời qua lại cụ thể không nghe rõ, nhưng hình ảnh đã đủ thay cho mọi ngôn từ. Đám đông xung quanh đứng lặng, không ai can thiệp. Rồi người đàn ông quay lưng bỏ đi, để lại người vợ vẫn quỳ trên sàn, nhỏ bé và cô độc như một cái bóng giữa không gian tiêu dùng hào nhoáng.

Đài truyền hình Hà Nam xác nhận đoạn video được quay đầu tháng 12, song không cung cấp thêm thông tin về danh tính hay hoàn cảnh cụ thể của cặp vợ chồng. Tuy vậy, chỉ trong thời gian ngắn, hashtag liên quan đến vụ việc đã thu hút hơn 60 triệu lượt xem, trở thành tâm điểm phẫn nộ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Phản ứng của cộng đồng mạng dữ dội như một cơn sóng ngầm lâu ngày chờ dịp trào lên. Nhiều người không chỉ chỉ trích hành vi của người chồng, mà còn nhìn thấy trong đó một bức tranh lớn hơn – bức tranh về sự lệ thuộc tài chính và thân phận mong manh của nhiều phụ nữ trong hôn nhân.

“Người đàn ông thờ ơ như vậy, tại sao cô ấy vẫn ở bên anh ta? Tại sao không ly hôn?” – một cư dân mạng đặt câu hỏi, không giấu nổi phẫn uất.

Người khác thẳng thắn hơn: “Chị ơi, hãy tự kiếm tiền và tiêu tiền của mình. Phẩm giá không bao giờ có được bằng cách quỳ gối. Nếu anh ta yêu chị, anh ta sẽ không bao giờ để chị phải cầu xin.”

Nhiều bình luận cho rằng khoảnh khắc người phụ nữ quỳ xuống không chỉ là sự nhục nhã cá nhân, mà còn là biểu tượng đau xót của một cuộc hôn nhân nơi quyền kiểm soát tài chính nằm trọn trong tay người chồng, còn người vợ bị đẩy vào thế yếu, phải xin xỏ cho cả những nhu cầu cơ bản nhất.

“Tình yêu mà phải đổi bằng quỳ gối thì không còn là tình yêu,” một người viết. “Đó là sự thống trị.”

Bên cạnh làn sóng phẫn nộ, vụ việc cũng kéo theo những phân tích pháp lý. Luật sư Li Jianheng, làm việc tại Hà Nam, lên tiếng trên mạng xã hội, cho rằng tính xác thực của video hiện vẫn chưa được xác minh. Nếu đoạn clip được chứng minh là dàn dựng nhằm câu view, kích động mâu thuẫn giới tính, những người liên quan có thể đối mặt với trách nhiệm pháp lý.

Theo ông Li, trong trường hợp video gây hậu quả xã hội nghiêm trọng, người đăng tải có thể bị tạm giam từ 5 đến 10 ngày theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Tuy nhiên, nếu sự việc là có thật, câu chuyện sẽ bước sang một hướng hoàn toàn khác. “Nếu người chồng kiểm soát toàn bộ tài chính gia đình, trong khi người vợ không có thu nhập độc lập và bị từ chối chu cấp cho các nhu cầu sinh hoạt cơ bản, thì người vợ hoàn toàn có cơ sở pháp lý để khởi kiện, yêu cầu phân chia tài sản chung,” luật sư Li nhấn mạnh.

Không chỉ vậy, ông cũng lưu ý rằng hành vi mắng mỏ, làm nhục nơi công cộng có thể gây tổn thương tinh thần, và người vợ có quyền thu thập bằng chứng để bảo vệ mình trước pháp luật.

Vụ việc, dù chưa được xác thực hoàn toàn, vẫn chạm đúng “huyệt đau” của xã hội Trung Quốc đương đại – nơi mà nhận thức về độc lập kinh tế của phụ nữ đang ngày càng được nhấn mạnh. Theo một cuộc khảo sát thực hiện vào tháng 10 tại Thiên Tân, với nhóm phụ nữ từ 20 đến 65 tuổi, đa số người được hỏi cho rằng độc lập tài chính là yếu tố then chốt quyết định hạnh phúc và phẩm giá của phụ nữ.

Trong bối cảnh đó, hình ảnh người phụ nữ quỳ giữa trung tâm thương mại không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình. Nó giống như tấm gương phản chiếu một thực tế gai góc: khi tiền bạc trở thành quyền lực tuyệt đối trong hôn nhân, tình yêu rất dễ biến thành sự áp đặt, còn phẩm giá thì có thể bị bào mòn từng chút một.

Chiếc áo khoác lông vũ giá 299 tệ, suy cho cùng, không còn là vấn đề. Thứ khiến xã hội phẫn nộ chính là câu hỏi treo lơ lửng phía sau: Một người phụ nữ phải đánh đổi bao nhiêu để được sống tử tế trong chính cuộc hôn nhân của mình?