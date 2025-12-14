Nghiên cứu chỉ ra: Ngoại hình đẹp giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn?

Theo BI, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng diện mạo ưa nhìn mang lại lợi thế kinh tế rõ rệt. Khảo sát của Đại học Nam California (Mỹ) trên hàng nghìn học viên MBA cho thấy, những người được đánh giá có ngoại hình tốt thường có thu nhập cao hơn đồng nghiệp khoảng 2,4%, tương đương 5.500 USD mỗi năm. Lợi thế này có thể kéo dài từ 5 đến 10 năm trong sự nghiệp.

Một báo cáo khác của Harvard Business Review, dựa trên ý kiến của 2.000 nhà tuyển dụng, cho thấy 71% ưu tiên ứng viên “trông chuyên nghiệp và hấp dẫn” khi năng lực tương đương, trong khi 61% cho rằng nhân viên có ngoại hình tốt giúp doanh nghiệp tạo thiện cảm với khách hàng.

Nỗi lo ngoại hình xuống sắc có thể làm giảm thu nhập và cản trở con đường thăng tiến đang khiến không ít dân văn phòng, cả nữ lẫn nam, tìm đến các biện pháp thẩm mỹ để níu giữ vẻ trẻ trung.

Emily Reynolds, 44 tuổi, giám đốc một công ty quan hệ công chúng, thẳng thắn thừa nhận bản thân luôn cố gắng xuất hiện trẻ hơn tuổi thật. Cô lựa chọn nhiều phương pháp làm đẹp như tiêm botox, filler, laser da và chi tiêu đáng kể cho mỹ phẩm cao cấp.

“Vừa điều hành doanh nghiệp, vừa phải duy trì hình ảnh hoàn hảo thực sự rất áp lực”, Reynolds chia sẻ. Dù hiểu những chuẩn mực ấy mang tính áp đặt, cô vẫn lo sợ sự nghiệp và uy tín cá nhân sẽ bị ảnh hưởng nếu để lộ dấu hiệu lão hóa.

Áp lực về diện mạo còn gia tăng khi làm việc trực tuyến trở nên phổ biến. Hiện tượng “mặc cảm ngoại hình do Zoom” khiến nhiều người mất tự tin vì liên tục phải nhìn khuôn mặt mình trên màn hình họp. Alanna Barry, 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực PR, cho biết cô bắt đầu ám ảnh với hàm răng mỗi khi bật camera và đang cân nhắc niềng răng để cải thiện sự tự tin.

Cuộc chạy đua ngoại hình không còn là câu chuyện riêng của phụ nữ. Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ (ASPS), nam giới hiện chiếm khoảng 7% tổng số ca phẫu thuật thẩm mỹ. Môi trường làm việc cạnh tranh khiến nhiều người đàn ông cũng chú trọng hơn đến diện mạo nhằm gia tăng lợi thế nghề nghiệp.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng trong các ngành như bán lẻ hay truyền thông, yếu tố ngoại hình có thể chi phối tới 70–80% quyết định tuyển dụng.

Vậy làm đẹp nơi công sở thế nào cho đúng?

Giữ mái tóc luôn gọn gàng

Ngoài việc gội đầu đều đặn, duy trì mái tóc sạch sẽ suốt cả ngày là thử thách không nhỏ với nhiều nữ nhân viên văn phòng. Việc di chuyển bằng xe máy, đội mũ bảo hiểm mỗi sáng dễ khiến tóc xẹp, bết dầu hoặc thấm mồ hôi. Nếu xuất hiện nơi công sở với mái tóc thiếu sức sống, bạn có thể vô tình để lại ấn tượng không tốt với đồng nghiệp hay đối tác.

Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn một chiếc lược nhỏ và lọ phấn rôm trong túi xách. Chỉ cần thoa nhẹ phấn rôm vào phần chân tóc để hút dầu thừa, sau đó chải kỹ là tóc sẽ trông khô ráo, tơi hơn mà không để lại vệt trắng. Tuy nhiên, đây chỉ nên xem là giải pháp tạm thời, không thể thay thế việc gội đầu đúng cách.

Che quầng thâm dưới mắt

Nếu không muốn trang điểm cầu kỳ, bạn không cần đánh nền toàn bộ khuôn mặt. Chỉ cần một lớp kem che khuyết điểm hoặc kem nền mỏng ở vùng dưới mắt cũng đủ giúp che đi quầng thâm, bọng mắt. Đôi mắt thâm quầng dễ khiến người đối diện nghĩ bạn đang mệt mỏi, dù thực tế không phải vậy. Một chút che phủ nhẹ sẽ giúp gương mặt trông tươi sáng, tràn đầy năng lượng và tạo thiện cảm hơn trong môi trường làm việc.

Ưu tiên các kiểu trang điểm nhã nhặn, tone dịu nhẹ

Khi đi làm, các gam màu trung tính, dịu nhẹ cho mắt, má và môi luôn là lựa chọn an toàn. Chúng giúp bạn trông rạng rỡ nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên, không quá nổi bật. Trong một số buổi họp quan trọng, bạn có thể chọn son đỏ nếu phù hợp với vị trí công việc và hoàn cảnh. Trang điểm với tông trung tính cũng giúp tiết kiệm thời gian vì không cần quá cầu kỳ trong việc phối màu.

Nhiều người cho rằng, nên hạn chế sử dụng mi giả quá cầu kỳ. Mi giả thường khiến gương mặt trở nên quá sắc sảo so với môi trường làm việc. Trong những buổi tiệc hay sự kiện, mi giả có thể giúp bạn nổi bật, nhưng khi đi làm, chuốt mascara là đủ. Nếu bạn thích hàng mi dài, có thể chọn mascara làm dài mi hoặc nối mi theo phong cách tự nhiên. Mi quá dài, dày dễ khiến đôi mắt trông nặng nề, kém thanh lịch.

Sử dụng nước hoa vừa phải

Nhiều người vô tình xịt nước hoa quá tay khi đi làm. Thực tế, chỉ nên chọn mùi hương nhẹ và xịt một lượng nhỏ sau tai. Nếu sau 10–15 phút bạn không còn ngửi thấy mùi hương trên mình, điều đó không có nghĩa là người khác cũng vậy. Đi làm chỉ cần cơ thể sạch sẽ, thơm nhẹ là đủ, đặc biệt trong không gian kín, dùng điều hòa chung với nhiều đồng nghiệp.

