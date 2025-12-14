Mẹ trẻ miền Tây thắc mắc: Đám trẻ con nhà mình đang phát cuồng vì một 1 đồ chơi kỳ lạ "trông như cái bàn ủi giấy"

Là một bà mẹ 9x chính hiệu, tôi đã có phen đứng hình mất 5 giây khi thấy đám con nít trong xóm dạo này phát cuồng vì một món đồ chơi nhìn y như cái bàn là giấy thời bao cấp. Mỏng lét, phẳng lì, không đèn, không nhạc, không bluetooth, nhìn kiểu gì cũng không hiểu sao tụi nhỏ mê dữ vậy.

Ban đầu tôi còn thắc mắc: “Ủa rồi cái này chơi kiểu gì? Cắm sạc ở đâu?”

Hóa ra… không cần sạc. Không cần pin luôn. Nói thì bảo quê nhưng hoá ra mấy cái bàn là giấy này là đồ chơi chả xa lạ gì hồi xưa mà dạo gần đây bỗng thành hot trend trở lại - Bobo Thái – ghe bobo, món đồ chơi huyền thoại của tụi nhỏ miền Tây.

Món đồ chơi như cái bàn ủi giấy hoá ra lại chẳng xa lạ gì với trẻ con miền Tây.

Chỉ cần xách ra bờ mương, thả xuống nước là chiếc ghe tự chạy, kêu “bo bo” nghe vui tai ghê gớm. Tụi nhỏ ngồi chồm hổm, mắt dán theo chiếc ghe trôi lờ đờ mà cười như trúng số. Không ai giành điện thoại, không ai đòi iPad, không drama, không ăn vạ.

Tôi đứng nhìn mà vừa buồn cười vừa… hơi quê. Hoá ra đồ chơi càng đơn giản, tụi nhỏ càng chơi lâu. Còn người lớn như tôi thì mất bao năm mới hiểu: trẻ con không cần đồ chơi xịn, chỉ cần có nước, có bạn và có thứ gì đó chạy được là đủ vui cả buổi rồi.

Ghe bo bo – trò chơi sông nước của tuổi thơ miền Tây

Nhắc đến tuổi thơ miền Tây, người ta thường nghĩ ngay đến những buổi tắm sông, bắt cá, thả diều và vô số trò chơi dân dã gắn liền với sông nước. Trong số đó, ghe bo bo là một trò chơi quen thuộc, giản dị nhưng chứa đựng cả bầu trời ký ức của nhiều thế hệ trẻ em vùng sông nước.

Ghe bo bo là gì?

Ghe bo bo là mô hình ghe nhỏ do trẻ con tự làm, thường được chế từ những vật liệu rất đời thường như bẹ chuối, miếng xốp, vỏ dừa khô, hoặc thanh gỗ nhẹ. Thân ghe được gọt gẽo sơ sài, đôi khi chỉ cần một nhát dao là xong. Phần “bo bo” chính là trục quay gắn với mái chèo hoặc cánh quạt nhỏ, khi đẩy hoặc cho nước chảy qua sẽ phát ra tiếng “bo bo” đặc trưng – cũng là nguồn gốc tên gọi của trò chơi.

Không cần động cơ, không pin, ghe bo bo chạy nhờ dòng nước và lực đẩy tay, vừa chậm rãi vừa vui tai.

Trẻ con thường mang ghe bo bo ra mương, rạch, ao nhỏ hoặc bờ sông trước nhà. Chỉ cần thả ghe xuống nước, dùng tay đẩy nhẹ hoặc cho nước chảy vào cánh quạt, chiếc ghe sẽ lừ đừ tiến về phía trước.

Niềm vui không nằm ở tốc độ, mà ở việc: Ai làm ghe chạy xa hơn Ghe của ai không bị lật Ghe nào “bo bo” to và đều tiếng hơn. Có khi cả đám trẻ ngồi xổm bên bờ, vừa nhìn ghe trôi vừa hò hét, quên cả nắng trưa.

Cách làm bo bo Thái.

Vì sao ghe bo bo gắn liền với tuổi thơ miền Tây?

Thứ nhất, sông nước có ở khắp nơi, là “sân chơi” tự nhiên của trẻ miền Tây.

Thứ hai, vật liệu dễ kiếm, không tốn tiền – phù hợp với đời sống miệt vườn ngày trước.

Thứ ba, trò chơi khuyến khích sự sáng tạo và khéo léo: mỗi chiếc ghe là một “tác phẩm” riêng, không chiếc nào giống chiếc nào.

Quan trọng hơn, ghe bo bo dạy trẻ hiểu dòng nước, kiên nhẫn và chấp nhận thắng thua một cách nhẹ nhàng.

Ghe bo bo trong ký ức người lớn

Ngày nay, khi nhắc lại ghe bo bo, nhiều người lớn không nhớ rõ hình dáng chiếc ghe, mà nhớ cảm giác: mùi bùn non, nước mát, tiếng ve trưa hè, tiếng ghe “bo bo” vang lên giữa dòng kênh nhỏ.

Đó là những ngày tháng không điện thoại, không mạng xã hội, chỉ có tiếng cười và đôi bàn tay lấm lem bùn đất.

Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều tiện nghi hơn, nhưng cũng khiến những trò chơi như ghe bo bo dần biến mất. Trẻ em ngày nay ít còn cơ hội tiếp xúc với sông nước vì còn nhiều điều hấp dẫn hơn từ TV, điện thoại, iPad... và càng ít biết đến những trò chơi gắn liền với thiên nhiên như thế.

Ghe bo bo không chỉ là một trò chơi, mà là một phần văn hóa tuổi thơ miền Tây – nơi trẻ con học cách sáng tạo, khám phá thiên nhiên và tận hưởng niềm vui từ những điều giản dị nhất.

Giữ lại ký ức về ghe bo bo cũng chính là giữ lại một phần hồn quê, để người lớn hôm nay nhớ rằng mình đã từng có một tuổi thơ bình dị mà trọn vẹn đến nhường nào.

Sự trở lại của món đồ chơi huyền thoại

Dạo gần đây, ghe bo bo – Bobo Thái bỗng nhiên trở thành một hot trend đúng nghĩa trong xóm nhỏ miền Tây, khiến tụi nhỏ mê mệt chẳng khác gì bắt được món đồ chơi “quốc dân”. Từ mấy đứa mẫu giáo cho tới tụi tiểu học, chiều nào cũng í ới rủ nhau xách ghe ra bờ mương, bờ kênh để thả nước. Món đồ chơi nhìn thì đơn giản, mỏng dính, không đèn, không nhạc, không cần pin hay wifi, vậy mà lại có sức hút lạ kỳ.

Điều thú vị là giữa thời đại màn hình lên ngôi, Bobo Thái lại kéo tụi nhỏ rời khỏi điện thoại, chịu ra ngoài vận động và chơi cùng nhau. Hot trend này không chỉ khiến trẻ con mê như điếu đổ, mà còn làm nhiều người lớn bất giác mỉm cười khi thấy tuổi thơ miền Tây ngày nào bỗng nhiên sống dậy theo cách rất tự nhiên.