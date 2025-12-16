Công ty blockchain liên quan đến Shark Hưng có động thái mới

Trên trang fanpage chính thức của Hyra Holdings – công ty blockchain do ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) đang đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập, công bố đã ký kết hợp tác chiến lược với AHT Tech.

Theo công ty, sự hợp tác này sẽ đánh bước chuyển trong quá trình phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời hướng tới việc đáp ứng các yêu cầu bảo mật theo chuẩn quốc tế.

Cụ thể, các mô hình AI của AHT Tech sẽ được tích hợp lên nền tảng Hyra Mega – sàn giao dịch AI toàn cầu do Hyra vận hành. Hai bên cũng triển khai dự án Hyra Compliance Security, hướng tới các chuẩn bảo mật quốc tế như SOC II, PCI, ISO.

"Chúng tôi coi Hyra là đối tác chiến lược để đẩy nhanh tốc độ thương mại hóa các sản phẩm AI", ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổng Giám Đốc AHT Tech chia sẻ.

Còn ông Trần Nam Chung, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Hyra Holdings nhấn mạnh rằng tư duy của Hyra là hợp lực, thậm chí sở hữu chéo cổ phần để cùng dẫn dắt cuộc chơi.

Theo giới thiệu trên website, AHT Tech là công ty cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và phần mềm cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như fintech, bán lẻ và thương mại điện tử, chế tạo, hậu cần, giáo dục, chăm sóc sức khỏe… Công ty tự giới thiệu đã có 17 năm kinh nghiệm, phục vụ trên 1.000 khách hàng và trên 5.000 dự án.

Trước đó, vào tháng 10, công ty blockchain của Shark Hưng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Haimaker. Haimaker được giới thiệu đã phát triển hơn 200 mô hình AI phổ biến, cùng dịch vụ Developer/Inference. Việc hợp tác hai bên nhằm xây dựng hệ sinh thái AI mở, minh bạch và cộng đồng hóa. Hai bên tận dụng thế mạnh về hạ tầng tính toán, công nghệ blockchain và nền tảng AI phân tán (DeAI) để tạo ra các giải pháp AI hiệu quả, an toàn và dễ tiếp cận hơn.

Cũng trong tháng 10 vừa qua, Hyra Holdings hợp tác với Tập đoàn và Thái An Holdings – doanh nghiệp đầu tư, đấu giá, định giá cổ vật và nghệ thuật, nhằm đưa AI và công nghệ vào lĩnh vực này.

Theo giới thiệu từ Hyra Holdings, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2021, hoạt động trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain.

Tính đến cuối năm 2024, hệ sinh thái Hyra ghi nhận hơn 1 triệu người dùng trên toàn cầu. Trong đó, nền tảng Hyra AI có hơn 2 triệu thiết bị đang kết nối tại 205 quốc gia, với năng lực xử lý ước đạt 360.000 TFLOPS. Cùng giai đoạn, doanh nghiệp triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu Hyra Zone với tổng mức đầu tư khoảng 30 triệu USD, đồng thời mở rộng hoạt động sang các thị trường như Singapore, Dubai và Mỹ.

Trong chiến lược trung hạn giai đoạn 2026–2030, Hyra dự kiến phát triển 9 sản phẩm công nghệ trọng điểm và thâm nhập hơn 30 thị trường quốc tế. Về dài hạn, Hyra Network đặt mục tiêu thực hiện IPO trong giai đoạn 2030–2035, với kỳ vọng đạt mức định giá hàng tỷ USD.



