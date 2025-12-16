Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan bật khóc, nữ game thủ nhập viện sau khi bị loại khỏi SEA Games

Đang gây tranh cãi nhất giới thể thao điện tử (eSports) và SEA Games 33 hiện tại là vụ gian lận và hành vi thiếu chuẩn mực của VĐV Napat Warasin (hay còn gọi là Tokyogurl) - một tuyển thủ nữ của đội tuyển RoV (Liên Quân Mobile). Điều này dẫn đến việc cô bị loại khỏi giải đấu và bị cấm thi đấu vĩnh viễn trong các giải đấu tổ chức bởi Garena.

Tokyogurl (Ảnh: @tky.grl_)

Đến sáng ngày 16/12, Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) ra thông báo đội tuyển Liên quân Mobile nữ (thuộc bộ môn thể thao điện tử - Esports) Thái Lan chính thức rút lui khỏi SEA Games 33.

Trưa ngày 16/12, ông Santi Lothong - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF) lên tiếng, có những chia sẻ trên livestream tài khoản Facebook cá nhân sau thông báo chính thức của Liên đoàn.

Trong livestream, ông Santi Lothong đã bật khóc.

Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan bật khóc trên livestream (Ảnh chụp màn hình)

Ông xác nhận đội tuyển RoV nữ quốc gia Thái Lan rút khỏi giải đấu. Tờ Khaosod cũng dẫn chia sẻ của ông Santi Lothong như sau:

“Tôi, Santi Lothong, với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan và Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á, xin tuyên bố rằng Thái Lan sẽ rút đội tuyển nữ RoV khỏi SEA Games lần thứ 33, do Thái Lan đăng cai.

Chúng tôi tôn trọng mọi quy định, tôn trọng tình hữu nghị, tôn trọng tinh thần thể thao. Những gì xảy ra đã vượt quá phạm vi trách nhiệm, bởi đây là một vấn đề nghiêm trọng. Với tư cách là nước chủ nhà, chúng tôi không thể để giải đấu tiếp tục diễn ra trong hoàn cảnh như vậy.

Chúng tôi được biết sáng nay đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Lào vẫn tiến hành thi đấu. Xin cảm ơn Chủ tịch Chon vì đã không khiếu nại Thái Lan hay rút lui khỏi giải đấu buổi sáng nay - đó chính là tinh thần ASEAN. Xin cảm ơn các vận động viên đội tuyển Lào đã lên sân thi đấu, thể hiện sự tôn trọng dành cho Thái Lan.

Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội, tôi xin gửi lời động viên tới các VĐV còn lại vẫn đang thi đấu. Tôi hiểu rằng các em đã cố gắng hết sức. Tối qua tôi đã trao đổi với HLV Poom - đây thực sự là một tình huống rất khó khăn, khi Thái Lan vừa là nước chủ nhà, còn tôi lại là Chủ tịch Liên đoàn châu Á, người chịu trách nhiệm giám sát giải đấu này một cách tuyệt đối.

Sau đó, tôi sẽ nói chuyện riêng với các VĐV với tư cách là người quản lý eSports của Thái Lan”.

Chiều 16/12, TheThaiger của Thái Lan cập nhật thông tin mới, là lên tiếng từ Tokyogurl. Tờ này đăng tải đoạn tin nhắn được cho là của Tokyogurl lần đầu chia sẻ sau drama. Nữ tuyển thủ RoV cho biết:

"Tôi xin trả lời nhé. Nếu tôi gian lận thì chắc chắn đã thắng từ lâu rồi. Nói thật thì gian lận kiểu gì? Tôi tự chơi, nhưng vì quá căng thẳng, áp lực sân đấu nên bị hoảng loạn. Lúc đó mọi người xung quanh không biết chuyện gì đang xảy ra nên tôi được đưa vào bệnh viện.

Tôi chỉ vừa mới có thể dùng điện thoại, tay còn phải cắm dây truyền nên hoàn toàn không thể chia sẻ hay làm rõ chuyện gian lận gì cả. Bạn không biết tôi đã phải trải qua những gì mà lại nói như vậy? Nếu ai rơi vào tình huống đó thì cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Còn chuyện giơ ngón tay giữa là tôi đùa với bạn ngồi bên cạnh. Vì lúc tôi quay sang, camera đang chĩa vào mặt người khác rồi. Tôi chỉ trêu đùa với bạn bè vì lúc đó quá căng thẳng. Tôi bị hoảng loạn nặng đến mức ngất xỉu nên mới phải đưa vào bệnh viện”.

Tin nhắn được cho là của Tokyogurl

Song TheThaiger không giải thích rõ bối cảnh hay tính xác thực của tin nhắn này nên công chúng tiếp tục hoài nghi. Bên cạnh đó Tokyogurl cũng đã khoá toàn bộ tài khoản cá nhân.

Hiện tại sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

