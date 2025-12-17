Quá khứ của một “big city girl”

Sau khi WeYoung by WeChoice Awards chính thức mở cổng bình chọn, hạng mục Young ID - Biểu tượng thế hệ mới nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Tại đây tôn vinh những người trẻ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực và góp phần xây dựng xu hướng, đời sống và tinh thần cho giới trẻ Việt Nam.

Thời gian bình chọn kéo dài từ 13/12/2025 đến ngày 19/12/2025. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra vào ngày 20/12/2025.

Trong số các đề cử Young ID năm nay, Jenny Huỳnh là một nhân tố được quan tâm, không chỉ bởi độ phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, mà còn vì hành trình đặc biệt của nữ YouTuber.

Jenny Huỳnh có tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005.

Năm 2017, khi mới 12 tuổi, Jenny Huỳnh đã sở hữu shop slime của riêng mình và tự tổ chức các sự kiện dành cho cộng đồng yêu thích slime. Cùng thời điểm đó, Jenny bắt đầu làm YouTube với nội dung xoay quanh slime - xuất phát từ việc quan sát các nhà sáng tạo nước ngoài và thử sức làm theo.

Chia sẻ về quá trình khởi nghiệp và làm YouTuber, Jenny Huỳnh cho biết: "Ý tưởng làm YouTube của mình đã có từ hồi 12 tuổi. Khi đó Jenny thấy các chị người nước ngoài làm slime hay quá nên đã lập kênh về slime để làm theo" .

Kênh YouTube chuyên về slime của Jenny Huỳnh từng đạt hơn 353.000 người đăng ký. Tuy nhiên, đến tháng 12/2019, Jenny quyết định dừng hoàn toàn việc đăng video slime cũng như kinh doanh sản phẩm này để chuyển hướng nội dung.

Dù đã dừng làm và kinh doanh slime song đó lại là nền tảng mở ra giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ hơn của Jenny Huỳnh. Cô bạn dần chuyển sang vlog đời thường, chia sẻ cuộc sống học tập, sinh hoạt và những trải nghiệm cá nhân một cách giản dị, tự nhiên.

Không xây dựng hình ảnh “big city girl” hào nhoáng, Jenny ghi điểm với khán giả nhờ sự duyên dáng, gần gũi cùng thành tích học tập nổi bật. Nội dung của cô nhanh chóng lan tỏa trên nhiều nền tảng, giúp Jenny trở thành một trong những gương mặt Gen Z có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay.

Tính đến tháng 12/2025, Jenny Huỳnh đang sở hữu hơn 4,1 triệu người theo dõi trên YouTube, cùng lượng người theo dõi lần lượt là 7,3 triệu trên TikTok, 2,1 triệu trên Instagram và 2,5 triệu trên Facebook.

Về học vấn, sau khi tốt nghiệp trung học tại Mỹ, Jenny Huỳnh trúng tuyển Đại học Stanford - một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Đầu năm 2025, cô tiếp tục được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa Stanford và Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại), theo học tại Trung Quốc trong một học kỳ.

Song song với hành trình học tập quốc tế, năm 2025, Jenny được Forbes Asia vinh danh trong danh sách “30 Under 30 Asia”, trở thành người Việt trẻ tuổi nhất được ghi nhận ở lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Trước đó Jenny Huỳnh cũng liên tục được vinh danh tại các giải thưởng lớn. Năm 2024, cô được YouTube vinh danh là một trong những nhà sáng tạo nổi bật nhất tại Việt Nam. Năm 2023 Jenny Huỳnh là đề cử Z-Face - Gương mặt Gen Z nổi bật thuộc hạng mục Gen Z Area tại WeChoice Awards.

