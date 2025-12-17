Cô gái 28 tuổi yêu luôn bố của bạn trai cũ, "từ sốc không diễn tả hết"

Câu chuyện của cô gái 28 tuổi - đang là chủ một shop thời trang chia sẻ giấu mặt trong talkshow Tâm Sự Cùng Đinh Đoàn được đăng trên kênh YouTube Bài Học Sống đang khiến cộng đồng mạng tranh luận.

Chia tay vì bạn trai cũ lăng nhăng, 2 năm sau “quẹt” trúng bố của bạn trai trên app

Khi đến với chương trình, cô gái này bày tỏ sự phân vân, không biết phải làm gì vì vướng vào tình huống yêu đương “oái oăm”.

Cô cho biết bản thân đang có một mối quan hệ với người đàn ông hơn mình 23 tuổi. Song, đáng chú ý hơn đây người này lại chính là bố của bạn trai cũ mà cô từng có mối tình sâu đậm trước đây.

Theo đó, cô gái cho biết thời còn đi học, cô và bạn trai từng yêu nhau ngọt ngào. Tuy nhiên vì cả hai còn trẻ, nên bố của bạn trai đã nghiêm khắc khuyên nhủ cả hai không nên tiếp tục mối quan hệ mà tập trung vào học hành. Thời điểm đó, cô gái cho biết không suy nghĩ gì nhiều nhưng cũng có phần ấn tượng với bố của bạn trai.

Bởi, đó là một người đàn ông nhìn phong độ hơn tuổi. Hơn nữa, vì là bố đơn thân nên ông cũng rất tâm lý, giải quyết sự việc nhẹ nhàng nên càng khiến cô nể phục.

Dẫu vậy vì tuổi trẻ “ngông cuồng” nên cô gái và bạn trai vẫn bỏ qua lời phụ huynh. Tuy nhiên, mối tình này cũng chấm dứt sau 2 năm vì cô phát hiện anh chàng này trong thời gian yêu nhau vẫn nhắn tin qua lại, hẹn hò với nhiều cô gái khác. Điều này khiến cô quyết định chia tay và không còn liên lạc sau đó.

Cô gái 28 tuổi chia sẻ về mối quan hệ với bố của bạn trai cũ

Bẵng đi một thời gian sau này, cô gái sử dụng app hẹn hò và trò chuyện với một người đàn ông hơn mình 23 tuổi. Ban đầu, cô chỉ định chat chit bình thường nhưng vì cả hai nói chuyện khá hợp nhau nên quyết định tiến đến bước gặp gỡ bên ngoài.

Song, điều không ai ngờ lại xảy ra, người đàn ông này chính là bố của bạn trai cũ của cô gái. Mặc dù cả hai đều nhận ra nhau nhưng cô gái lại không có ý định “rút lui” vì cảm thấy bản thân đã phải lòng người đàn ông 51 tuổi này.

Thế nhưng sau một thời gian, có nhiều điều bất ổn trong mối quan hệ xảy đến. “Sau một thời gian hẹn hò, tôi thấy chú cũng là người ga lăng, rất quan tâm tôi. Nhưng tôi không thấy chú có sự nghiêm túc trong mối quan hệ vì chú chưa bao giờ nói yêu tôi hay có ý định tiến đến hôn nhân”, cô gái giãi bày.

Bên cạnh đó, khi bạn trai cũ biết về mối quan hệ này, cô liên tục bị nhắn tin làm phiền, thậm chí còn dùng những lời lẽ khó nghe. Khi chia sẻ với tình mới, người đàn ông chỉ khuyên vỏn vẹn: “Chặn nó lại, đừng để ý”. Tuy nhiên cách này không khả thi vì người cũ của cô gái lập nhiều tài khoản, không dừng lại việc nhắn tin làm phiền.

Chính vì vậy cô gái cảm thấy “mắc kẹt”, không biết phải giải quyết tình huống này của mình ra sao.

Chuyên gia đưa lời khuyên nghe đến đâu “thấm” đến đó

Ngay sau khi câu chuyện của cô chủ shop thời trang, Tiến sĩ - Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn thẳng thắn nhận định cô gái nên dừng lại mối quan hệ này.

Bởi với một người đàn ông ở độ tuổi 51, nhiều năm làm bố đơn thân, lại sử dụng app hẹn hò thì mục đích thường chỉ tìm người trò chuyện “qua đường” chứ không tìm người để xây dựng, đồng hành lâu dài. Tiến sĩ cũng cho rằng rất có thể cô gái không phải là người đầu tiên mà người đàn ông này “quẹt” trên ứng dụng hẹn hò và cũng càng không phải “điểm dừng chân”.

“Ông ấy có thể đã quen rất nhiều người trước bạn và chỉ tình cờ gặp lại bạn trên mạng. Khi gặp mặt rồi, ông ta cũng nhận ra bạn từng là bạn gái của con trai nên không thể tiến xa được. Do vậy cũng không thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Nếu ông ấy muốn lấy vợ thì đã không ở vậy trong suốt nhiều năm qua”, Tiến sĩ Đinh Đoàn phân tích.

Tiến sĩ Đinh Đoàn đưa ra nhiều lời khuyên thẳng thắn

Ngoài ra, chuyên gia tâm lý cũng cho rằng việc chênh lệch tuổi tác và lối sống của người đàn ông trung niên trên không phải là thứ để một cô gái 28 tuổi có thể hoàn toàn tin tưởng hay muốn dành cả đời để gắn bó. Tiến sĩ Đinh Đoàn cũng bày tỏ đây chắc chắn là một mối quan hệ rất khó giữ, phức tạp và không nên kỳ vọng.

Bên cạnh đó, với pro5 của cô gái, còn trẻ, có công việc ổn định, chuyên gia tâm lý khuyên cô nên tìm những người đàn ông khác phù hợp hơn. Bởi nếu không tỉnh táo, cố “đâm đầu” với chuyện tình với bố của bạn trai cũ, rất có thể sẽ gây ra nhiều hậu quả tiêu cực khác.

“Bạn còn rất trẻ hơn nữa làm công việc kinh doanh thời trang, càng cần phải giữ hình ảnh, sự nghiệp. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của mình. Bạn còn nhiều cơ hội khác, có thể gặp những người phù hợp hơn, thành đạt, thân thiện và quan tâm đến mình thật sự. Hãy cho mình có quyền lựa chọn đừng để vướng vào những mối quan hệ phức tạp, khiến bản thân mất phương hướng và tổn thương”, chuyên gia tâm lý đưa lời khuyên khiến cô gái chỉ biết gật đầu đồng ý.

