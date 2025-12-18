Nữ shipper 27 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối: “Chạy xe giao hàng 1 ngày, đổi 1 ngày được sống”

Ở độ tuổi mà nhiều người còn đang lên kế hoạch cho tương lai, Yu Yue (Vu Duyệt, quê Tế Ninh, Sơn Đông, Trung Quốc) đã phải đối diện với "bản án sinh tử" khi được chẩn đoán mắc suy thận giai đoạn cuối....

Yu Yue cho biết dù phải một mình chống chọi với bệnh tật nhưng luôn cố gắng tích cực nhất có thể. Bởi, cũng trong bệnh viện, cô gặp nhiều hoàn cảnh éo le hơn, những mảnh đời bất hạnh hơn, họ vẫn động viên nhau, cùng nhau cố gắng.





Yu Yue trước khi bị bệnh.

Theo HK01, Yu Yue được phát hiện mắc suy thận mạn giai đoạn cuối vào năm 2021, khi mới 23 tuổi. Từ đó đến nay, cuộc sống của cô gắn liền với việc lọc máu hằng ngày. Bác sĩ cho biết, nếu không chạy thận đều đặn, người bệnh có thể rơi vào suy đa cơ quan, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Trong hơn 4 năm chống chọi với bệnh tật, Yu Yue đã nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch.

Cô từng bị viêm phúc mạc tới 3 lần, một biến chứng nặng thường gặp ở bệnh nhân lọc màng bụng. “Bệnh của tôi không thể chữa khỏi hoàn toàn. Tôi buộc phải lọc máu mỗi ngày để duy trì sự sống” , cô chia sẻ.

Khi sức khỏe tạm ổn, Yu Yue lại khoác áo shipper, rong ruổi giao đồ ăn khắp thành phố. Cô bắt đầu công việc này từ tháng 5/2025 đến nay - xem đó như cách tự xoay xở chi phí điều trị. Bởi, sau khi trừ phần được bảo hiểm chi trả, mỗi tháng cô vẫn phải chi hơn 3.000 NDT (khoảng hơn 10 triệu đồng) cho việc chữa bệnh; đó là còn chưa kể đến các khoản sinh hoạt phí khác.

Yu Yue cho biết, lý do chọn nghề giao đồ ăn không chỉ vì thu nhập mà còn bởi tính chất công việc linh hoạt. Do phải chạy thận hằng ngày, nhiều công ty đã từ chối nhận cô vào làm sau khi biết tình trạng sức khỏe. “ Tôi cần một công việc có thể chủ động thời gian. Mệt thì nghỉ, khỏe hơn thì chạy thêm vài đơn”, cô nói.

Cô làm shipper giao đồ ăn để kiếm tiền chạy thận.

Hoàn cảnh gia đình của Yu Yue cũng khiến hành trình chống chọi bệnh tật thêm phần chật vật. Mẹ cô đã qua đời, cha làm bảo vệ với thu nhập ít ỏi song cũng đã tái hôn và có gia đình riêng, còn có hai con gái nhỏ. Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, Yu Yue gần như tự mình lo liệu tiền chữa bệnh bằng cách chạy ship và thỉnh thoảng livestream, dù thu nhập từ đó không đáng kể.

Cô cho biết dù cơ thể có lúc mệt mỏi, việc chạy xe ngoài đường liên tục, lúc trời nắng, khi dầm mưa vất vả, cực nhọc song đây cũng là cách duy nhất để cô tự cứu lấy mình. Cô rơm rớm nước mắt chia sẻ: “Một ngày chạy xe (làm shipper) là thêm một ngày được sống. Có những lúc phải leo cầu thang giao hàng, tôi mệt đến mức thở dốc, tim đập rất nhanh. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi buộc không thể dừng lại dù chỉ là một giây”.

Hơn 4 năm qua, cô vẫn đang từng ngày chạy đua với tử thần.

Yu Yue cho biết cô trải qua nhiều đau đớn khi điều trị nhưng luôn nỗ lực để được sống.

Dù vậy, Yu Yue cho biết bản thân vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Hiện cô có bảo hiểm y tế tại Tế Ninh, giúp chi trả khoảng 70% chi phí điều trị nên áp lực kinh tế phần nào được giảm bớt. Câu chuyện của cô sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều sự quan tâm, động viên từ cộng đồng mạng, với mong muốn cô gái trẻ đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống và không buông tay trước số phận.

Yu Yue cũng sở hữu kênh Douyin cá nhân (tương tự TikTok ở Việt Nam) với hơn 265 nghìn người theo dõi), nơi cô chia sẻ về hành trình chữa bệnh, nhận về nhiều lời động việc của cư dân mạng với Yu Yue như là nguồn động lực lớn nhất với cô bạn ngay lúc này.

Nguồn: HK01.