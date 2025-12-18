Chưa thể dừng: Tokyogurl tiếp tục bị tố gian lận nhiều lần trước đây, HLV gây tranh cãi khi nói “không biết”

Những ngày vừa qua, việc nữ game thủ Thái Lan Naphat Warasin (biệt danh Tokyogurl) gian lận tại SEA Games 33 đang gây "rúng động" cộng đồng game thủ Đông Nam Á.

Chân dung Tokyogurl - nữ VĐV dính bê bối gian lận. Ảnh: Thaiger.

Cụ thể, trong trận đấu bộ môn Liên Quân Mobile (RoV) với Việt Nam, Tokyogurl bị phát hiện sử dụng người thay thế điều khiển từ xa qua ứng dụng Discord (chia sẻ màn hình và remote control), với IP địa chỉ không trùng khớp mạng thi đấu (cố định IP từ ban tổ chức),... Tokyogurl bị loại ngay lập tức; đội tuyển Liên quân (RoV) nữ Thái Lan xin rút khỏi SEA Games lần thứ 33.

Theo tờ Khaosod, Tokyogurl đối mặt "án tử hình sự nghiệp" (cấm thi đấu vĩnh viễn) và có thể tù tối đa 3 năm nếu chứng minh ý đồ lừa đảo đoạt huy chương - theo luật sư Thái Lan. Ban tổ chức đã xác định "người đấu thay" là VĐV eSports bán chuyên, nhưng chưa công bố danh tính để hoàn tất thủ tục pháp lý.

Lúc này, trả lời trên sóng chương trình Hone Krasae - huấn luyện viên của cựu tuyển thủ Naphat Warasin (Tokyogurl) - ông Poom (tên thật là Jakrapol Pompranee) thừa nhận bản thân không biết học trò của mình không phải là người thi đấu thực sự: "Bản thân tôi làm huấn luyện viên RoV suốt 6-7 năm mà vẫn không nhận ra rằng Tokyogurl không phải là người trực tiếp thi đấu từ trước đến nay. Ngay cả những người trong giới game và các influencer cũng từng ca ngợi cô ấy là một tuyển thủ nữ cực kỳ xuất sắc, ở đẳng cấp 'nữ thần' của làng game.

Nhưng khi sự thật được phơi bày, các đồng đội đều thừa nhận rằng bấy lâu nay cô ấy có thể chỉ là một con rối, do người khác điều khiển việc thi đấu từ đầu đến cuối".

HLV Poom trên sóng chương trình Hone Krasae (Ảnh chụp màn hình)

Nữ game thủ liên tục che mặt sau khi bị trọng tài phát hiện. Ảnh chụp màn hình

Điều này khiến netizen "khó tin" và dấy lên tranh cãi lớn, bởi HLV Poom là người trực tiếp quản lý, theo dõi tập luyện online qua Discord suốt thời gian dài. Thậm chí Tokyogurl từng đạt rank 1 Thái Lan, được khen ngợi rộng rãi như "thần RoV nữ".

Nhiều cư dân mạng Thái Lan, đặc biệt là những người hâm mộ bắt đầu đặt dấu chấm hỏi cho vị huấn luyện viên này.

Trước đó, vào ngày 16/ 12 HLV Poom đã đăng bài dài trên Facebook cá nhân xin lỗi người hâm mộ và các bên liên quan vì sự việc làm tổn thương cảm xúc mọi người.

Ông kể chi tiết: "Từ sự việc xảy ra tại SEA Games, với tư cách coach (HLV) của tuyển nữ bộ môn AOV, tôi phải xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến mọi người. Suốt quá trình tập luyện, chúng tôi nỗ lực và tin tưởng lẫn nhau hoàn toàn". Vị HLV thừa nhận rằng đã nhận thông tin nghi ngờ từ đồng đội chỉ 2 ngày trước thi đấu (chỉ lời kể, chưa bằng chứng cụ thể) nên đã triệu tập họp đội. Song, Tokyogurl phủ nhận, còn cáo buộc đồng đội "vu khống, không tin khả năng mình". Để tránh xung đột nội bộ sát giờ quan trọng, ông tham khảo ý kiến huấn luyện viên trưởng và nhà tâm lý học, quyết định tin lời Tokyogurl. "Đấy là quyết định khiến tôi hối tiếc, làm ảnh hưởng đến tôi và các tuyển thủ", ông Poom chia sẻ.

Đồng thời, vị HLV Poom cũng khẳng định các tuyển thủ khác không liên quan đến vụ bê bối gian lận của Tokyogurl: "Tôi xin khẳng định một cách rõ ràng rằng, tôi với tư cách là huấn luyện viên cùng 5 tuyển thủ khác không hề biết, không liên quan và không dính líu. Nếu vào thời điểm đó, tôi, các tuyển thủ thuộc đội, cũng như những người liên quan biết chuyện, thì chắc chắn sẽ không bao giờ để sự việc như vậy xảy ra, và tuyệt đối không đem danh tiếng, sự tin tưởng và danh dự của đội tuyển, cũng như của đất nước ra để đánh đổi.

HLV Poom và các tuyển thủ RoV Thái Lan sau bê bối. (Nguồn: The MATTER)

Cuối cùng, tôi xin gửi lời xin lỗi tới tất cả các bên bị ảnh hưởng, cũng như những người luôn theo dõi và ủng hộ đội tuyển của chúng tôi với tư cách là đại diện cho quốc gia. Sự việc lần này sẽ là một bài học quan trọng đối với tôi và các tuyển thủ. Tôi xin chân thành xin lỗi tất cả mọi người một lần nữa từ tận đáy lòng".

HLV Pom, tên đầy đủ Jakrapol Pompranee (tên trong game: Mistgunz), là một trong những huấn luyện viên "huyền thoại" của làng RoV Thái Lan. Từ một pro player (game thủ chuyên nghiệp) cũ, anh đã chuyển sang làm coach và gặt hái vô số thành tích ấn tượng.

Giai đoạn làm việc cùng Buriram United Esports được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của HLV Pom. Anh chính là nhân tố đứng sau chiến tích giúp Buriram United Esports đăng quang RoV Pro League Summer 2020, danh hiệu được coi là sự bảo chứng rõ ràng cho năng lực chiến thuật và bản lĩnh của một HLV đẳng cấp vô địch.

Không chỉ thành công ở cấp CLB, tên tuổi của Mistgunz còn gắn liền với những dấu mốc đáng nhớ của đội tuyển RoV Thái Lan trên đấu trường quốc tế. Tại SEA Games 2019 tổ chức ở Philippines, anh giữ vai trò quan trọng trong khâu xây dựng chiến thuật cho đội tuyển quốc gia, góp phần giúp Thái Lan đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0, qua đó giành HCV một cách thuyết phục.

Với kinh nghiệm dày dặn, tư duy chiến thuật sắc bén cùng sự tận tụy trong công việc, coach Pom luôn được đánh giá là người có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của RoV Thái Lan trong nhiều năm qua

Nguồn: khaosod, The Thaiger, FBNV.