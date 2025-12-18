Câu đố "Loài cá nào có tên chứa 12 chữ ng?": Đáp án không hề khó nhưng nhiều học sinh giỏi phải xin thua

Loài cá nào có tên chứa 12 chữ “ng”?

Đây là một câu đố mẹo nghe qua tưởng đơn giản nhưng lại dễ khiến người nghe… rối não vì sự lặp đi lặp lại của chữ “ng”. Chỉ riêng phần câu hỏi đã đủ làm nhiều người hoa mắt, bởi nó không đánh vào kiến thức sinh học mà chủ yếu thử thách khả năng nhận ra trò chơi chữ đầy tinh quái.

Càng suy luận phức tạp, người chơi càng dễ mắc kẹt trong mê cung ngôn ngữ. Thực chất, bí quyết nằm ở việc tách nghĩa và đọc chệch từ ngữ thay vì cố tìm một loài cá có cái tên dài ngoằng.

Đáp án là: cá nhà táng.

Trong cách giải thích vui, “táng” được hiểu là “tá” (12) ghép với “ng”, từ đó tạo ra “12 chữ ng”.

Cá nhà táng thực chất không phải cá theo nghĩa sinh học, mà là một loài động vật có vú sống ở biển, thuộc bộ Cá voi và phân bộ cá voi có răng. Đây cũng là đại diện duy nhất của chi nhà táng.

Một con cá nhà táng đực trưởng thành có thể dài hơn 20 mét và nặng tới trên 80 tấn, trở thành loài động vật có răng lớn nhất từng được ghi nhận, với những chiếc răng dài khoảng 24 cm.

Không chỉ nổi bật về kích thước, cá nhà táng còn được xem là sinh vật phát ra âm thanh lớn nhất hành tinh. Những tiếng “lách cách” dùng để định vị và săn mồi của chúng có thể đạt cường độ 236 dB dưới nước, tương đương khoảng 174,5 dB trong không khí – vượt xa tiếng động cơ phản lực.

Dù cá voi xanh là loài vật lớn nhất Trái đất, nhưng xét về độ “ồn ào”, cá nhà táng vẫn được giới khoa học đánh giá là quán quân của đại dương. Trên cạn, danh hiệu này thuộc về khỉ rú, với tiếng kêu có thể nghe thấy từ khoảng cách vài km.

Một số câu hỏi mẹo thú vị mà bạn có thể tham khảo

Những câu đố mẹo không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp người chơi rèn luyện khả năng suy luận, tư duy linh hoạt và óc sáng tạo. Cùng thử sức với một số câu đố quen thuộc nhưng không kém phần thú vị dưới đây.

Bông gì không mọc trên cây?

Đáp án: Bông tai.

Bông tai là một loại trang sức được đeo ở tai, thường được chế tác từ nhiều chất liệu khác nhau như vàng, bạc, bạch kim, hợp kim, đá quý hay ngọc. Mỗi chất liệu mang đến một phong cách và giá trị thẩm mỹ riêng.

Nhiều người hay dùng lẫn lộn khái niệm bông tai và khuyên tai. Trên thực tế, khuyên tai thường là trang sức cần xỏ lỗ tai, trong khi bông tai có thể ở dạng kẹp hoặc móc, không nhất thiết phải xỏ.

Con gì càng chạy nhanh càng đứng yên?

Đáp án: Con quay.

Con quay là món đồ chơi dân gian quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Trò chơi này không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp rèn luyện sự khéo léo và tính kiên nhẫn.

Dưới góc độ khoa học, con quay quay càng nhanh thì càng ổn định nhờ mô-men quán tính. Nguyên lý này được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị hiện đại như con quay hồi chuyển trong máy bay, tàu vũ trụ hay cảm biến trên điện thoại thông minh.

Xe gì không bao giờ giảm?

Đáp án: Xe tăng.

Xe tăng là một phương tiện quân sự nổi tiếng, xuất hiện lần đầu vào khoảng năm 1916 và gắn liền với lịch sử chiến tranh hiện đại.

Cầu nào không bắc qua sông?

Đáp án: Cầu chì.

Cầu chì là thiết bị bảo vệ an toàn trong hệ thống điện. Khi dòng điện vượt quá mức cho phép, dây chì bên trong sẽ nóng chảy và ngắt mạch, giúp ngăn ngừa cháy nổ và hư hỏng thiết bị.

Thiết bị này được Thomas Edison giới thiệu vào năm 1890. Dù ra đời từ rất sớm, nguyên lý hoạt động của cầu chì đến nay vẫn hầu như không thay đổi, dựa trên hiện tượng tỏa nhiệt của dòng điện khi chạy qua vật dẫn.

Con gì đi thì nằm, đứng cũng nằm, ngồi vẫn nằm?

Đáp án: Con rắn.

Rắn là loài bò sát không có chân nhưng di chuyển vô cùng linh hoạt nhờ sự phối hợp giữa các vảy bụng và chuyển động uốn lượn của cơ thể. Trên thế giới hiện có hơn 3.000 loài rắn, sinh sống ở nhiều môi trường khác nhau như rừng rậm, sa mạc, đại dương hay vùng khí hậu lạnh.

Rắn sử dụng lưỡi chẻ đôi để thu thập mùi trong không khí, hỗ trợ việc định hướng và săn mồi. Chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái khi giúp kiểm soát số lượng chuột và các loài gây hại, góp phần giữ cân bằng tự nhiên.

Những câu đố tưởng chừng đơn giản này lại ẩn chứa nhiều lớp nghĩa thú vị, vừa mang tính giải trí vừa giúp người chơi mở rộng góc nhìn và tư duy theo cách khác biệt.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)