Tỷ phú sinh năm 1973 có 220.000 tỷ trong tay, thưởng Tết cho nhân viên "tiền xếp thành núi"

Không chỉ gây ngưỡng mộ bởi hành trình vượt nghèo để xây dựng đế chế công nghiệp nghìn tỷ, vị tỷ phú Trung Quốc này còn được nhắc đến như một ông chủ "trong mơ", được nhân viên yêu quý nhờ chính sách đãi ngộ hiếm có.

Tỷ phú Phương Uy

Tuổi thơ gắn với những ngày nhặt rác mưu sinh

Phương Uy, sinh năm 1973 tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Phương Đạt Liêu Ninh (Fangda Group). Ít ai biết rằng, trước khi trở thành tỷ phú, ông từng có tuổi thơ gắn liền với những ngày tháng mưu sinh bằng nghề gom đồng nát.

Gia đình Phương Uy sống trong cảnh nghèo khó, thu nhập chủ yếu dựa vào việc nhặt phế liệu. Có những thời điểm, hai bố con ông rơi vào cảnh "ăn bữa nay lo bữa mai", phải nhờ cậy sự cưu mang của hàng xóm xung quanh với những bữa cơm đạm bạc, vài cân gạo hay mớ rau.

Năm 6 tuổi, Phương Uy đã theo bố đi nhặt rác. Những thứ có thể bán được đều được hai bố con gom góp, mang đi bộ hàng chục cây số để đổi lấy tiền. Chính quãng thời gian ấy giúp cậu bé sớm học được cách phân loại phế liệu, nhận biết giá trị của từng loại sắt thép, nhựa, cũng như nắm bắt nơi nào thu mua với giá tốt nhất. Khi mới ngoài mười tuổi, Phương Uy đã bắt đầu có tư duy kinh doanh và biết cách tìm cơ hội kiếm tiền.

Đầu những năm 1990, sau thời gian chắt chiu, hai bố con Phương Uy mở một nhà máy sản xuất hạt vi mô. Cũng trong giai đoạn này, một bước ngoặt bất ngờ đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh của họ.

Do ngành thép rơi vào suy thoái, một nhà máy thép sắp phá sản đã phải bán tháo tài sản để trả nợ, trong đó có việc thế chấp một mỏ quặng sắt quy mô nhỏ cho Phương Uy. Khi đó, hai bố con không thể ngờ rằng mỏ sắt này sau này lại trở thành "gà đẻ trứng vàng".

Chỉ vài năm sau, giá quặng sắt tăng mạnh, mang lại nguồn lợi khổng lồ, giúp gia đình họ Phương từng bước đổi đời. Từ đây, Phương Uy chính thức đặt nền móng cho hành trình xây dựng đế chế kinh doanh của mình.

Xây dựng đế chế công nghiệp nghìn tỷ

Có trong tay nguồn vốn lớn, Phương Uy bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh. Ông lần lượt mua lại các mỏ than, nhà máy thép và doanh nghiệp đang thua lỗ tại quê nhà Liêu Ninh. Nhờ chiến lược quản trị hiệu quả, chỉ sau vài năm, các cơ sở này đều chuyển mình mạnh mẽ, lợi nhuận tăng vọt.

Không dừng lại ở đó, Phương Uy tiếp tục lấn sân sang thị trường chứng khoán, chi tiền mua lại 4 công ty niêm yết gồm: Công ty Carbon Lan Châu, Sắt thép Nam Xương, ST Cẩm Hóa và Dược phẩm Đông Bắc, từng bước hoàn thiện đế chế công nghiệp mang tên Phương Đạt.

Hiện nay, Tập đoàn Phương Đạt là một trong những "ông lớn" của ngành sắt thép Trung Quốc, với tổng tài sản vượt 120 tỷ NDT (hơn 428.000 tỷ đồng). Năm 2023, Phương Uy xếp thứ 59 trong danh sách người giàu Trung Quốc do Hurun công bố, sở hữu khối tài sản cá nhân khoảng 63 tỷ NDT (hơn 220.000 tỷ đồng).

Từ cậu bé nhặt rác đến ông chủ của 4 công ty niêm yết, Phương Uy đã viết nên một câu chuyện kinh doanh đầy cảm hứng bằng chính cuộc đời mình.

Tỷ phú Phương Uy (khoanh đỏ) luôn theo sát công việc và gần gũi với các nhân viên trong tập đoàn.

Ông chủ nổi tiếng vì thưởng Tết "bạc tỷ", tiền xếp thành núi

Không chỉ được biết đến với tài kinh doanh, Phương Uy còn gây chú ý bởi cách đối đãi với nhân viên. Ông luôn cho rằng, tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp không phải tiền bạc, mà là những con người đã đồng hành cùng công ty từ những ngày khó khăn nhất.

Trong nhiều thập kỷ, Tập đoàn Phương Đạt đã đầu tư mạnh vào hệ thống phúc lợi cho người lao động. Tính đến đầu năm 2023, tổng số tiền phúc lợi mà tập đoàn chi cho nhân viên đã lên tới 3,8 tỷ NDT (khoảng 13.500 tỷ đồng).

Theo The Paper, từ năm 2011, Phương Đạt duy trì thông lệ phát bao lì xì giá trị lớn mỗi dịp Tết. Chỉ trong vòng 8 năm, tổng số tiền lì xì đã vượt 900 triệu NDT (khoảng 3.200 tỷ đồng), trung bình mỗi nhân viên nhận khoảng 165.000 NDT (hơn 580 triệu đồng). Công ty khẳng định mọi khoản thưởng đều được kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định.

Từ năm 2019, tập đoàn còn gây "bão mạng" khi sáng tạo hình thức thưởng Tết bằng cách dựng "bức tường tiền mặt" hay "núi tiền" cao ngất ngưởng, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho nhân viên. Không chỉ người đang làm việc, cả những nhân viên đã nghỉ hưu cũng nhận được trợ cấp từ tập đoàn. Từ đó, hình ảnh "núi tiền thưởng Tết" trở thành nét đặc trưng mỗi dịp xuân về của Phương Đạt.

Những núi tiền thưởng Tết cho nhân viên gây bão mạng

Phúc lợi toàn diện và dấu ấn từ thiện bền bỉ

Bên cạnh tiền thưởng, Phương Đạt còn chú trọng chăm lo đời sống nhân viên với các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thương mại đầy đủ. Cứ hai năm một lần, tập đoàn lại tổ chức các chuyến du lịch nước ngoài miễn phí cho người lao động. Chính sách đãi ngộ của Phương Đạt được đánh giá thuộc hàng tốt nhất trong ngành.

Phương Uy cũng được nhân viên yêu mến bởi phong thái khiêm tốn, gần gũi. Trong các buổi tổng kết cuối năm, ông thường trực tiếp giao lưu, phát quà cho nhân viên ở mọi cấp bậc.

Song song với hoạt động kinh doanh, Phương Uy còn tích cực làm từ thiện. Tính đến năm 2023, ông và Tập đoàn Phương Đạt đã quyên góp tổng cộng 1,3 tỷ NDT (khoảng 4.600 tỷ đồng) cho các hoạt động xã hội. Riêng năm 2022, tập đoàn chi 350 triệu NDT cho các dự án tái thiết vùng thiên tai và xóa đói giảm nghèo.

Phương Uy từng khẳng định, trong suốt cuộc đời mình, dấu chân thiện nguyện của Phương Đạt sẽ lan tỏa đến mọi ngóc ngách quê hương. Chính cái tâm và cái tầm ấy đã khiến ông trở thành một trong những tỷ phú được xã hội Trung Quốc kính trọng.

Theo Baijiahao