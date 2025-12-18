Tình trạng hiện tại của trọng tài người Lào khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất oan bàn thắng

Tối 17/12, trận chung kết bóng đá nữ trong khuôn khổ SEA Games 33 giữa ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Philippines đã diễn ra. Kết quả chung cuộc, các cô gái kim cương của thể thao Việt Nam nhận huy chương bạc do thua 5 - 6 trong loạt luân lưu.

Song điều khiến nhiều người tiếc nuối và bất bình là quyết định của trọng tài biên ở hiệp 1. Theo đó, trọng tài này bắt lỗi việt vị dù Nguyễn Thị Bích Thùy đứng trên hai cầu thủ Philippines, khiến Việt Nam mất oan 1 bàn thắng.

Tình huống quay chậm trên sóng truyền hình cho thấy Bích Thuỳ không việt vị (Ảnh chụp màn hình FPT Play)

Song trọng tài biên đã căng cờ việt vị trong tình huống này (Ảnh: Phạm Huyền)

Không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà giới chuyên môn và cộng đồng mạng quốc tế theo dõi trận đấu cũng không đồng tình với quyết định căng cờ việt vị của nữ trọng tài biên. Vì vậy sau quyết định khó hiểu, thông tin về trợ lý trọng tài này cũng được cư dân mạng tìm ra.

Đó là trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan đến từ Lào. Trên MXH, nhiều người để lại bình luận phản đối trên các diễn đàn và tìm đến tài khoản Facebook của trọng tài Chanthavong Phutsavan thả phẫn nộ. Sau trận đấu, cô đã đổi tên tài khoản và khoá bảo vệ trang cá nhân.

Hình ảnh ban đầu về tài khoản Facebook của trọng tài Chanthavong Phutsavan (Ảnh chụp màn hình)

Sau trận đấu, cô đổi tên Facebook và khoá bảo vệ trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Chanthavong Phutsavan là trọng tài cấp FIFA của Lào, từng tham gia điều hành nhiều trận đấu châu Á, khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả trận thắng 5 - 0 của Việt Nam trước Indonesia ở vòng bảng giải SEA Games 33.

Năm 2024, nữ trọng tài này đã đến Việt Nam tham gia vòng loại U22 nữ châu Á 2024 với vai trò trợ lý. Cô cũng bắt chính nhiều trận đấu quốc tế ở cấp độ giải trẻ như vòng loại U14 nữ châu Á.

Với nhiều kinh nghiệm quốc tế như vậy, việc trọng tài Phutsavan đưa ra quyết định sai lệch trong trận Chung kết SEA Games 33 càng là điều khó chấp nhận.

Phản đối phán quyết của trọng tài là điều dễ hiểu. Song nhiều người cũng cho rằng cư dân mạng nên có phản ứng văn minh và hợp lý, thay vì dùng lời lẽ mang tính công kích ác ý đến trọng tài Chanthavong Phutsavan và người thân.

Bên cạnh đó, một số kẻ xấu cũng đang lợi dụng tình huống để giả mạo tài khoản của trọng tài Chanthavong Phutsavan, đăng bài kích động. Việc bôi nhọ, vu khống, giả mạo người khác là vi phạm pháp luật và hoàn toàn có thể bị khởi kiện, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy yêu ghét ai là chuyện cá nhân nhưng hãy là một người dùng MXH bình tĩnh, tỉnh táo, đừng để fake news hay những việc làm xấu xí đánh lừa.

Tài khoản giả mạo trọng tài Chanthavong Phutsavan nhưng đã đánh lừa được rất nhiều người vào bình luận (Ảnh chụp màn hình)

