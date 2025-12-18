Chân dung thủ môn Việt cao 1m91 trong trận gặp Thái Lan

Tối 18/12, Chung kết SEA Games 33 môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã diễn ra. Trong suốt hành trình SEA Games của U22 Việt Nam, thủ môn Trần Trung Kiên là nhân tố đáng chú ý.

Nếu như trên sân cỏ, Trần Trung Kiên chinh phục giới chuyên môn bằng phản xạ nhanh nhạy và phong thái thi đấu điềm tĩnh, thì ngoài đời, chàng thủ môn lại ghi dấu ấn mạnh mẽ với cư dân mạng nhờ ngoại hình sáng và vóc dáng nổi bật.

Trần Trung Kiên và đồng đội trong trận Chung kết SEA Games 33 (Ảnh: Phạm Huyền)

Trần Trung Kiên ngoài đời (Ảnh: FBNV)

Trần Trung Kiên sinh năm 2003, quê Hưng Yên, trưởng thành từ lò đào tạo Học viện Nutifood JMG và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Được biết nam thủ môn sở hữu chiều cao 1m91 cùng làn da trắng dù thường xuyên tập luyện, thi đấu ngoài trời, Trung Kiên dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý trên sân đấu.

Trong suốt năm 2025, Trần Trung Kiên cũng cùng các lứa đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành được kết quả tốt như vô địch U23 Đông Nam Á, có mặt ở Chung kết SEA Games 33. Với chiều cao lý tưởng cùng phong độ ổn định, anh chàng được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

Trung Kiên khi còn bé (Ảnh: TTNV)

Trần Trung Kiên hiện tại cao 1m91 (Ảnh: TTNV)

Những khoảnh khắc đời thường bên ngoài sân cỏ của Trung Kiên cũng nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Trái ngược với hình ảnh tập trung, nghiêm túc khi thi đấu, ngoài đời anh được nhận xét là khiêm tốn, thân thiện. Không khoác lên mình quần đùi áo số, thủ môn U23 Việt Nam vẫn giữ phong cách trẻ trung, gần gũi như bạn bè đồng trang lứa và nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Trên MXH, Trần Trung Kiên sở hữu trang Facebook cá nhân có 34.000 người theo dõi và con số này ở TikTok là 42.300 người. Mỗi video, mỗi bài đăng của anh chàng đều nhận về hàng nghìn lượt yêu thích.

Các từ khóa như “Trần Trung Kiên”, “Trần Trung Kiên thủ môn”, Trần Trung Kiên SEA Games cũng đang lọt top tìm kiếm phổ biến trên mạng xã hội, cho thấy sức hút không nhỏ của chàng thủ môn sinh năm 2003.

Các từ khoá liên quan đến Trần Trung Kiên trên MXH (Ảnh chụp màn hình)

Một số hình ảnh khác của Trần Trung Kiên:

Cận cảnh nhan sắc làm xiêu lòng hội fan girl

Vóc dáng cao lớn trên sân đấu của Trần Trung Kiên

Đẹp trai!