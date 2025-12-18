Vào!!! Việt Nam vô địch! Đã quá Tổ quốc ơi: Cả nước Việt Nam tối nay chỉ treo đúng 1 status

Tối 18/12, hàng triệu trái tim người Việt hướng về sân Rajamangala (Thái Lan) để theo dõi trận Chung kết SEA Games 33 giữa tuyển U22 Việt Nam và Thái Lan. Sau 120 phút thi đấu vô cùng căng thẳng, các chiến binh sao vàng đã có chiến thắng chung cuộc 3-2 trước nước chủ nhà Thái Lan.

Không chỉ hồi hộp trên sân mà không khí trên MXH cũng rất bùng nổ, nhất là thời điểm cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn thắng ở hiệp phụ đầu tiên, nâng tỷ số lên 3 - 2 nghiêng về ĐT Việt Nam.

Nguyễn Thanh Nhàn ăn mừng cùng đồng đội sau bàn thắng quyết định tỷ số (Ảnh: Phạm Huyền)

Sau khoảnh khắc này, cả cõi mạng như vỡ òa. Dòng chữ “VÀO RỒI!!!!!!” hay tỷ số 3 - 2 cho Việt Nam xuất hiện dày đặc trên MXH; từ trang cá nhân, hội nhóm gia đình đến các fanpage đông triệu người theo dõi.

Tài khoản Facebook Thông tin Chính phủ cũng viết ngắn gọn cùng nội dung này và nhận về gần 100.000 lượt yêu thích chỉ sau chưa đầy 20 phút đăng bài. Không cần thêm lời bình, không cần phân tích dài dòng, chỉ một câu ngắn gọn kèm hàng loạt dấu chấm than cũng đủ để nhận ra cảm xúc chung: sung sướng, nghẹn ngào và tự hào.

Đến lúc kết thúc trận đấu, "Việt Nam vô địch" tiếp tục trở thành status quốc dân, được treo ở khắp mọi nơi. Phía dưới các bài đăng, cư dân mạng cũng hoà chung niềm vui, niềm xúc động này.

Bài đăng nhận tương tác khủng trên Thông tin Chính phủ

Bình luận phía dưới bài đăng

Cập nhật nhanh không khí trên MXH lúc này!

Có thể là khóc hết đêm nay vì xúc động!

Các cầu thủ quá xuất sắc!

Câu nói nhất hôm nay chính là: Việt Nam vô địch!

Ai cũng caps lock

Từ bị dẫn 2 bàn, các cầu thủ đã lội ngược dòng thành công

Màn lật ngược tỷ số đầy cảm xúc của các chiến binh sao vàng

HLV Kim Sang Sik và BHL ăn mừng cùng học trò

Thanh Nhàn chính là người ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho ĐT Việt Nam

Chiến thắng hoàn thành cú ăn ba HCV của HLV Kim Sang Sik trong năm 2025 cùng với các cầu thủ ĐT Việt Nam

