Điều gì đã diễn ra trong phòng thay đồ của Việt Nam sau khi bị thua 2 bàn?

Tối 18/12, U22 Việt Nam đã có trận đấu quả cảm trước U22 Thái Lan trong trận Chung kết SEA Games 33. Các chiến binh sao vàng lội ngược dòng thành công, khiến người hâm mộ vừa vỡ oà vừa bất ngờ vì diễn biến khó lường.

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng sau bàn thắng ấn định tỷ số 3 - 2 của Thanh Nhàn (Ảnh: Phạm Huyền)

Sau hiệp đấu đầu tiên, U22 Việt Nam bị đội chủ nhà dẫn trước 2 bàn thắng. Nhưng chỉ sau 15 phút nghỉ giữa giờ và trở lại hiệp 2, các cầu thủ đã thi đấu với phong độ hoàn toàn thay đổi, lật kèo thành công với chiến thắng chung cuộc 3 - 2.

Vì vậy nhiều người không khỏi thắc mắc về 15 phút nghỉ giải lao ngắn ngủi. HLV Kim Sang Sik đã làm gì hay nói gì với học trò? Các cầu thủ lấy lại sự tự tin và phong độ thi đấu bằng cách nào? Điều này đã được cầu thủ Phạm Lý Đức giải đáp ngay sau trận đấu.

Ở phần chia sẻ nhanh ngay tại sân Rajamangala (Thái Lan) trên FPT Play, đầu tiên, Lý Đức bày tỏ sự xúc động: “Cảm xúc của em lúc này rất là tuyệt vời. Ba mẹ ơi, ước mơ này con đã làm được rồi! Đó là ước mơ của ba mẹ em và cả gia đình em, hôm nay con đã chính thức làm được rồi. Tuyệt vời! Việt Nam chiến thắng”.

Lý Đức xúc động chia sẻ sau trận đấu (Ảnh chụp màn hình/ FPT Play)

Khi được hỏi về cảm giác nao núng khi bị dẫn trước hay không, Lý Đức tiết lộ những điều mà các cầu thủ đã nói với nhau trong phòng thay đồ:

“Bọn em bị thua trước, khi vào trong phòng thay đồ bọn em động viên nhau là hãy nhìn lên khán đài có rất nhiều CĐV Việt Nam đã tới đây. Như lúc nãy em đã nói, phải chiến thắng, bọn em phải chiến 100% vì con người Việt Nam, vì tất cả mọi người ở Việt Nam, cảm ơn tất cả mọi người”.

Sau khi trận đấu kết thúc và chính thức vô địch SEA Games, Lý Đức cũng là cầu thủ đầu tiên chạy ra ngoài sân gặp CĐV Việt Nam. Anh chàng rất mong chờ và luôn mong chờ, biết ơn các CĐV: “Em không biết phải diễn tả như thế nào nhưng tất cả CĐV chính là cầu thủ số 13 của bọn em. Thật tuyệt vời khi tất cả CĐV đến đây để ủng hộ ĐT Việt Nam”.

Ban huấn luyện và các cầu thủ ăn mừng cùng CĐV (Ảnh chụp màn hình/ FPT Play)

Ngoài ra Lý Đức còn nhắn gửi đến người đồng đội bị chấn thương, không thể dự SEA Games là cầu thủ Nguyễn Văn Trường. Chàng cầu thủ cho biết mình và cả đội cũng đã chiến đấu thêm cả phần của Văn Trường đồng thời nhắn gửi: “Văn Trường, tôi tin bạn! Hãy trở lại nhanh lên! Tất cả anh em đã chiến đấu vì bạn”.

Trong suốt trận chung kết của U22 Việt Nam, Lý Đức cũng là một nhân tố thi đấu nổi bật. Ở phút thứ 60, dưới sức ép của Lý Đức trong tình huống phạt góc, hậu vệ Thái Lan phản lưới nhà, cân bằng tỷ số 2 - 2 cho Việt Nam.

Lý Đức ăn mừng sau khi U22 Việt Nam gỡ hoà (Ảnh: Hải Đăng)

Phạm Lý Đức sinh năm 2003, cao 1m82, đến từ Tây Ninh. Anh chàng là một trung vệ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam, trưởng thành từ Học viện Nutifood JMG.

Năm 2023, Lý Đức gia nhập CLB Hoàng Anh Gia Lai, sau đó được đem cho CLB Bà Rịa-Vũng Tàu mượn. Đầu năm 2025, Lý Đức lần đầu tiên được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên ĐT Việt Nam. Đến tháng 7/2025, chàng cầu thủ cùng đồng đội U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á.

Vóc dáng và cơ bắp không khác gì người mẫu của Lý Đức (Ảnh: FBNV)