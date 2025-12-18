Ngược dòng cảm xúc: Đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam đánh bại Thái Lan, thẳng tiến Chung kết SEA Games 33

Hôm nay, đội tuyển nam Liên Quân Mobile Việt Nam chính thức bước vào ngày thi đấu quan trọng tại SEA Games 33 với một lịch thi đấu khắc nghiệt chưa từng thấy. Đội tuyển nam Liên Quân Mobile Việt Nam đã thi đấu 3 trận vòng bảng gặp Philippines, Lào và đại kình địch Thái Lan.

Các chàng trai đã chiến thắng 2 trận đấu gặp Philippines, Lào với tỷ số áp đảo. Qua đó, tiến đến Playoffs nhánh thắng gặp đội chủ nhà Thái Lan để thi đấu BO5 tranh tấm vé thẳng tiến đến trận Chung kết tranh Huy chương Vàng diễn ra vào ngày mai 19/12. Đối thủ ở trận đấu này cũng chính là người Thái đã để thua trước đó.

Thế trận khởi đầu khá bất lợi khi tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam đã để thua 2 game đấu đầu tiên. Tuy nhiên, các chàng trai đã thi đấu đầy ấn tượng và liên tiếp mang về 3 game đấu thắng và giành lấy tấm vé đầu tiên thi đấu ở trận Chung kết.

Tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam lội ngược dòng trước Thái Lan, tiến vào Chung kết tổng tranh HCV SEA Games 33

Ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất ở trận đấu này chính là Nguyễn Quốc Huy (Maris) - đội trưởng tuyển Liên Quân Mobile nam Việt Nam. Với các tướng Taara, Heino... Quốc Huy chính là ngòi nổ quan trọng tạo nên những tình huống mở ra lợi thế lớn để tuyển Việt Nam có được cú lội ngược dòng ấn tượng ngay trên đất Thái.

Thành tích này cũng đồng nghĩa ít nhất Liên Quân Mobile Việt Nam sẽ chắc chắn có được ít nhất là tấm Huy chương Bạc ở nội dung Esports này. Tuy nhiên, chắc chắn mục tiêu của Quốc Huy và các đồng đội là tấm Huy chương Vàng SEA Games 33.

Trước đó, tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam cũng đã có thành tích cực kỳ ấn tượng khi mang về tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 33 đối với bộ môn này.

Trận Chung kết tổng của nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nam sẽ diễn ra vào ngày mai 19/12.