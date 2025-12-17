Chân dung những nữ chiến binh vàng Liên Quân Mobile Việt Nam tại SEA Games 33

Đội hình làm nên lịch sử tại SEA Games 33 là sự kết hợp thú vị giữa kinh nghiệm dày dạn của thế hệ đi trước và sức trẻ đầy nhiệt huyết của những cô sinh viên tài năng, tất cả cùng hội tụ tại Thái Lan để viết nên câu chuyện cho eSports nước nhà.

Đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam mang về tấm HCV SEA Games đầu tiên cho Liên Quân Mobile

Dẫn dắt lối chơi và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả đội chính là "chị cả" Nguyễn Diệu Linh (1S.Nat). Sinh năm 1995, Diệu Linh là thành viên lớn tuổi nhất và sở hữu bề dày kinh nghiệm thi đấu phong phú. Trấn giữ khu vực đường giữa, cô không chỉ đảm nhiệm vai trò gây sát thương phép chủ lực mà còn đóng vai trò như một người nhạc trưởng, đưa ra những quyết định chiến thuật then chốt để điều tiết nhịp độ trận đấu, giúp các đàn em giữ vững tâm lý trong những thời khắc căng thẳng.

Nguyễn Diệu Linh (phải) chính là đầu tàu của tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam

Đảm nhận trọng trách gánh vác lượng sát thương vật lý và định đoạt cục diện trận đấu là bộ đôi song sát cùng tên "Duyên" đầy tài năng và cũng là những trí thức trẻ trên giảng đường đại học. Người đầu tiên là Đỗ Kỳ Duyên (Celine), cô gái sinh năm 2002 hiện đang là sinh viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại TP.HCM. Trong vai trò đi rừng, Kỳ Duyên nổi tiếng với tư duy sắc bén và lối chơi sát thủ đầy biến ảo, được xem là ngòi nổ quan trọng nhất trong các đợt tấn công.

Đỗ Kỳ Duyên - ngôi sao đi rừng gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi màn múa Nakroth đầy ảo diệu

Phối hợp ăn ý với cô là Xạ thủ Nguyễn Thanh Duyên (1S.TDuyen), một sinh viên ưu tú khác đang theo học tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB). Thanh Duyên mang đến sự an tâm tuyệt đối ở đường rồng với khả năng giữ vị trí mẫu mực và sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc, luôn biết cách tỏa sáng trong những pha giao tranh hỗn loạn nhất.

Thanh Duyên (phải) và Minh Châu (trái) là cặp đôi xạ thủ - trợ thủ nổi bật nhất

Một mảnh ghép mang màu sắc bí ẩn và cá tính nhất đội tuyển chính là Bùi Nguyễn Hoa Tranh (HoaTranh) ở đường Tà Thần Caesar. Khác với các đồng đội thường chia sẻ về cuộc sống đời thường, Hoa Tranh khá kín tiếng về đời tư trên mạng xã hội. Cô để lại dấu ấn tại giải thuần túy bằng kỹ năng "tay to" vượt trội khi xử lý các chất tướng phức tạp như Yena hay Florentino. Bên cạnh đó, phong thái thi đấu ngồi xổm một cách tự nhiên, phóng khoáng khiến nữ game thủ càng gây chú ý trên mạng xã hội.

Hoa Tranh - nữ tuyển thủ được mệnh danh là "Top God" tại kỳ SEA Games 33 khi thi đấu xuất sắc trước mọi đối thủ

Cuối cùng, sự đa dạng văn hóa và chiều sâu chiến thuật của đội được thể hiện qua vị trí trợ thủ. Nổi bật là Choi Minh Châu (tên tiếng Hàn: Choi Bo Eun, ChanBae), một "bông hồng lai" mang hai dòng máu Việt - Hàn vô cùng đặc biệt. Minh Châu từng có thời gian dài sinh sống và học tập tại Seoul (Hàn Quốc) trước khi quyết định trở về TP.HCM để theo đuổi đam mê thể thao điện tử. Sự am hiểu đa dạng và lối chơi tinh quái của cô đã góp phần không nhỏ vào tấm HCV danh giá. Bên cạnh đó, đội còn có sự đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng của tuyển thủ Nguyễn Thị Huyền Trang (Htra), người luôn sẵn sàng xoay tua đội hình để tạo ra những biến số chiến thuật khiến đối phương không thể bắt bài.

Khoảnh khắc nhận tấm HCV lịch sử của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam

Tuy xuất phát điểm khác nhau nhưng chính sự gắn kết, kỷ luật và tinh thần đồng đội đã giúp họ hợp thành một tập thể vững chắc. Qua đó, đội tuyển đã chinh phục thành công huy chương Vàng và đưa Liên Quân Mobile nữ Việt Nam vươn lên đỉnh cao của khu vực.