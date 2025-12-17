Bức ảnh viral nhất hôm nay: Dáng ngồi ung dung mang về tấm HCV SEA Games cho Liên Quân Mobile Việt Nam

Sau khi đội nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng lịch sử tại SEA Games 33, người hâm mộ không chỉ ấn tượng với những pha thi đấu mãn nhãn mà còn chú ý đến dáng ngồi độc đáo của Bùi Nguyễn “Hoa Tranh”. Hình ảnh “có một không hai” của nữ tuyển thủ đường Tà Thần Caesar nhanh chóng lan tỏa trên mạng. Tư thế giản dị ấy vừa đời thường, vừa toát lên phong cách và khí chất của nhà vô địch.

Hoa Tranh - nữ game thủ để lại ấn tượng đặc biệt với khán giả

Trên các sân khấu eSports chuyên nghiệp, khán giả thường quen với hình ảnh game thủ ngồi nghiêm, lưng thẳng tắp, tựa chắc vào ghế gaming để giữ tư thế chuẩn chỉnh. Hoa Tranh lại chọn cho mình một phong cách hoàn toàn khác, phóng khoáng và thoải mái. Cô gái nhỏ nhắn co hai chân lên ghế giữa những trận đấu căng thẳng ở tầm quốc tế, tạo cảm giác tựa như ngồi trong tiệm net hay quán cà phê vỉa hè quen thuộc tại Việt Nam, không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy chuẩn nào.

Bức ảnh viral bậc nhất hôm nay là dáng ngồi của Hoa Tranh trên ghế thi đấu

Dáng ngồi này nhanh chóng được cộng đồng mạng gọi vui là “tư thế nhập thần” hay “thêm Sting và tô mì là đủ combo quán net”. Mỗi khi cô co chân lên ghế, vị tướng độ khó cao như Florentino, Yena trong tay cô lập tức thực hiện những kỹ năng ảo diệu nhất. Sự tương phản giữa vóc dáng nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc ghế gaming cồng kềnh và đôi tay thoăn thoắt điều khiển những pha giao tranh nghẹt thở tạo nên sức hút riêng.

Cô nàng còn có những hành động tự nhiên được cư dân mạng rần rần chia sẻ

Đằng sau dáng ngồi có phần tinh nghịch và đáng yêu ấy là chân dung của tuyển thủ khá kín tiếng. Cô nàng tuyển thủ sinh năm 2005 quê An Giang này sở hữu kênh TikTok hơn 27.000 người theo dõi. Bên cạnh đó, trang Facebook cá nhân rất ít hình ảnh, song đều liên quan đến kỳ SEA Games 33.

Lượng người theo dõi Hoa Tranh đang tăng nhanh chóng sau khi những khoảnh khắc của cô nàng viral trên MXH

Tại SEA Games 33, bộ môn Liên Quân Mobile lần đầu bổ sung nội dung Đồng đội Nữ, thu hút sự tham gia của các đội tuyển Việt Nam, Lào, Đông Timor và chủ nhà Thái Lan. Đội tuyển nữ Việt Nam ra quân với 6 thành viên: Nguyễn Thanh Duyên (xạ thủ), Đỗ Kỳ Duyên (đường rừng), Bùi Nguyễn Hoa Tranh (đường Caesar), Nguyễn Diệu Linh (đường giữa), Nguyễn Thị Huyền Trang (hỗ trợ) và Choi Minh Châu (hỗ trợ).

Sau 2 ngày thi đấu, đội nữ Việt Nam thể hiện phong độ vượt trội, giành thắng lợi tuyệt đối ở 3 trận vòng bảng, Chung kết Nhánh thắng và Chung kết tranh Huy chương Vàng. Với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ năng cá nhân và chiến thuật cấm chọn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên, các cô gái Việt Nam hoàn toàn kiểm soát trận đấu và bước lên ngôi vô địch với chiến thắng áp đảo 4-0, mang về tấm huy chương Vàng lịch sử.