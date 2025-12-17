Toàn cảnh vụ bê bối chấn động SEA Games 33: Nữ tuyển thủ Thái Lan nhờ người đánh hộ vẫn thua trắng Việt Nam, không thừa nhận gian lận

Vụ việc chấn động tại bộ môn Esports (nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nữ) trong khuôn khổ SEA Games 33 vừa qua đã đi đến hồi kết với án phạt nặng nhất dành cho vận động viên nước chủ nhà. Tuy nhiên, khi phương thức gian lận cụ thể được hé lộ, cộng đồng game thủ không khỏi ngỡ ngàng vì mức độ liều lĩnh và sự sắp đặt công phu như một vở kịch của tuyển thủ này.

Naphat Warasin - nữ game thủ bị gạch tên khỏi SEA Games 33 vì gian lận

Màn kịch ngồi diễn để người khác đánh hộ ngay tại SEA Games 33

Ngày 15/11, trong trận đấu Bán kết nội dung Liên Quân Mobile đồng đội nữ giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam, trọng tài đã phát hiện điểm bất thường về độ trễ (delay) giữa thao tác tay của nữ tuyển thủ Naphat Warasin và những cử chỉ lén lút bất thường. Ngay sau đó, trọng tài tiếp cận để kiểm tra thiết bị, Naphat Warasin đã có hành động cố tình dùng tay che màn hình, lảng tránh sự kiểm tra. Tuy nhiên, hành động này càng khiến nghi vấn tăng cao.

Hình ảnh Naphat Warasin khi bị trọng tài kiểm tra thiết bị

Khoảnh khắc bị trọng tài tiếp cận để xác minh hành vi gian lận, sự tự tin thường thấy của một tuyển thủ chuyên nghiệp đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một chuỗi những hành động phản ánh rõ sự hoang mang và sợ hãi tột độ. Xuyên suốt quá trình làm việc, nữ game thủ này liên tục cúi gằm mặt xuống bàn, tránh né mọi ánh nhìn từ camera và khán giả. Đỉnh điểm của sự xấu hổ là khi cô dùng tay che kín gương mặt mình.

Ngay sau đó, khi ván 1 của trận đấu vừa kết thúc nữ tuyển thủ này bị thay ra.

Kết quả, tuyển Liên Quân Mobile nữ chiến thắng áp đảo 3-0 trước chủ nhà Thái Lan. Đồng thời tiến vào Chung kết tổng tranh HCV với tuyển Liên Quân Mobile nữ Lào.

Cộng đồng Esports Thái phẫn nộ: Nỗi ô nhục không thể chấp nhận

Sau đó, ngày 16/12, Ủy ban Olympic Thái Lan đã đưa ra án phạt nặng nhất đối với một vận động viên thuộc đội tuyển Liên Quân Mobile nữ nước chủ nhà sau khi phát hiện hành vi gian lận trong trận đấu gặp tuyển Việt Nam tại SEA Games 33.

Cụ thể, văn bản quyết định từ Ban tổ chức xác nhận tuyển thủ Naphat Warasin, hay còn được biết đến với tên thi đấu Tokyogurl, đã vi phạm Điều 9.4.3 Sổ tay Kỹ thuật Thể thao điện tử. Các bằng chứng cho thấy trong Ván 1 của trận Chung kết nhánh thắng đối đầu với Việt Nam, vận động viên này đã sử dụng phần mềm trái phép hoặc can thiệp vào phần cứng để tác động vào diễn biến game. Ngay lập tức, án phạt truất quyền thi đấu và trục xuất khỏi SEA Games 33 đã được áp dụng đối với Naphat Warasin để đảm bảo tính công bằng của giải đấu.

Thông báo truất quyền thi đấu, gạch tên khỏi SEA Games 33 đối với nữ game thủ gian lận

Vụ việc vỡ lở khiến cộng đồng Liên Quân Mobile Thái Lan sục sôi giận dữ. Hành động này không chỉ vi phạm luật thi đấu mà còn bị coi là sự sỉ nhục đối với tinh thần thể thao.

Nữ tuyển thủ nổi tiếng Frozenkiss của Thái Lan đã phải thốt lên: "Bình thường ở mấy giải nhỏ thôi việc này đã là không thể chấp nhận được rồi... Tại sao lại dám phá hoại danh tiếng đất nước đến mức này?". Không riêng Frozenkiss, rất nhiều game thủ nổi tiếng của Thái Lan và cả cộng đồng Esports nước này cảm thấy bức xúc bởi hành vi của nữ game thủ được chọn làm đại diện thi đấu Liên Quân Mobile.

Việc một tuyển thủ khoác áo đội tuyển quốc gia mà lại không dám tự mình thi đấu, phải nhờ người đánh hộ ngay tại SEA Games là điều mà người hâm mộ xứ Chùa Vàng khó có thể tha thứ.

Naphat Warasin không thừa nhận gian lận

Đáng lên án hơn cả là thái độ thiếu trung thực ngay cả khi sự việc đã bại lộ. Thay vì dũng cảm thừa nhận sai lầm để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, Naphat Warasin lại cố gắng đưa ra những lời thanh minh yếu ớt. Cô liên tục giải thích, biện hộ cho những bất thường trong thao tác máy của mình, cố gắng chối bỏ việc gian lận.

Warasin Naraphat vẫn tiếp tục "chày cối" thanh minh rằng mình không gian lận

Sau khi án phạt truất quyền thi đấu, gạch tên khỏi SEA Games 33 được đưa ra và làn sóng phẫn nộ từ dư luận trong nước và quốc tế, Warasin Naraphat đã phá vỡ sự im lặng bằng một lập luận gây tranh cãi. Cô khẳng định nếu thực sự sử dụng phần mềm gian lận, kết quả trận đấu với tuyển Việt Nam đã khác chứ không phải là một thất bại trắng tay. Nữ tuyển thủ giải thích rằng trong quá trình thi đấu, cô đã gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, rơi vào trạng thái hoảng loạn và thậm chí ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó. Đó là lý do cô không thể sử dụng điện thoại hay lên tiếng giải thích ngay khi sự việc nổ ra. Về hình ảnh giơ "ngón tay thối" gây bão trên sóng trực tiếp, Warasin phân trần đó chỉ là hành động đùa giỡn vô tư với đồng đội để giảm bớt căng thẳng, hoàn toàn không có ý xúc phạm khán giả hay ban tổ chức.

Nữ game thủ này hủ nhận hoàn toàn cáo buộc (Ảnh: Khaosod)

Tuy nhiên, những lời thanh minh của Naphat Warasin nhanh chóng bị chính người trong cuộc bác bỏ. Jomkhon Phumsinin (biệt danh Givemeakiss) - đội trưởng tuyển RoV (Liên Quân Mobile) nữ Thái Lan đã có những chia sẻ thẳng thắn trên Khaosod, vạch trần những dấu hiệu bất thường của người đồng đội. Theo Jomkhon Phumsinin, sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm khi Naphat Warasin mượn thiết bị thi đấu chung để cài đặt vật phẩm dù đã có máy riêng, đồng thời không có chữ ký xác nhận của huấn luyện viên theo quy định. Đáng chú ý, ngay khi được phép lên sân khấu, Naphat Warasin đã vội vã chạy lên đầu tiên với thái độ rất lo lắng.

Trong khi đó, đội trưởng tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan cho biết Naphat Warasin có nhiều dấu hiệu gian lận

Trong trận đấu định mệnh gặp Việt Nam, Jomkhon Phumsinin ngồi ngay cạnh và nhận thấy Naphat Warasin liên tục né tránh ánh mắt của đồng đội, tay thao tác trên màn hình nhưng tâm trí dường như đặt ở nơi khác. Đỉnh điểm là khi trọng tài yêu cầu tạm dừng trận đấu để kiểm tra và phát hiện phần mềm Discord đang hoạt động trên thiết bị của Naphat Warasin - trùng khớp với nghi vấn về việc nhận sự trợ giúp từ bên ngoài (share màn hình để người khác đánh hộ).

Đội trưởng tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan cho biết cô đã sốc và run rẩy khi báo cáo sự việc với huấn luyện viên ngay sau trận đấu, bởi danh dự của cả đội tuyển đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan rút khỏi SEA Games 33

Hậu quả của vụ việc đã vượt xa khuôn khổ một án phạt cá nhân. Ngày 16/12, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan (TESF), ông Santi Lothong, đã đưa ra quyết định cứng rắn: Rút đội tuyển RoV nữ Thái Lan khỏi SEA Games 33, dù họ đang dẫn trước Lào 1-0 trong trận Chung kết nhánh thua.

Tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan rút khỏi giải đấu dù là chủ nhà

Ông Santi nhấn mạnh trên Khaosod rằng với tư cách là nước chủ nhà và là lãnh đạo Liên đoàn Thể thao điện tử Châu Á, Thái Lan phải đặt danh dự và tinh thần thượng võ lên hàng đầu. Việc để giải đấu tiếp tục trong bối cảnh gian lận là không thể chấp nhận được. Hành động rút lui này được xem là lời xin lỗi gửi tới ban tổ chức, đội tuyển Lào và người hâm mộ khu vực.

Hiện tại, Naphat Warasin đã khóa toàn bộ trang cá nhân để tránh bão dư luận.

Vụ việc khép lại với cái kết buồn cho nước chủ nhà đội tuyển nữ Thái Lan mất cơ hội tranh huy chương dù có thực lực, và hình ảnh Esports Thái Lan chịu tổn thất nặng nề. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam giành được HCV sau khi đánh bại đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Lào là đội tuyển trong sạch và mạnh nhất giải đấu.