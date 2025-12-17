Toàn cảnh vụ HLV Việt Nam dắt VĐV bỏ về giữa trận đấu SEA Games vì bị trọng tài xử ép

Drama lại tiếp tục xảy ra trên sàn đấu SEA Games 33 ngày 17/12 ở bộ môn Muay Thái. HLV và võ sĩ Việt Nam quyết định rời cuộc chơi giữa chừng vì cho rằng trọng tài chấm điểm thiếu công bằng. Sự việc không chỉ gây xôn xao khán đài mà còn dấy lên làn sóng tranh cãi về công tác điều hành ở các môn võ tại Đại hội năm nay.

Cụ thể, ở trận bán kết Muay Thái hạng cân 45kg nữ, võ sĩ Hoàng Khánh Mai của Việt Nam bước vào cuộc so tài với đối thủ Philippines. Trên sàn đấu, Khánh Mai thể hiện sự chủ động, ra đòn liên tục và có thời điểm khiến đối phương chao đảo, thậm chí ngã sàn. Tuy nhiên, trái với diễn biến được nhiều người theo dõi đánh giá là "có lợi cho Việt Nam", sau hai hiệp đấu, trọng tài lại chấm phần thắng cho võ sĩ Philippines.

Võ sĩ Việt Nam Hoàng Khánh Mai trong trận bán kết SEA Games với đối thủ Philippines (Ảnh: onesports)

Quyết định này ngay lập tức khiến ban huấn luyện Việt Nam phản ứng dữ dội. Không giữ được bình tĩnh, HLV Cổ Tấn Anh Linh đã bày tỏ sự bức xúc ngay tại khu vực thi đấu, thậm chí ném chai nước xuống sàn như một hành động phản đối. Sau đó, ông cùng học trò quyết định rời sàn, bỏ dở trận đấu trong sự ngỡ ngàng của khán giả và BTC.

HLV Việt Nam ném chai nước vì quá bức xúc (Ảnh chụp màn hình)

Việc không tiếp tục thi đấu đồng nghĩa với việc võ sĩ Philippines được xử thắng và giành quyền vào chung kết. Dù hiểu rõ hậu quả, ban huấn luyện Việt Nam vẫn cho rằng đây là cách duy nhất để thể hiện thái độ trước điều họ xem là sự thiếu công tâm của trọng tài.

Đội Việt Nam bỏ về giữa trận đấu (Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông Philippines sau đó cũng đưa tin rầm rộ về trận bán kết này. Ngay cả người được xử thắng - VĐV của Philippines cũng không hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Chia sẻ sau trận, Islay Bomogao thẳng thắn thừa nhận sự bối rối: "Hiệp 1 họ chấm tôi thắng, hiệp 2 cũng vậy, nên khi bước sang hiệp 3 tôi thật sự không biết có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như đối thủ đã bỏ cuộc", cô nói. "Tất nhiên tôi vui vì không phải đấu hiệp 3 nữa, nhưng tôi vẫn rất confuse vì lý do", Bomogao nói thêm.

Chiến thắng theo cách đặc biệt này đưa Islay Bomogao vào trận chung kết, nơi cô sẽ đối đầu với võ sĩ chủ nhà Arissara Noon-Eiad.

Đáng nói, đây không phải trường hợp cá biệt. Tại SEA Games 33, nhiều võ sĩ Việt Nam ở các môn đối kháng như MMA hay pencak silat cũng từng rơi vào cảnh thua trận trong tranh cãi, khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch của công tác chấm điểm.