Tự hào 4 cô gái Việt Nam đội nón lá, giơ cao cờ tổ quốc trên đất Thái Lan mừng HCV SEA Games

Tối 16/12 tại SEA Games 33, đội tuyển tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV, nối dài chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu tại đấu trường khu vực. Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế "nữ hoàng" của điền kinh Việt Nam ở nội dung này mà còn là tấm HCV thứ 6 liên tiếp của đội từ năm 2015 đến nay.

VĐV Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, và Nguyễn Thị Ngọc xuất sắc giành HCV SEA Games 33

Bộ tứ vàng mang về vinh quang cho Tổ quốc gồm các VĐV Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, và Nguyễn Thị Ngọc.

Bước vào đường chạy, đội hình Việt Nam đã thể hiện sự tập trung cao độ và chiến thuật hợp lý. Hoàng Thị Minh Hạnh, ở lượt chạy đầu tiên, đã nhanh chóng tạo ra lợi thế dẫn trước. Tiếp theo đó, Nguyễn Thị Hằng đã bứt tốc mạnh mẽ, duy trì và gia tăng khoảng cách an toàn so với đối thủ truyền thống là Thái Lan.

Chân chạy trẻ Lê Thị Tuyết Mai bước vào lượt chạy thứ ba, đối diện với áp lực lớn từ đối thủ. Tuy nhiên, bằng sự bản lĩnh, Tuyết Mai đã giữ vững cự ly, đảm bảo an toàn để bàn giao gậy cho người chạy cuối.

Khoảnh khắc quyết định thuộc về Nguyễn Thị Ngọc. Bằng những bước chạy thần tốc và tốc độ nước rút ấn tượng, Nguyễn Thị Ngọc đã dứt khoát bỏ xa đối thủ, cán đích đầu tiên một cách thuyết phục. Đội tuyển Việt Nam giành HCV với thành tích 3 phút 32 giây 59, bỏ xa đội về nhì là Thái Lan.

Minh Hạnh chạy đầu tiên

Nguyễn Thị Hằng bứt tốc

Tuyết Mai chạy thứ 3

Nguyễn Thị Ngọc chạy cuối băng băng về đích

4 cô gái Việt đội nón lá, giơ cao cờ tổ quốc tại SEA Games 33