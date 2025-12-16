Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 ngày 16/12: Việt Nam giành 48 HCV

Tính đến tối 16/12, cục diện bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 không có nhiều thay đổi lớn ở nhóm dẫn đầu, nhưng đã ghi nhận những sự bứt phá đáng kể của một số đoàn thể thao.

Tiếp tục dẫn đầu tuyệt đối là Đoàn thể thao Thái Lan với thành tích vượt trội, giành được tổng cộng 155 Huy chương Vàng, 92 Huy chương Bạc và 64 Huy chương Đồng. Sự thống trị này thể hiện rõ khoảng cách lớn so với các đoàn phía sau.

Đáng chú ý, Đoàn thể thao Indonesia đang bứt phá mạnh mẽ để củng cố vị trí thứ 2. Hiện tại, họ đã giành được 60 Huy chương Vàng, 71 Huy chương Bạc và 67 Huy chương Đồng, tạo ra khoảng cách đáng kể so với nhóm bám đuổi.

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp. Thành tích của Đoàn Việt Nam là 48 Huy chương Vàng, 51 Huy chương Bạc và 74 Huy chương Đồng.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp lần lượt thuộc về các đoàn thể thao Singapore, Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste. Cuộc đua giành các vị trí còn lại vẫn diễn ra căng thẳng trong những ngày thi đấu tiếp theo.