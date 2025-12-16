Crossfire: Legends chính thức ra mắt – Huyền thoại vượt thời gian tiếp bước tại thị trường Việt

Đúng 10 giờ sáng ngày 16/12, Crossfire: Legends đã chính thức mở máy chủ đón game thủ Việt bước vào thế giới FPS Mobile huyền thoại vượt thời gian đúng như lời hẹn trước. Người chơi có thể trải nghiệm phiên bản chuẩn, chính thức, chính chủ của thương hiệu game FPS tung hoành thị trường gần 20 năm nay. Với sức mạnh này, Crossfire: Legends sẽ trở thành tựa game hàng đầu thị trường ở thời điểm cuối năm 2025 đầu năm 2026.

Để chào mừng mốc son lịch sử này, NPH VNGGames đã chuẩn bị hẳn một bữa tiệc đa dạng trước, trong và tiếp theo sau thời điểm mở cửa máy chủ của sản phẩm. Hàng loạt KOLs danh tiếng như Orange, Pháo Northside, Quang Hùng MasterD,… đã đồng hành cùng Crossfire: Legends trong các hoạt động từ nhiều ngày trước. Họ cũng có một video live-action vô cùng đẹp mắt ngay trước thềm ngày phát hành khiến cộng đồng không khỏi trầm trồ.

Kể từ ngày mở game, hoạt động đặc biệt Megalive kéo dài 7 ngày liên tục, mỗi ngày bắt đầu từ 11:00 đến 23:00 tiếp tục bổ sung thêm nhiều gương mặt nổi tiếng khác gia nhập cuộc vui. Game thủ theo dõi hoạt động livestream này cũng có cơ hội nhận những phần quà có giá trị cực lớn như điện thoại iPhone 17 Pro, điện thoại Xiaomi 15T Pro, máy tính bản iPad Air,…

Trước đó, những hình ảnh nóng bỏng của Crossfire: Legends cũng góp mặt trong hành trình giao lưu trải nghiệm đến các trường đại học của sự kiện NSOC 2025. Gần đây nhất, tựa game này cũng có mặt trong ngày hội TikTok Shop Funfest 2025 vào ngày 12/12 vừa qua ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Chỉ sau vài ngày nữa, hành trình xuất hiện trước công chúng của Crossfire: Legends cũng sẽ tiếp tục với kế hoạch Roadshow rầm rộ bắt đầu từ ngày 20/12 tới. Dự kiến, hình ảnh của sản phẩm sẽ góp mặt tại nhiều địa điểm đặc biệt tại TP.HCM như Thảo Cầm Viên, Trạm dừng Metro, Bưu điện thành phố, Công viên bến Bạch Đằng,…

Đối với các game thủ đang tích cực tải và đăng nhập game liên tục từ thời điểm mở máy chủ thì đây cũng là lúc "mở kho báu". Nhiều quà tặng và giftcode nhận được qua các hoạt động chào mừng từ khi mở đăng ký trước đến nay sẽ được kích hoạt đồng loạt mang về một kho trang bị khởi đầu cho hành trình khám phá game. Đặc biệt, với mốc hơn 2 triệu game thủ đăng ký trước, phần quà tập thể của hoạt động này sẽ là "kịch trần" dành cho tất cả mọi người.

Tiếp theo đó chắc chắn sẽ là những hoạt động sự kiện mới mà các kênh mạng xã hội của Crossfire: Legends tiếp tục phát động. Game thủ sẽ liên tục có cơ hội gom quà ngập tay khi đắm mình vào bữa tiệc náo nhiệt chào mừng chính thức phát hành của Crossfire: Legends.

Vậy thì còn chờ gì nữa, hãy cùng tải game và tham gia các hoạt động của Crossfire: Legends thôi!

Lưu ý: Game dành cho lứa tuổi 18+

Tải ngay Crossfire: Legends tại đây: https://crossfirelegends.onelink.me/akAC/landingpage

Thông tin thêm về Crossfire: Legends có thể tham khảo tại những kênh sau:

Facebook: https://www.facebook.com/crossfirelegends

Group: https://www.facebook.com/groups/crossfirelegends

YouTube: https://www.youtube.com/@crossfirelegends_vn

TikTok: https://www.tiktok.com/@crossfirelegends_vn