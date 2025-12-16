"Tiên cá" Võ Thị Mỹ Tiên giành nhiều huy chương nhất Việt Nam tại SEA Games 33

Hành trình của kình ngư trẻ Võ Thị Mỹ Tiên tại SEA Games 33 đã chính thức khép lại, đánh dấu một giải đấu đầy cảm xúc, cô gái sinh năm 2005 không chỉ giành về 7 tấm huy chương quý giá mà còn thể hiện tinh thần vượt qua chính mình.

Trong bối cảnh bơi lội nữ Việt Nam đang tìm kiếm người kế thừa của Ánh Viên, Võ Thị Mỹ Tiên đã xuất sắc hoàn thành trọng trách với tổng cộng 7 huy chương trong đó có 3 HCB, 4 HCĐ, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và khả năng thi đấu ổn định ở nhiều cự ly.

Mỹ Tiên giành tổng 7 HCV tại SEA Games 33 (Ảnh: HĐ)

Cụ thể, Mỹ Tiên giành được 3 HCB ở các cự ly đòi hỏi sức bền và kỹ thuật cao: 200m bướm nữ, 400m hỗn hợp cá nhân nữ và 800m tự do nữ. Ngoài ra, cô còn bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân 1 tấm HCĐ ở cự ly 200m hỗn hợp nữ. Mỹ Tiên còn là thành viên chủ chốt của đội tiếp sức, góp công giành thêm hai tấm HCĐ ở các nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ và tiếp sức 4x100m tự do nữ.

Việc giành huy chương ở các nội dung cá nhân đòi hỏi kỹ thuật cao như 200m bướm và các nội dung toàn diện như 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp đã khẳng định Mỹ Tiên là một kình ngư đa năng.

Dù SEA Games 33 chưa khép lại nhưng chắc chắn Mỹ Tiên là VĐV giành nhiều huy chương nhất bởi bơi là môn có nhiều nội dung thi đấu (Ảnh: HĐ)

Mỹ Tiên ăn mừng cùng bạn trai (Ảnh: NVCC)

Hành trình của Mỹ Tiên không chỉ dừng lại ở những con số thành tích. Khoảnh khắc cô bật khóc nức nở ngay sau khi giành HCB nội dung 400m hỗn hợp đã trở thành tâm điểm của truyền thông và dư luận, phản ánh gánh nặng tâm lý và áp lực thành tích đè nặng lên các vận động viên trẻ.

Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là Mỹ Tiên đã thể hiện bản lĩnh thép. Vượt qua những xáo trộn cảm xúc, nhanh chóng lấy lại sự tập trung, tiếp tục thi đấu và mang về thêm huy chương quan trọng. Sự trở lại mạnh mẽ này là minh chứng rõ ràng cho tinh thần chiến đấu và ý chí vươn lên của một vận động viên chuyên nghiệp.

Với tổng cộng 7 huy chương, Võ Thị Mỹ Tiên đã khép lại SEA Games 33 một cách thành công rực rỡ. Cô không chỉ là một tài năng trẻ đầy triển vọng mà còn là tấm gương về sự kiên trì và khả năng đối diện với thử thách.

Kỳ đại hội này là một bước đệm quý giá, hứa hẹn sẽ giúp "tiểu tiên cá" ngày càng vững vàng, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu cao hơn ở các đấu trường châu lục và thế giới trong tương lai.