Nụ cười đã nở trên môi của "tiên cá" Võ Thị Mỹ Tiên tại SEA Games 33

Tối ngày 15/12, đội tuyển bơi Việt Nam khép lại SEA Games 33 với loạt thành tích 3 HCB và 2 HCĐ. Trong đó có HCB nội dung 800m của Võ Thị Mỹ Tiên.





Cách đây ít ngày Mỹ Tiên gây xôn xao khi bật khóc ngay dưới bục huy chương tại SEA Games 33. Vượt qua những áp lực nặng nè, Mỹ Tiên đã tự tin bước vào thi đấu và hoàn thành những mục tiêu của cá nhân mình.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, dù bơi Việt Nam không giành HCV, cá nhân Mỹ Tiên cũng chỉ giành HCB nhưng nụ cười đã nở trên môi của nữ kình ngư sinh năm 2005. Thành quả này là minh chứng cho ý chí, sự kiên trì và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của Mỹ Tiên.

Trước đó, trên bục nhận huy chương ngày 13/12, Mỹ Tiên vẫn thể hiện sự vui vẻ và tự hào khi giành HCB 400m tự do. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi bục trao giải, Võ Thị Mỹ Tiên đã có cuộc trao đổi ngắn với một lãnh đạo của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, người cũng vừa tham gia trao huy chương ở nội dung này. Theo đó lãnh đạo hiệp hội đã góp ý về kỹ thuật thi đấu khiến Mỹ Tiên bật khóc nức nở. Cách góp ý không đúng lúc của lãnh đạo hiệp hội cũng đã bị lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam nhắc nhở.

Cùng ngày Thanh Bảo - bạn trai của Mỹ Tiên cũng thi đấu nhưng không giành huy chương

Nguyễn Văn Trần Quốc và Nguyễn Huy Hoàng giành HCB, HCĐ nội dung 400m tự do

